Světová trojka Karolina Plíšková se kvalifikuje do finále WTA 2021

Florida [USA]4. října (ANI): WTA v pondělí oznámila, že světová trojka Karolina Plíšková se kvalifikovala do finále Akron WTA Guadalajara 2021 a stala se čtvrtou hráčkou, která si na konci roku zajistila své místo.

Plíšková z České republiky se připojuje k Ashleigh Bartyové, Arině Sabalenkové a Barboře Krejsikové, kteří rovněž absolvují kvalifikaci, přičemž ve dvouhře zůstala čtyři místa. Kromě toho se Katerina Senyakova spolu se svou partnerkou Krijikovou, japonskou dvojicí Shoko Aoyama a Ina Shibahara kvalifikovaly zcela ve čtyřhře.

Plíšková dosáhla semifinále ve svých posledních třech zápasech finále WTA v letech 2017-19 a letos to bude její páté vystoupení na konci roku. Pouze čtyři aktivní hráči se zúčastnili více finále WTA, a to Serena Williamsová (9), Kim Clijstersová (7), Petra Kvitová (7) a Svetlana Kuzněcovová (6). Na finále WTA v Plíškové se poprvé v roce 2016 kvalifikovala ve dvouhře a čtyřhře po boku Němky Julie Goergesové.

„Jsem velmi hrdá na to, že jsem se popáté kvalifikovala do finále WTA,“ řekla Plíšková podle webu wtatennis.com. „Hrát ve finále WTA znamená, že jste jednou z nejlepších hráček sezóny a to je vždy cílem. Těším se, až budu moci soutěžit a zažít Guadalajaru.“

Plíšková, která vede Tour s esy na 381, si zajistila své místo v Guadalajara poté, co v této sezóně dosáhla tří finále na třech různých površích – na antuce na Internacional BNL d’Italia (Řím), na mistrovské trávě a Wimbledonu v Národní bance Otevřeno na tvrdých kurtech (Montreal).

Guadalajara pořádá turnaj končící pouze pro letošní rok, přičemž událost se vrací do svého domova v čínském Šen-čenu v roce 2022.