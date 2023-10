Reakce Západu na ruskou anexi Krymu v roce 2014 nebyla dostatečně silná a posílila Moskvu v její současné válce proti Ukrajině, uvedla předsedkyně české sněmovny Markéta Pekarová Adamová. řekl Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda.

Podle Adamové si nyní mnoho vůdců uvědomuje, že bylo chybou před osmi lety kvůli Krymu násilně nezatlačit proti Rusku. Tehdejší sankce a další opatření podle něj nestačily, což si Rusko vyložilo jako slabost.

„Nyní věřím, že jsme udělali špatné rozhodnutí nevyvíjet na Rusko příliš velký tlak, protože naše reakce byla neadekvátní,“ řekla Adamová. „Jsem si jistý, že nejen já, ale i ostatní vůdci si už dobře uvědomujeme, že to byla chyba.“

Poznamenal, že bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg už v roce 2014 varoval, že po anexi a okupaci Krymu je „Krym pro Rusko začátek, budou pokračovat, zejména na Ukrajině, a my musíme udělat všechno. Zastavte je.“

Adamová ale řekla, že Schwarzenbergův postoj je jen jeden hlas, zatímco většina lídrů podporuje pouze omezené sankce.

„Pro Rusko se to určitě zdálo slabé, a proto se rozhodli udělat to, co udělali a co stále dělají,“ řekl.

Adamová to uvedla v rozhovoru před summitem Parlamentu Krymské platformy 23. října v Praze. Zdůraznil význam akce pro pokračování vyjadřování solidarity s Ukrajinou.

Krymská základna je úsilí zahájené Ukrajinou v roce 2020 s cílem koordinovat mezinárodní úsilí o navrácení poloostrova, který v roce 2014 anektovalo Rusko, pod ukrajinskou kontrolu.

Mezi nové členy, kteří se mohou na pražském summitu připojit, patří Japonsko a Nový Zéland, uvedla Adamová s tím, že pokud nebudou schopni poslat zástupce osobně, mohou dodat video adresy. Vyjádřil naději, že Spojené státy najdou způsob, jak se zúčastnit.

Adamová tvrdila, že Ukrajina musí vyhrát válku, než anexi Krym. Zdůraznil české závazky podporovat Ukrajinu vojensky i jinak až do konce války.

Na stupnici od 1 do 100 je podle řečníka těžké vyčíslit pokrok k osvobození Krymu. I když se situace nyní může zdát beznadějná, je důležité zachovat si víru a odhodlání, řekl a připomněl okupaci své vlastní země. Sovětský svaz více než 20 let.

Adamawa uvedl, že parlamentní summit platformy se zaměří na politické a lidské aspekty platformy, aby ukázal solidaritu s aktivisty, kteří hlásí pokračující porušování lidských práv na okupovaných územích.

Ruské únosy a nucené přesuny ukrajinských dětí označil za „strašný zločin“, přičemž obětí se zatím odhaduje na 19 000. Adamová uvedla, že během summitu platformy se bude konat charitativní sbírka na poskytnutí psychologické podpory těmto a dalším válkou postiženým dětem.

Na otázku ohledně nedávných prohlášení maďarského premiéra Viktora Orbána, který před koncem konfliktu zpochybnil vyhlídky Ukrajiny na členství v EU, Adamová řekla, že je „opravdu zklamaná“ vzhledem k ruskému vlivu v Maďarsku. Orbánovu pozici rozhodně odmítla.

