Recenze iOS 16: Personalizace je odemčena

Během posledních dvou let se každoroční aktualizace iOS společnosti Apple soustředily na jednu funkci přepracování s menšími úpravami všeho ostatního. V loňském roce bylo zaměření dobré zaměření. Rok před tím to byla domovská obrazovka.

Tentokrát je to zamykací obrazovka. Nyní můžete měnit písma, přidávat widgety, přizpůsobovat zobrazené informace a vybírat z různých pozadí. Apple také hlouběji integroval zamykací obrazovku s režimy ostření, které byly Začleněno do iOS 15. A položilo základy pro něco víc než jen upozornění, která vám aplikace třetích stran mohou zobrazit před odemknutím telefonu.

Vzhledem k tomu, že se dnes verze iOS stále více opakují – s mnoha klíčovými funkcemi, které přicházejí jen několik měsíců po počátečním datu dodání nové, plně digitalizované verze – přecházíme na menší úvodní recenze iOS, přičemž aktualizace budou časem přicházet v dalších článcích. . Dnes se tedy podíváme na hlavní novou funkci iOS 16, ale dotkneme se také několika dalších hlavních funkcí a změn.

zamykací obrazovka

I když se iOS 16 několika malými způsoby dotýká většiny aspektů používání iPhonu, jde v podstatě o „aktualizaci obrazovky uzamčení“. To dává smysl: Apple dělá spoustu hluku o funkcích nabíjení, které integrují hardware a software, a iPhone 14 ProNový vždy zapnutý displej klade důraz na zamykací obrazovku.

Pro uživatele jiných modelů iPhone, kterým tato funkce stále zapnutá chybí, je zde ale mnohem více. Následné zaměření se v loňském roce na režimy ostření a v předchozím roce Přizpůsobení domovské obrazovkyNo, toto je nejdůležitější krok, který Apple udělal, pokud jde o personalizaci iPhonu, a to celkově.

Vím, co řeknete: Nejsou všechny tyto funkce, které byly v podstatě součástí Androidu už navždy?

Ano, máte pravdu – většinou. V typickém stylu Applu je zde určitý boom, kterého se Android nedotýká, ale z hlediska funkčnosti je to většinou včerejší novinka pro profesionály na Androidu. Co už ale bylo výhrou pro uživatele Androidu, je z velké části také výhra pro uživatele iOS.

Je snadné vidět dopad Apple Watch na tuto aktualizaci – nové widgety fungují jako komplikace a nová zamykací obrazovka funguje jako ciferník. Tato věta vám řekne vše, co potřebujete vědět o nové zamykací obrazovce. Představte si Apple Watch a všechna přizpůsobení, funkce a omezení, která Watch Faces poskytují. Nyní udělejte vše o velikosti telefonu. Zde je nová obrazovka uzamčení iOS.

reklamy

Toto je výběr, který získáte, když dlouze stisknete na zamykací obrazovce. Samuel Axon

Stávající uzamčené obrazovky můžete smazat přejetím nahoru.

Chcete-li si začít hrát s těmito přizpůsobeními, jednoduše podržte prst na zamykací obrazovce. Tím se dostanete do rozhraní s vodorovně se posouvajícími kartami, z nichž každá představuje jednu z vašich vlastních obrazovek.

Ve spodní části jsou tři důležitá tlačítka. Klepnutím na Zaostřit můžete změnit režim zaostření, který se spustí, když je tato zamykací obrazovka aktivní. Kliknutím na „Přizpůsobit“ můžete změnit widgety, písma, pozadí a další. A je zde tlačítko „+“ pro přidání nové vlastní zamykací obrazovky do řady karet.

Začíná s tapetami

Když stisknete tlačítko +, objeví se panel, který vám poskytne různé možnosti pozadí. Tyto možnosti spadají do několika věder. Existují pozadí s barevným přechodem, kde si můžete vybrat obecný barevný motiv a vybrat několik jednoduchých přechodových motivů. (Ve skutečnosti to vypadá lépe, než to vypadá.)

Existují kombinace, které jsou poněkud podobné předchozímu přístupu společnosti Apple k tapetám pro iPhone: předem připravené vzory v několika různých barevných variantách.

