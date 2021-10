Kosmická loď NASA Lucy startuje tento týden na ambiciózní 12leté misi

Nadcházející mise NASA zaměřená na asteroidy prozkoumat rané dny naší sluneční soustavy je téměř připravena.

The Lucie Kosmická loď míří na startovací okno, které se otevře v sobotu (16. října). Po výbuchu se kosmická loď vydá na 12letou cestu do vnější sluneční soustavy, kde navštíví šest starověkých „trojských koní“ asteroidy Tato oběžná dráha je na stejné dráze jako planeta Jupiter .

Tato ambiciózní mise bude zahrnovat řadu prvenství – Lucy bude první kosmickou lodí, která navštíví asteroidy v této oblasti a první, která letěla nad Zemí z vnější sluneční soustavy. Mise navíc přidá nová data, protože vědci se snaží dozvědět se více o rané historii našeho vesmíru.

„Žádná jiná vesmírná mise v historii nebyla zahájena do tolika různých destinací na nezávislých oběžných drahách kolem našeho Slunce,“ uvedla NASA v knize. Popis práce . „Lucy nám poprvé ukáže rozmanitost prvotních těl, která planety postavila.“

Lucy je pojmenována po rané slávě australopithecine skeleton (Android) Je asi 3,2 milionu let starý a jeho objev byl dlouho oslavován jako základní kámen porozumění evoluci člověka. Samotná kostra byla pojmenována po Lucy v melodii Beatles z roku 1967 „Lucy in the Sky with Diamonds“, píseň, na kterou prospektoři tančili během letu v roce 1974 a odhalili kostru, uvedla NASA v tiskové zprávě. Tisková zpráva 2017 O Lucyině misi.

NASA se inspirovala kostrou Lucy, která pro agenturu představovala počátek lidí, při pojmenování mise, která nás měla naučit více o počátcích naší sluneční soustavy.

„Tyto asteroidy jsou opravdu jako diamanty na obloze, pokud jde o jejich vědeckou hodnotu pro pochopení toho, jak vznikaly obří planety a jak se vyvíjela sluneční soustava,“ řekl Harold Levison, hlavní vyšetřovatel Lucy z Southwest Research Institute (SwRI). Prohlášení NASA 2017 . Byl to Levison, kdo navrhl pojmenovat expedici podle kostry.

Lucyina dvanáctiletá cesta ji zavede minimálně k osmi různým asteroidům Tři návštěvy Země (dva předtím, než se vydají do vnější sluneční soustavy, a jeden po), aby nabrali rychlost pomocí gravitačních asistencí. Jeden malý svět bude umístěn v „hlavním pásu“ asteroidů mezi Marsem a Jupiterem, zatímco dalších sedm jsou trojské koně. Pozoruhodně byly spárovány čtyři ze sedmi trojských koní, což Lucy umožnilo sledovat dva asteroidy současně s každou z těchto konkrétních návštěv.

Mise se zaměří na skupinu Různé typy těles asteroidů : Typ C (chondrity, obyčejné starodávné jílovité a silikátové asteroidy), Typ D (nízké albedo nebo reflexní asteroidy, které mohou být bohaté na organické částice) a Typ P (více nízkých albedo asteroidů, které mohou být také bohaté na organickou hmotu, na Ačkoli na Zemi zatím nejsou žádné vzorky, které by to potvrdily).

Umělecká kresba kosmické lodi NASA Lucy, která se kymácí před trojským asteroidem. (Obrazový kredit: Southwest Research Institute)

V pořadí jsou plánovanými cíli asteroidů Lucy 52246 DonaldJohansson, 3547 Eurybates a jeho mini-satelit Queta, 15094 Polymele, 11351 Leucus, 21900 Orus a binární 617 Patroclus/Menoetius. Lucyina stránka Další podrobnosti o typu, velikosti a oběžné dráze každého asteroidu.

Zástupci NASA napsali Popis práce . “Typy C se většinou nacházejí ve vnějších částech hlavního pásu asteroidů, mezi Marsem a Jupiterem. O všech trojských koních se předpokládá, že jsou bohaté na tmavé sloučeniny uhlíku. Pod izolační vrstvou prachu jsou pravděpodobně bohaté na vodu a další těkavé látky.” . ”

Bude létat na Lucy několik nástrojů : barevné zobrazování k určení složení; Průzkumný fotograf s dlouhým dosahem k zachycení snímků povrchu každého asteroidu ve vysokém rozlišení; Tepelný emisní spektrometr zkoumající, jak trojské koně uchovávají teplo; Terminálová sledovací kamera pro získání rozsáhlých snímků asteroidů, aby se dozvěděla více o jejich tvarech; a anténa s vysokým ziskem pro určení hmotností každého z těchto malých světů.

asteroidy a komety Představují malé věci, které zbyly z doby, kdy se vytvořila naše sluneční soustava, asi před 4,5 miliardami let. Studium struktury, oběžných drah a další dynamiky těchto malých světů říká kosmologům více o tom, jak naše sousedství vznikla.

Lucy bude také stavět na několika nedávných misích souvisejících s asteroidy, včetně NASA Osiris Rex Mise, která aktuálně míří na Zemi se vzorkem asteroidu Bennu a Japonska Hayabusa 2 To se na Zemi vrátilo koncem roku 2020 s prachem z asteroidu Ryugu. Oba tyto objekty jsou asteroidy blízko Země a srovnání této třídy vesmírných hornin s Lucyiným pozorováním trojských koní může vědcům poskytnout novou cestu k pochopení sluneční soustavy.