Aktualizace mise Artemis I Moon, lunární baterka, úspěch CAPSTONE

التحركات الصحيحة لمهمة قمر صناعي صغير …

وفكرة رائعة للبحث عن الجليد المائي على القمر … بعض القصص التي سنخبرك عنها – هذا الأسبوع في وكالة ناسا!

Mise Artemis I Moon se stále zaměřuje na listopadový start

NASA stále cílí 14. listopadu obědvat vesmírný startovací systém střela a Kosmická loď Orion na mě Artemis I. Bezpilotní letový test pošle Orion za Měsíc a zpět na Zemi.

CAPSTONE dokončí úspěšný manévr

vzdálenost Úspěšný opravný manévr kurzuThe Kosmická loď CAPSTONE Stále se očekává, že 13. listopadu dosáhne oběžné dráhy Měsíce. CAPSTONE zažije stejnou jedinečnou eliptickou oběžnou dráhu Měsíce jako měsíční předsunutá brána bude použit jako součást Program Artemis NASA.

Hledání vodního ledu v měsíčních antarktických kráterech

agentura NASA lunární baterka Jde o malý satelit, který bude pomocí laseru hledat vodní led uvnitř nejtmavších kráterů na jižním pólu Měsíce. Vodní led by mohl poskytnout cenný zdroj pro astronauty na budoucích lunárních misích. Spuštění Lunar Flashlight je naplánováno na listopad.

Tato vizualizace simuluje osvětlení na jižním pólu Měsíce v roce 2023. Zorné pole zahrnuje oblast jižně od 88° jižní šířky. Poděkování: Science Visualization Studio NASA

Osvětlení na jižním pólu Měsíce

Tato vizualizace NASA simuluje osvětlení na jižním pólu Měsíce v průběhu roku 2023 a dává vám představu o tom, jak budou některé krátery vypadat shora. K vytvoření této vizualizace byla použita data z NASA Lunar Reconnaissance Orbiter.

