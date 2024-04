Børsen Fire: Dánsko trpí zničením Notre Dame

Napsal Adrian Murray

Kodaň

21. dubna 2024, 05:06 GMT Aktualizováno před 4 hodinami

Chcete-li tento obsah přehrát, povolte JavaScript nebo zkuste jiný prohlížeč Video vysvětlení, Sledujte: Historická Dračí věž byla pohlcena plameny a poté se zhroutila

Poplašné zvony poprvé zazvonily v úterý brzy ráno, když v historické budově bývalé burzy v Kodani Børsen vypukl požár.

V krátké době peklo zničilo velké části 400 let staré stavby a svrhlo zdobenou věž známou svými výraznými draky.

Brian Mikkelsen, který vede Dánskou obchodní komoru, která Borsen vlastní, se zavázal, že ji přebuduje „bez ohledu na to, co“.

Byla provedena srovnání s francouzskou katedrálou Notre Dame, která byla zničena požárem v roce 2019.

Dánští představitelé nyní doufají, že uvidí, jaké ponaučení lze získat z rychlé obnovy katedrály.

Pan Mikkelsen jel na kole do své kanceláře, když poprvé slyšel o požáru, a přijel, aby našel desítky hasičů, kteří požár zasahovali. „Jel jsem tam na kole. Pak jsem viděl požár,“ řekl.

Spolu se svými kolegy a pracovníky záchranné služby několikrát vběhl do hořící budovy, aby zachránil některá ze stovek staletí starých uměleckých děl uložených uvnitř.

„Běhali jsme dovnitř a ven. Někdy hasiči řekli, že musíme ven, protože jsme byli přímo u ohně,“ vzpomíná.

„Nemyslel jsem si to, jen jsem reagoval. Byl to silný pocit, že to musíme zachránit.“

zdroj obrázku, Getty Images Komentář k fotce, Pan Mikkelsen a jeho kolega zachraňují jeden z obrazů uvnitř Borsen

Vylezli si na ramena, aby strhli umělecká díla visící vysoko na zdech. Do záchranného úsilí se zapojila stovka vojáků, úředníků údržby muzea a dokonce i veřejnost.

Kromě busty dánského krále Kristiána IV., která vážila dvě tuny, se podařilo získat většinu historických předmětů.

„Máme skoro všechno,“ řekl mi pan Mikkelsen. „Takže to je malá naděje na katastrofu.“

Naštěstí se zachovala i ozdobná kovová špice věže a byla mu předána.

„Je to jeden z nejhorších dnů mého života,“ dodal. „Je to skutečně katastrofa pro historii a kulturu.“

Sledujte s hrůzou

Dánové byli šokováni a zarmouceni ztrátou ikonické Dračí věže z jejich městského panoramatu z pohlednic.

Je to scéna, kde mnozí pravidelně chodí nebo jezdí na kole, a kde lidé sdíleli fotky Borsena na sociálních sítích, projevila se veřejná podpora.

„Viděla jsem plameny,“ řekla mi obyvatelka Sheri Christiansen. „Propukla jsem v pláč, protože je to naše dědictví. Už to nikdy nebude jako dřív. Ale doufám, že to dokážou znovu vybudovat.“

Další obyvatel, Mohamed Ibrahim Zaid, řekl: „Byl to velmi smutný pocit, protože je to velmi historická budova.“

Victor Staple Overo, který také bydlí poblíž, souhlasil: „Viděl jsem to ze svého bytu. Bylo zničující to sledovat.“

Børsen, sousedící s dánským parlamentem, byl postaven v roce 1625 Kristiánem IV., který byl jedním z nejmocnějších králů země, jako obchodní zařízení pro severní Evropu.

Později sloužil jako burza až do poloviny 20. století.

Se svými červenými cihlami, modrozelenou měděnou střechou a bohatou vnitřní výzdobou to byla jedna z mála zbývajících renesančních budov v Kodani.

„Myslím, že je to součást identity Kodaně a Dánska,“ řekl mi před parlamentem poslanec Henrik Müller.

„Samozřejmě existují srovnání s katedrálou Notre Dame. Je to druh dánské Notre Dame, kterou jsme tady viděli.“

Slavná francouzská katedrála má být znovu otevřena příští rok v prosinci, po pouhých pěti a půl letech restaurátorských prací, zatímco nejbližší okolí bude přestavěno do roku 2028.

zdroj obrázku, Getty Images Komentář k fotce, Lidé reagují, když Borsen v úterý hoří

Starostka Kodaně Sophie Historp Andersenová řekla BBC, že bylo strašné vidět spálené 400 let dánské historie.

„Právě jsme ztratili podstatnou část ducha a historie města,“ řekla.

Paní Andersenová je mezi těmi, kteří se sešli, aby viděli rekonstrukci Boursinu a hovořili s pařížskou starostkou Anne Hidalgovou, aby slyšeli o obnově Notre Dame.

Příští měsíc má katedrálu navštívit tým z Dánska.

Kent Martinussen, generální ředitel Dánského architektonického centra, řekl, že se lze poučit z nových 3D technologií a umělé inteligence, které pomohou znovu vytvořit staré materiály.

Like versus like

Z náměstí před parlamentem jsem trávil úterý sledováním oranžových plamenů a valícího se kouře, jak pohlcují burzu, zatímco hasičské čety vyzbrojené hadicemi bojují s plameny.

Tim Ole Simonsen, vedoucí operací záchranných služeb v Kodani, řekl BBC: „Takový incident vidíte jen jednou nebo dvakrát ve své kariéře.“

Dodal: „Požár byl zpočátku velmi intenzivní a rychle se šířil.“

První obrázky zevnitř ukazovaly spálené a podmáčené místnosti, poseté ohořelým dřevem a černým popelem.

zdroj obrázku, Getty Images

Zkroucené lešení je nyní nestabilní a velké části vnější stěny se zhroutily, zatímco kolem sutin bylo umístěno 40 přepravních kontejnerů naplněných betonem jako podpora.

„Stěny jsou nyní velmi nestabilní,“ řekl Simonsen a dodal, že extrémní změny teplot, sucho a podmáčení strukturu oslabily.

Kapsy doutnajících uhlíků hoří dál a ve čtvrtek jsem ještě viděl kouř.

„Do pondělního rána bude spousta práce a pak bude kontrola,“ řekl.

Policie uvedla, že zjišťování příčiny požáru může trvat měsíce.

Během posledních dvou let probíhaly renovační práce v rámci příprav na oslavy 400. výročí Børsena koncem tohoto roku.

Architekt za restaurováním, Leif Hansen, řekl dánskému listu Politiken, že veškerá práce byla ztracena, ale věřil, že Børsen by měl být znovu postaven. „Musí to tak být a my to dokážeme,“ dodal.

Díky projektu restaurování je mnoho prvků budovy dobře zdokumentováno, což pomůže, řekl Hansen.

Premiérka Mette Frederiksenová v pátek místo navštívila, hasičům poděkovala a vyjádřila podporu rekonstrukci. Architekt Kent Martinussen řekl, že by to mohlo být hotové do pěti let.

Pan Mikkelsen chce, aby renovace byla věrná originálu. „Pro mě je vize taková, že to postavíme tak, jak to postavil Christian IV,“ řekl.

Očekává se, že práce budou stát více než 1 miliardu korun (115 milionů liber; 143 milionů dolarů). Jak bude tato částka vyplacena, ještě nebylo stanoveno a ještě se čeká na posouzení pojištění.

Některé z největších dánských nadací a společností již přislíbily významné dary a odezva veřejnosti byla ohromující, řekl Mikkelsen.