Můžete také vytvořit pozadí emotikonů na mřížce nebo ve vzoru přes obrazovku a dokonce si můžete vybrat, které emotikony chcete zobrazit. Můžete si vybrat až šest emotikonů, které chcete zahrnout na pozadí, pomocí standardního rozhraní pro výběr emodži společnosti Apple.

Toto je panel pro výběr pozadí, který získáte, když začnete vytvářet novou zamykací obrazovku. Samuel Axon

Toto je jedna z předpřipravených tapet z Apple „Collections“ – stejný druh možnosti, který Apple nabízel v předchozích verzích iOS. Samuel Axon

Další předem připravená možnost od společnosti Apple. Samuel Axon

Přechodová pozadí vypadají překvapivě dobře a jsou vysoce přizpůsobitelné. Samuel Axon

Zde je implementace tapety emoji Chaotic Evil. Můžete také dělat legitimní dobré věci. Nebo alespoň skutečný neutrál. Samuel Axon

Můj osobní oblíbený kbelík tapet je kategorie „Počasí a astronomie“. Ty umožňují trochu přizpůsobení, ale jsou velmi elegantní. Zřejmý motiv zde mění obrázky na pozadí tak, aby odpovídaly aktuálním povětrnostním podmínkám ve vaší oblasti – a zmíněné vizuální prvky vypadají jako ty, které jsou skutečně namapovány do aplikace Počasí.

K dispozici jsou také dynamické tapety země, měsíce a sluneční soustavy. Sluneční soustava zobrazuje aktuální relativní polohy planet, když obíhají kolem Slunce, zatímco Planeta Země zobrazuje vaši polohu na zeměkouli se zeleným bodem uprostřed živé aktualizované oblačnosti, která odráží podmínky na celém světě.

reklamy

Měsíc a Země se pohybují do různých úhlů, když přepnete z trvale zapnuté obrazovky na aktivní zamykací obrazovku a poté přejetím nahoru přejdete na domovskou obrazovku. Je to zábavný efekt a zejména pozadí měsíce vypadá na obrazovkách OLED iPhonů skvěle.

Jedna forma tapety země. Samuel Axon

Toto je sluneční soustava. Samuel Axon

A to je měsíc, který vypadá skvěle na obrazovce OLED. Samuel Axon

Živá tapeta obrazovky uzamčení počasí. Samuel Axon

Ale jakkoli jsou elegantní, myslím si, že většina lidí se rozhodne použít pozadí, která používají obrázky z vaší knihovny v aplikaci Fotky. Kliknutím na Fotky si můžete v telefonu vybrat mezi jednotlivými fotografiemi.

Pomocí strojového učení iPhone analyzuje všechny fotografie ve vaší knihovně, abyste mohli navrhovat „vybrané“ návrhy, na které jsem našel většinou peníze. Existují také podkategorie pro tyto doporučené návrhy, včetně Lidé, Domácí mazlíčci, Příroda a Města. A samozřejmě můžete procházet celou knihovnu fotografií a vybrat si libovolný obrázek.

K dispozici je také „Photo Shuffle“, což je „dynamická sada fotografií, které se míchají, když používáte iPhone po celý den“, podle popisku. Náhodnou frekvenci můžete nastavit tak, aby se měnila při klepnutí, uzamčení, každou hodinu nebo denně. Opět vám nabízí doporučené obrázky a umožňuje vám vybrat si, které kategorie zahrnout – ale stále můžete ručně vybrat každý obrázek ze své knihovny.

Toto je ruční výběr tapety s doporučeními a kategoriemi. Samuel Axon

Můžete upravit přepínání fotografií podle kategorie nebo ručně.

Skvělou funkcí je výřez obrázku na zamykací obrazovce. Samuel Axon

Toto je stejně dobré místo, kde si můžete povšimnout, že pro fotografické pozadí používá Apple několik šikovných triků umělé inteligence k oříznutí klíčových objektů na fotografii, jako jsou obličeje nebo budovy, a umožňuje jim překrýt části ukazatele času, čímž vytvoří úhledný efekt. . Je šokující, jak dobře to vlastně funguje. Bohužel to nefunguje při přidávání nástrojů na kratší dobu. Kromě tohoto omezení můžete toto zapínat a vypínat podle potřeby.

Jakmile si vyberete tapetu, dostanete se do zobrazení přizpůsobení celé obrazovky uzamčení.