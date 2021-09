Biden navštěvuje armádu zraněnou ve Walteru Reedovi

Prezident BidenVýbor Bílého domu představil návrh zákona o obraně 8B Demokraté porazili snahu GOP vyhlásit „ztrátu důvěry“ v Bidena po stažení z Afghánistánu Sněmovna se chystá zablokovat speciální fondy pro nasazení národní gardy Více A první dáma Jill Biden Jill Biden, McMasterova výzva na pomoc dostat sirotky z Afghánistánu: The Hill’s 12:30 Report – předložila AT&T – USA vstupují do nervózních závěrečných hodin v Afghánistánu Tisková tajemnice první dámy vyzývá Rachel Campos Duffyovou, Fox News, aby se omluvila za komentáře hostitelů Více Ve čtvrtek večer podnikl neplánovaný výlet do Národního vojenského zdravotnického centra Waltera Reeda, aby navštívil zraněné členy služby.

Patnáct námořníků zraněných při sebevražedném bombovém útoku na letišti v Kábulu v Afghánistánu minulý týden se zotavuje ve Walteru Reedovi. Bílý dům neidentifikoval, se kterými členy služby se Biden setkal.

„Prezident a první dáma dnes večer navštěvují zraněné veterány v Národním vojenském zdravotnickém centru Waltera Reeda,“ řekl ve čtvrtek Bílý dům poté, co prezidentova kolona dorazila do nemocnice za Washingtonem, D.C.

Výlet nebyl podle původního plánu pro Bílý dům.

Biden poprvé navštívil Waltera Reeda jako prezidenta na konci ledna, několik dní po jeho uvedení do úřadu. Prezident má osobní spojení s nemocnicí, protože tam jeho zesnulý syn Beau před smrtí v roce 2015 podstoupil léčbu rakoviny mozku.

V neděli se Biden zúčastnil milostivého přesunu na leteckou základnu v Doveru, během kterého byly pozůstatky 13 vojáků zabitých při výbuchu v Kábulu vráceny do USA. Biden se také soukromě setkal s některými rodinami členů služby, kteří byli zabiti při útoku, který provedla pobočka ISIS působící v Afghánistánu.

Americká vojenská mise v Afghánistánu oficiálně skončila v pondělí večer poté, co poslední americké síly opustily zemi, na konci nejdelší americké války.

“Muži a ženy z americké armády a členové diplomatického a zpravodajského sboru odvedli a odvedli svou práci dobře a riskovali své životy ne pro profesionální zisk, ale pro službu druhým, nikoli na válečné misi, ale na misi.” milosrdenství, “řekl Biden v úterý, během kterého obhajoval své rozhodnutí stáhnout se z Afghánistánu. Dvacet vojáků bylo zraněno ve službách této mise. Třináct hrdinů dalo život.”

“Právě jsem byl na letecké základně v Doveru kvůli milostivé přepravě. Dlužíme jim a jejich rodinám vděčný dluh, který nikdy nemůžeme splatit, ale nikdy bychom na to neměli nikdy zapomenout.”