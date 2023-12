Objevování skutečných vzdáleností ve vesmíru

Tento Hubbleův snímek týdne je bohatý na spirální galaxie: velká spirální galaxie vystupující na pravé straně snímku je NGC 1356; Dvě menší okolní spirální galaxie jsou LEDA 467699 (nahoře) a LEDA 95415 (velmi blízko vlevo); Nakonec je IC 1947 umístěn na levé straně obrázku.

Tento snímek je opravdu zajímavým příkladem toho, jak je obtížné zjistit, zda jsou dvě galaxie skutečně blízko u sebe, nebo zda se z naší perspektivy zde na Zemi jeví. Rychlý pohled na tento snímek by vás pravděpodobně přivedl k přesvědčení, že NGC 1356, LEDA 467699 a LEDA 95415 byly všechny blízcí společníci, zatímco IC 1947 byl dále. Musíme si však pamatovat, že 2D obrázky, jako je tento, pouze naznačují úhlové oddělení: jak jsou objekty rozmístěny po noční obloze. Co nemohou reprezentovat, je vzdálenost objektů od Země.

Například, zatímco NGC 1356 a LEDA 95415 se zdají být tak blízko, že se musí vzájemně ovlivňovat, první z nich je od Země vzdálena asi 550 milionů světelných let a druhá je asi 840 milionů světelných let daleko, takže je zde téměř obrovský rozdíl. 300 milionů Světelný rok Oddělte je. To také znamená, že LEDA 95415 pravděpodobně není o tolik menší než NGC 1356, jak se zdá.

Na druhou stranu, zatímco se zdá, že NGC 1356 a IC 1947 jsou na tomto snímku odděleny relativní mezerou, IC 1947 se nachází jen asi 500 milionů světelných let od Země. Úhlová vzdálenost mezi nimi na tomto snímku je jen asi čtyři sta tisíc světelných let, takže jsou ve skutečnosti mnohem bližšími sousedy ve 3D prostoru než NGC 1356 a LEDA 95415!