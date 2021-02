Ovladač PS5 DualSense Controller Drift: hromadná žaloba podaná proti společnosti Sony

Americká právnická firma podala proti společnosti Sony hromadnou žalobu, v níž tvrdí, že ovladač PS5 DualSense je vadný z důvodu driftu, a že společnost Sony o problému věděla, aniž by jej zveřejnila. Soud popisuje chování společnosti Sony jako „podvodné, klamavé, nezákonné a nespravedlivé“. Minulý týden jsme ohlásili vyšetřování DualSense advokátní kanceláří Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP (CSK & D). Společnost nyní formálně podala hromadnou žalobu u amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku. V dokumentech předložených IGN byla žaloba podána jménem žalobce Lmarca Turnera a „všech ostatních osob ve stejné pozici“, přičemž obžalovaní byli jmenováni Sony Corporation of America a Sony Interactive Entertainment. Pokud IGN ví, jedná se o první případ proti Sony pro DualSense – nemusí to být poslední.

Stížnost popisuje řadič PS5 DualSense jako „vadný“, protože obsahuje „vadu, která má za následek pohyb postavy nebo hraní hry na obrazovce bez příkazu uživatele nebo manuálního ovládání joysticku“, známého jako kardanový ovladač. Stížnost navíc tvrdí, že společnost Sony byla „po celou dobu“ informována o problémech driftu, „prostřednictvím stížností spotřebitelů online, stížností od spotřebitelů přímo na ni a prostřednictvím vlastního předběžného testu“.

Soudní proces rovněž tvrdí, že možnosti společnosti Sony týkající se opravy konzoly jsou velmi omezené: „Když se zákazníci setkají s vadou driftu, možnosti opravy jsou minimální. Údajně portál Sony PlayStation věnovaný problémům s hardwarem PS5 – včetně ovladače DualSense Controller – čelí nevyřízenosti a je přesměrování spotřebitelů na kontaktování servisního agenta. Zákazníci prostřednictvím kontaktní stránky podpory PlayStation. Zákazníci čelí dlouhým čekacím dobám a musí se vypořádat s bludištěm předem nahraných telefonních zpráv, než konečně s agentem promluví o opravách ovladače DualSense. “

Soudní proces usiluje o soudní řízení, „peněžitou náhradu vzniklých škod, výjimku z publicity a obecnou soudní náhradu.“ Dokumenty uvádějí poplatky za porušení dohledu nad zárukou, porušení předpokládané záruky marketingu, nedovolené obohacení a porušení zákona o ochraně spotřebitele ve Virginii.

Žalobce se sídlem ve Virginii Lmarc Turner údajně koupil PS5 5. února 2021 nebo kolem něj a zjistil, že ve stejný den měl drift. Turner zřejmě kontaktoval zákaznický servis Sony a byl požádán, aby resetoval hru a konzolu, ale nenabídl žádnou další pomoc. Problém to nevyřešilo, pak si Turner koupil sekundový DualSense. „Kdyby žalobce věděl o závadě driftu před zakoupením svého PS5,“ dodávají dokumenty, „jinak by si PS5 nekoupil, nebo by za něj zaplatil mnohem méně.“

Další zajímavý detail: Turner potvrzuje svůj souhlas s podmínkami společnosti Sony při zřizování PS5, ale údajně poslal společnosti Sony dopis, v němž vyjádřil svůj záměr odhlásit se z „jakýchkoli sporů se společností Sony prostřednictvím individuálního arbitráže“. Samostatný soudní spor CSK & D proti společnosti Nintendo v souvislosti s odchylkou konzoly byl nedávno nucen k arbitráži před dosažením soudu. Tento krok nemusí být v tomto případě možný, což zvyšuje pravděpodobnost, že se dostanete k soudu před požadovanou porotou. Kromě zprávy Turnera ukazují dokumenty řadu příkladů komentářů na sociálních médiích týkajících se vychýlení PS5, kde si hráči stěžují na vybočení z krabice nebo během několika dní po použití. CSK & D poukazuje na zprávy o driftu i na řadičích Dualshock 4 na PS4 – protože tyčky uvnitř obou modelů konzol jsou stejné, CSK & D to doplňuje k důkazům předchozích znalostí Sony o problému.

Soud tvrdí, že „nic nenasvědčuje“ Společnost Sony vyvinula driftovou opravu pro DualSense: „Místo toho se zdá, že jednoduše provádí nějakou drobnou opravu a odesílá ovladač DualSense zpět spotřebitelům, kteří zůstávají vadní a náchylní k vystavení závada driftu v budoucnosti “.

Soudní proces požaduje zmírnění v podobě příkazu k zastavení „nezákonných, klamavých, podvodných a nekalých obchodních praktik společnosti Sony“, zavedení bezplatného stažení z oběhu nebo náhradního programu pro ovladače DualSense, kompenzace atd.

Společnost IGN kontaktovala společnost Sony, aby se k soudu vyjádřila.

Drift se v posledních letech stává stále populárnějším tématem. Drift u konzolí Nintendo Switch Joy-Con jsme dříve popsali jako „katastrofu“ pro společnost a Nintendo nyní čelí celosvětové oficiální kontrole a soudním sporům, včetně vyšetřování Evropskou komisí.

