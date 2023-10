Návaly horka jsou nebezpečnější, než se dříve myslelo, takže se připravte hned

Předpokládaná doba čtení: 5-6 minut

PHILADELPHIA – Vlna vedra přichází z ničeho nic a pro někoho je tak intenzivní, že ho pálí tváře a pot kape z každého póru. Vítejte u návalů horka a dalších příznaků blížící se menopauzy – zkušenosti, o které se podle odborníků podělí asi 75 % žen, pokud budou žít dostatečně dlouho.

I když do menopauzy zbývají roky nebo desetiletí, je čas věnovat tomu pozornost – protože podle nově vznikající vědy může být prožívání menopauzy v budoucnu škodlivé pro vaše zdraví.

Nepublikované studie prezentované ve středu na výročním zasedání Menopause Society ve Philadelphii zjistily, že silné návaly horka jsou spojeny se zvýšeným C-reaktivním proteinem, markerem budoucího srdečního onemocnění a biomarkerem v krvi, který může předpovídat pozdější diagnózu Alzheimerovy choroby. .

„Je to poprvé, kdy věda prokázala, že návaly horka jsou spojeny s krevními biomarkery onemocnění,“ řekla Dr. Stephanie Faubion, ředitelka kliniky pro ženské zdraví na Mayo Clinic v Jacksonville na Floridě a lékařská ředitelka Mayo Clinic. Speciální klinika pro ženské zdraví v Jacksonville na Floridě.“Alzheimer’s.“ Asociace menopauzy.

„Toto je další důkaz, který nám říká, že návaly horka a noční pocení nemusí být tak neškodné, jak jsme si v minulosti mysleli,“ řekl Faubion, který se na studiích nepodílel.

riziko Alzheimerovy choroby

Téměř 250 žen ve věku 45 až 67 let s příznaky menopauzy nosilo po tři noci přístroj k objektivnímu měření kvality spánku. Ženy byly také vybaveny monitory potu, aby zaznamenaly návaly horka jedné z těchto nocí. Vědci poté odebrali vzorky krve účastníkům studie a provedli v nich screening na specifický proteinový biomarker Alzheimerovy choroby zvaný amyloid beta 42/40.

„Amyloid beta 42/40 je markerem amyloidních plaků v mozku, které jsou součástí patofyziologie Alzheimerovy choroby,“ řekla Dr. Rebecca Thurston, hlavní autorka studie.

„Zjistili jsme, že noční pocení je spojeno se škodlivými hladinami beta-amyloidu 42/40, což naznačuje, že návaly horka, ke kterým dochází během spánku, mohou být známkou žen s rizikem rozvoje Alzheimerovy demence,“ řekl Thurston, profesor psychiatrie, epidemiologie a psychologie. . Řídí Laboratoř biobehaviorálního zdraví žen v Pitt Public Health na University of Pittsburgh.

Biomarker neurčuje, zda má člověk klinickou Alzheimerovu chorobu, pouze možnost rozvoje této nemoci v budoucnu, řekl Thurston.

„Jinými slovy, návaly horka v noci toto riziko nezpůsobují. Jsou jen známkou lidí se zvýšeným rizikem,“ řekl Faubion. „Podobně nevíme, zda by léčba nočního pocení snížila riziko. Nevíme.“

Studie se také zabývala dvěma biomarkery proteinu tau, dalším charakteristickým znakem Alzheimerovy choroby, ale nenašla žádnou souvislost, řekl Thurston. „Tyto biomarkery stále procházejí rychlým vývojem, a přestože byly v této fázi ověřeny, stále se musíme učit.“

Vzhledem k objektivním měřením spánku byli vědci schopni ve výsledcích vyloučit roli špatného spánku, známého rizikového faktoru pro demenci. Předchozí výzkum který také kontroloval spánek, zjistil, že s ním byly spojeny návaly horka a noční pocení Slabý výkon paměti A změny ve struktuře mozku, Funkce a komunikace.

„Všechny výsledky se shodují, aby potvrdily, že na těchto nočních vazomotorických symptomech je něco, co kromě spánku samotného ovlivňuje mozek,“ řekla.

Moje srdeční choroba

Další studie prezentovaná Thurstonovým týmem na konferenci se zabývala markery zánětu souvisejícího s onemocněním srdce. Předchozí výzkum Thurston zjistil, že ženy, které uvedly, že měly časté nebo trvalé návaly horka během rané menopauzy, měly o 50 až 80 % zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkty, mrtvice a srdeční selhání.

Středně silné až silné návaly horka, které jsou časté, mohou podle odborníků trvat v průměru sedm až 10 let a méně časté nebo závažné návaly horka mohou podle odborníků trvat déle.

V tomto novém výzkumu vědci použili monitory potu na 276 ženách, které byly součástí skupiny Studium onemocnění srdce K objektivnějšímu měření frekvence a závažnosti návalů horka ve dne i v noci.

„Spousta lidí ve skutečnosti své návaly horka podhodnocuje a tvrdí, že jich mnoho nemá, když ve skutečnosti mají,“ řekl Faubion. „Použití této obrazovky je objektivní způsob, jak to změřit.“

Výzkumníci porovnali frekvenci a závažnost návalů horka s krevními měřeními C-reaktivního proteinu, proteinu, který indikuje úroveň zánětu v těle a používá se k určení rizika srdečních onemocnění a mrtvice u lidí, kteří ještě nemají srdeční onemocnění. .

Výsledky ukázaly, že denní návaly horka byly spojeny s vyššími hladinami C-reaktivního proteinu, a to i po úpravě na další potenciální příčiny, jako je věk. Index tělesné hmotnosti (BMI)Vzdělání, rasa, estradiol a etnická příslušnost.

„Toto je první studie, která zkoumala fyziologicky měřené návaly horka ve vztahu k zánětu, a přidává důkazy k rostoucímu množství literatury naznačující, že návaly horka mohou signalizovat riziko,“ řekla hlavní autorka studie Mary Carsonová, doktorandka v oboru klinické a biologické zdraví. Základní krevní cévy. na katedře psychologie na University of Pittsburgh, v prohlášení.

Co můžeš udělat

Vzhledem k tomu, že srdeční choroby jsou hlavní příčinou úmrtí žen na světě, řekl Faubion, lékaři by se měli pacientů začít ptát na jejich zkušenosti s návaly horka jako rizikovým faktorem budoucích onemocnění.

„U žen, které mohou mít zejména noční pocení, může být nutné vyhodnotit jejich celkové kardiovaskulární riziko,“ řekla.

„Pokud jde o to, co dělat, doporučení by byla stejná jako pro zdraví srdce a mozku: lepší spánek, správná strava, pravidelný cvičební program, snížení stresu, zůstat společensky propojeni a dělat něco, co stimuluje váš mozek.“

