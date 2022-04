Vladimir Kara-Murza byl zatčen v Moskvě po rozhovoru pro CNN, ve kterém kritizoval Putina

Jeho manželka Jevgenia Kara-Morzaová v pondělí pozdě na Twitteru požadovala jeho okamžité propuštění. Napsala: „Ruské úřady se dvakrát pokusily zabít mého manžela za to, že požadoval tresty pro zloděje a vrahy, a teď ho chtějí uvrhnout do vězení, protože jejich krvavou válku nazval válkou.“

Kara Morza má Napsal desítky sloupků kritizujících ruskou vládu Pro sekci Global Opinions The Post za posledních několik let – včetně té, která nedávno kritizovala Kreml potlačení nezávislých médií a opozice. Ruský parlament minulý měsíc schválil zákon, který ukládá tresty odnětí svobody až na 15 let za šíření toho, co považuje za „falešné“ zprávy o armádě, včetně označení invaze na Ukrajinu za „invazi“.