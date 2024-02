Nový výzkum naznačuje roli v boji proti touze po stimulantech

Mohlo by konopí nabídnout záchranné lano v boji proti drogové závislosti, zejména pro ty, kteří se potýkají s nebezpečím stimulantů, jako je krystalický metamfetamin? Nový výzkum z University of British Columbia (UBC) naznačuje, že by to tak mohlo být. Studie zveřejněná v Návykové chovánízjistili, že užívání konopí je spojeno se sníženým užíváním krystalického metamfetaminu mezi jednotlivci s vysokým rizikem předávkování v centru Vancouveru, oblasti silně postižené užíváním nelegálních drog.

S nárůstem legalizace konopí vědci horlivě diskutovali o jeho účincích, zejména v souvislosti s užíváním vysoce rizikových látek, jako jsou opioidy a stimulanty. Předchozí studie poukazovaly na konopí jako na potenciální nástroj snižování škod, což naznačuje, že by mohlo nahradit nebezpečnější, neregulované drogy.

Tento koncept je zvláště důležitý vzhledem k alarmujícímu počtu drogové toxicity a úmrtí na předávkování, umocněných kontaminací zásob nelegálních drog silnými opioidy, jako je fentanyl. Cílem výzkumu je dále prozkoumat tuto možnost a zaměřit se na to, zda by konopí mohlo pomoci zvládat chutě a snížit užívání stimulantů, konkrétně krystalického metamfetaminu.

Aby se výzkumníci ponořili hlouběji do těchto otázek, shromáždili data od tří potenciálních kohort lidí, kteří užívají neregulované drogy (PWUD) ve Vancouveru v Kanadě: Studie rizikové mládeže (ARYS), Vancouverská studie injekčních uživatelů drog (VIDUS) a studie studie AIDS. Sada péče pro hodnocení expozice službám přežití (ACCESS).

Tyto kohorty zahrnovaly jednotlivce z různých prostředí, včetně mládeže z ulice, dospělých s anamnézou injekčního užívání drog a dospělých infikovaných HIV, z nichž všichni uvedli užívání konopí a dalších neregulovaných drog. Účastníci byli vyzváni k vyplnění doplňkového dotazníku o konopí, který zjišťoval jejich frekvenci a motivaci k užívání konopí, zejména ve vztahu k jeho účinkům na užívání jiných látek.

Z 297 účastníků 45 % uvedlo, že užívalo konopí ke zvládnutí touhy po stimulantech, a velká většina těchto jedinců zaznamenala snížení užívání stimulantů při užívání konopí. Tato souvislost byla zvláště silná u osob užívajících krystalický metamfetamin, kde každodenní užívání konopí také vykazovalo významnou souvislost se sníženou spotřebou stimulantů.

Je zajímavé, že tento účinek byl výraznější u žen a mladších účastníků, což naznačuje jemnou dynamiku toho, jak konopí ovlivňuje užívání stimulantů v různých demografických skupinách.

„Naše zjištění nejsou přesvědčivá, ale přispívají k rostoucím vědeckým důkazům, že konopí může být užitečným nástrojem pro některé lidi, kteří chtějí lépe kontrolovat své neregulované užívání stimulantů, zejména pro lidi, kteří užívají pervitin,“ řekl vedoucí studie Hudson Redon. výzkumník. „To naznačuje nový směr strategií snižování škod mezi lidmi, kteří užívají drogy.“

Studie však nebyla bez omezení. Jeho průřezový design a spoléhání se na údaje z vlastní zprávy znamená, že kauzální vztahy nelze s konečnou platností prokázat a výsledky nemusí být zobecnitelné na všechny uživatele drog. Kromě toho mohl reakce účastníků ovlivnit potenciál pro sociální žádoucnost a zkreslení připomenutí.

Navzdory těmto výzvám studie přidává k rostoucímu množství důkazů, které naznačují, že konopí může sloužit jako cenný nástroj ve strategiích snižování škod, zejména u jedinců ohrožených poškozením souvisejícím se stimulancii.

Při pohledu do budoucnosti požadují výzkumníci komplexnější studie, které by dále prozkoumaly terapeutický potenciál konopí, včetně jeho použití jako strategie snižování škod v širším kontextu užívání více látek. K lepšímu pochopení dlouhodobých výsledků užívání konopí při zvládání bažení po stimulantech a jeho roli při snižování škod spojených s neregulovaným užíváním stimulantů jsou zapotřebí klinické studie a dlouhodobé studie.

studie, „Konopí se používá ke zvládání touhy po stimulantech u lidí, kteří užívají neregulované drogykterou napsali Hudson Redon, Maria Eugenia Socias, Cora Dibek, Kana Hayashi, Zach Walsh a M.-J. Milloy.