Jersey Joe předznamenává skvělou sezónu

Když je nová vrstva ledu odklizena a hrací čas je připraven, dojde k novému začátku, když puk zasáhne kruh pro vhazování. V offseason, generální manažer Tom Fitzgerald modernizoval New Jersey Devils v různých oblastech útoku a přivedl veterána vedení, které přineslo zásadní play-off zkušenosti.

V současné době není pro front office Devils příliš mnoho záhad, vzhledem k tomu, že rizika jsou zmírňována diverzifikací a prohlubováním týmu. Nyní, s první výhrou týmu, se mohou těšit na zbytek sezony.

Dobré ráno, fanoušci Devils Dnes večer začíná nejočekávanější sezóna v historii franšízy. Přinášíme to zpět na Edison Place v 6:30, uvidíme se tam! New Jersey proti světu

Jdeme čerti pic.twitter.com/F30F6PuraY – Paddy Chambro NJD (@paddy_chambro) 12. října 2023

Fanoušci se těší na začátek nové sezóny a The Rock bude připraven znovu zpívat. Tohle je Garden State of Hockey a bude hodně zábavné vidět novou éru Devils Hockey.

Brankářství

New Jersey Devils se vyhnuli kulce, když došlo na Connora Hellebuycka. Vzhledem k nadcházejícím smlouvám Luka Hughese, Dawsona Mercera a Simona Nemce v nepříliš vzdálené budoucnosti bude velmi obtížné se s touto smlouvou Hellebuyck vypořádat. Akira Schmid se v závěru minulé sezóny zlepšil a odpověděl na Alphorna v play off proti Rangers, vstřelil dva góly a vychytal čtyři rozhodující vítězství.

Stejně jako v Kmotrovi měl Akira Schmid svůj křest play off pod silnou palbou. V prvních dvou zápasech nebylo nic snadného proti Rangers, když se Vítek Vančič prosadil domů, ale Schmid přišel uklidňující přítomnost. Mohl by být dlouhodobou stálicí.

Schmidovým hlavním cílem je zasáhnout a ulehčit práci Vítka Vančiče. Schmid má nejen vyznamenání za vytvoření brankáře s 30 výhrami, ale také jednoho dne přiblíží Devils blíže k zisku Stanley Cupu. Schmidovým úkolem je posunout Vaněčkovu hru na další úroveň, podobně jako Roberto Luongo a Corey Schneider ve svých slavných letech soutěžili na hřišti i mimo něj.

Ve Vaněčkově případě je stále hodně otazníků. Nejen, že může hrát méně zápasů základní části a rozdělit si to se Schmidem, ale dokáže se připravit psychicky i mechanicky na play off? Bude Schmid preferovaným brankářem v play off? Možná první částí je rozdělit pracovní zátěž a dát obraně a útoku stejnou expozici.

Mentální aspekt by měl být vidět, až přijde čas na českého brankáře, takže je to vyčkávací přístup. Lindy Ruff by mohl dát klíče Schmidovi v play off a podívat se, jak zvládá tlak velkých zápasů. Pokud se Vaneček dokáže setřást negativní posezónní minulost, určitě by mohl pomoci Devils zvýšit jejich šance na hluboký postup do play off.

Přestupek pod Travisem Greenem

Zdá se, že Tom Fitzgerald se svými bývalými trenéry mačká ta správná tlačítka. V posledních několika sezonách před nástupem Travise Greena byly problémem překročení přesilové hry a nestandardní vstupy do útočného pásma s výhodou muže. Ve hře 1 je to vlastně lepší. Jack Hughes vstřelil přesilovkový gól proti Red Wings a sebral gól z masky Ville Husso.

Ano, předsezónní sezónu bereme s rezervou, ale pokud je to bezplatný vzorek pro ty, kteří zažijí pohled na kluky jako Max Wellman a Tyler Toffoli, jak utrácejí peníze se střeleckou mentalitou a rychlostí puku. Každý hráč vnáší do tohoto nového výkonného herního systému svou vlastní filozofii.

Když už mluvíme o lidech jako Tyler Toffoli, Egor Sharangovich byl vyměněn do Calgary v dohodě za Toffoli. New Jersey Devils nyní mají na soupisce Timo Meiera, Tylera Toffoliho a Tomáše Noska. Spousta hráčů bude chtít skórovat ze slotu a oblastí poblíž nárazníku.

Rád slyším, jak Wayne Gretzky laskavě mluví o New Jersey Devils. Tady je velká pochvala pro Jacka Hughese. O Nico Hischierovi v minulosti také řekl velmi pěkné věci. Obávám se, že určitě ne organizace Mickey Mouse. pic.twitter.com/cRMtkuWoKZ – Vinnie Parise (@VinnieParise) 10. října 2023

Devils nyní disponují kombinací zrnitosti a brusného papíru, hráči s elitní jemností, rychlostí, střelbou a vysokým hokejovým IQ, které soupeřům ztěžují pokusy o obranu. Jack Hughes, Jesper Bratt, Timo Meier, Nico Hischier, Nathan Bastian a Michael McLeod mají nyní ve svých řadách chlapy, kteří jim mohou pomoci hrát 3-4 konzistentní útočné řady na noční bázi. Pokud se jedna z těchto linek vypne, ostatní linky se mohou nastartovat a postarat se o podnikání.

Obrana Ryana McGilla

Mnoho z vás zajímá, jak tento tým Devils zvládá rostoucí bolesti mladých kluků, jako jsou Luke Hughes a Kevin Pahl v sestavě. Nejde o to jestli, ale kdy bude Simon Němec povolán. Kluci jako Němec jsou jedineční, protože se rychle učí, dokážou motivovat, aby pomohli s ofenzivním i defenzivním zapojením. Spousta mladých přispěvatelů se bude ptát.

John Marino se vrátí k tomu, aby hrál defenzivní hokej na elitní úrovni a ve správný čas přispíval ofenzivně. Dougie Hamilton bude opět síla, se kterou je třeba počítat, ale možná nebude muset odehrát tolik minut jako v předchozích sezónách. Jonas Siegenthaler tam bude uzavírat dráhy, blokovat střely a mlátit soupeře. Kevin Bahl je víc než jen domácí obránce, ale naprostý Sasquatch, který rád hraje svou vlastní drsnou a nešťastnou obrannou hru. Bahl má však pěknou ostrou střelu, která nepotřebuje velký točivý moment díky svému přirozenému, plynulému točivému momentu.

Luke Hughes je obrovský ofenzivní obránce, na kterého se každý v hokejovém světě opravdu rád dívá. Bruslí hladce jako bruslař a blýská rychle jako Road Runner v Looney Tunes. Pokud Hughes dokáže porážet přihrávky a být chytřejší s pukem v každém aspektu hry, bude mít příležitost stát se obousměrným obráncem s legendárním statusem, pokud dokáže pozvednout dynamiku Devils oproti základní části během play off.