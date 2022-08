Česká republika může znovu zavést omezení nelegální migrace na své hranici se Slovenskem

Počet nelegálních imigrantů, kteří se dostali do České republiky, letos výrazně vzrostl, k 21. srpnu jich přes Slovensko překročilo hranice celkem 3651.

Podle tiskové zprávy ministerstva vnitra se do republiky během 12 měsíců nelegálně dostalo o 1300 více než v roce 2021 a o pár stovek více než v roce 2020, uvádí SchengenVisaInfo.com. .

Ministerstvo poukázalo na to, že většinu migrantů tvoří Syřané, kteří přes Českou republiku vstupují do západních zemí, jako je Německo nebo Rakousko, ministr vnitra také poznamenal, že se zlepší spolupráce v oblasti nelegální migrace, zejména na vnějších hranicích EU, i když nemá žádný významný dopad na míru kriminality.

Ministři v příštích dnech zdůraznili, že Praha plánuje přidat další zařízení pro migranty a zvýšit tresty pro obchodníky s lidmi a že chce sice ponechat hranice otevřené, ale její země se připravuje na všechny eventuality. Patří sem i česko-slovenská hranice, která bude podle ministra vnitra nařízena jako poslední jen v době vážného vývoje.

Také Česká republika nedávno zahájila dvoudenní hraniční kontrolu na své hranici se Slovenskem. Policie provádí kontroly totožnosti na více než 20 železničních a silničních hraničních přechodech, a to navzdory tomu, že obě země patří do schengenského prostoru, do zakázané zóny, kterou využívají mnozí členové EU a některé další země.

Údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) z počátku letošního roku ukázaly, že počet obyvatel vzrostl o 3200 lidí na celkových 10,5 milionu, protože do země přijíždělo více lidí, než je opustilo. Přesněji řečeno, v prvním čtvrtletí roku 2022 do Česka dorazilo 10 000 lidí a 8 000 z nich odešlo.

„Do Česka se v prvním čtvrtletí ruské invaze na Ukrajinu přistěhovalo 9 300 Ukrajinců a zemi opustilo 2 400. K populačnímu růstu České republiky se kromě Ukrajinců opět podíleli občané Slovenska a Ruska. CSO vysvětlil.

Tato čísla nezahrnují 250 000 lidí pod dočasným ochranným příkazem souvisejícím s válkou na Ukrajině.

Česká republika zaznamenala v roce 2019 obdobný přírůstek populace, který se zvýšil o 44 100 lidí na 10,6 milionu do konce roku. Jde o nejvyšší přírůstek populace od roku 2008.

Výběr učitele: