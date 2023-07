Wimbledon 2023: Andy Murray si myslí, že existuje „dobrá šance“ Demonstranti Just Stop Oil narušili SW19

Andy Murray věří, že existuje „dobrá šance“, že Wimbledon naruší protesty Just Stop Oil.

Organizátoři Wimbledonu vyzvali hráče, aby „nezkoušeli Jonnyho Bairstowa“, pokud by se demonstranti Just Stop Oil pokusili nastříkat na centrální kurt oranžovou barvu.

Just Stop Oil se nedávno zaměřil na druhý Ashes Test, při kterém Angličan Bairstow odnesl demonstranta z pole v Lord’s.

Letos došlo také k incidentům na Grand National, World Snooker Championship a Premier Rugby Final.

All England Club aktualizoval své podmínky vstupu, aby zakázal sprejové barvy a lepidla, uprostřed obav, že se skupina ekologických aktivistů pokusí proniknout k soudu.

Murray, dvojnásobný wimbledonský šampion, říká, že souhlasí s případem Just Stop Oil, když vyzývá vládu Spojeného království, aby přestala licencovat všechny nové projekty v oblasti ropy, plynu a uhlí, ale věří, že by měli najít „jiný způsob“, jak vyjádřit svůj názor. slyšeli.

„Myslím, že je pravděpodobně velká šance, že se tady něco stane,“ řekl.

„Mluvil jsem o tom nedávno se svou rodinou. Nevím, kdyby se někdo dostal k soudu a narazil na vás, jaká by byla vaše reakce na to, protože nevíte, kdo nebo co je nebo proč dělám to.

„Neviděl jsem, co udělal Jonny Bairstow, ale mohlo by to být nebezpečné. Pokud se chystají přilepit k síti nebo něco hodit na kurt – musí být trochu opatrní, když se blíží k tenistům, kteří evidentně dostali rakety do rukou.

„S tím důvodem souhlasím – nejde jen o způsob, jakým to vyjadřují. Místo běhání po hřišti by to možná mohli udělat jinak.“

Murray hraje v úterý svůj úvodní zápas proti Britovi Ryanu Penistonovi.

Nejlepší nasazený Brit Cameron Norrie říká, že hráči mohou očekávat narušení, ale řekl, že by byl připraven, kdyby nějací demonstranti přerušili zápas, ve kterém hrál.

„Může se to stát a doufám, že se to stane v nejlepší možnou chvíli, abych porušil rytmus [of my opponent]! vtipkoval.

„Ale je to tak, jak to je, a já se s tím budu muset vypořádat a děje se to stále častěji, tak uvidíme.“

V úterý se také odehraje Nuriho zápas prvního kola proti Čechovi Tomáši Machákovi.

