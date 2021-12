Podivný dokument testuje hranice vědy tvrzením, že chobotnice přišly z vesmíru

Shrnutí desetiletí výzkumu o poněkud „vnější“ myšlence zahrnující Viry Z vesmíru vyvolává otázky o tom, jak jsme vědečtí, pokud jde o předpovídání historie života na Zemi.

Je snadné hodit slova jako crack, mager a tříska do vědeckého popisu okraje, ale pak přijdou články, jako je tento, z roku 2018, a nechají nás omámených, nejistých, kde začít.

V této recenzi, kterou vydalo nakladatelství, je jako autorů uvedeno celkem 33 jmen Pokroky v biofyzice a molekulární biologii Zpátky v srpnu 2018. Časopis recenzovali kolegové a Citováno poměrně dobře. Není to tedy zrovna malý zdroj ani pohodlný zdroj plateb za zveřejnění.

Vědecký spisovatel Stephen Fleischerser Jde hlouběji do pozadí Mezi dva nejslavnější zapojené vědce patří: Edward Steele a Chandra Wickramasinghe. Stojí za přečtení.

Pro kopii TL, dr, Ocel Je imunologem nejlépe známým pro své názory na evoluci založenou na získávání genetických změn určovaných spíše vlivem prostředí než náhodnými mutacemi, v tom, co nazývá meta-lamarxismus.

WickramasingiNa druhou stranu měl poněkud méně kontroverzní kariéru, empiricky uznávanou Potvrzuje hypotézu Sira Freda Hoyla Popisuje produkci komplexních uhlíkových částic na mezihvězdném prachu.

Wickramasinghe a Hoyle byli náhodou zodpovědní za další astrobiologickou tezi. To prostě závisí na více než jen původu organické chemie.

Pojednání Hoyle Wickramasinghe (HW) Planetary Biology poměrně jednoduše tvrdí, že směr evoluce byl významně ovlivněn biochemií, která na naší planetě nezačala.

v Wickramasinghe vlastní slovaKomety jsou přenašeči a distributoři života ve vesmíru a život na Zemi vznikl a vyvíjel se jako výsledek vstupu komet.

Wickramasinghe tvrdil, že tyto vstupy nejsou omezeny ani na velkorysé posypání prostorově upečených aminokyselin.

Místo toho zahrnují viry, které se zavádějí do živých organismů a posouvají jejich evoluci zcela novými směry.

Stahuje zprávu s názvem „Příčina kambrijské exploze – pozemská nebo kosmická?“ , současný výzkum k závěru, že deště z mimozemských retrovirů hrály hlavní roli v diverzifikaci života v našich oceánech po téměř půl miliardy let.

„Retroviry a další viry pravděpodobně deregulované v drahách kometárních trosek tak mohou přidat nové sekvence DNA do pozemského genomu a vést k další mutační změně v somatických a genomických genomech,“ Autoři napsali.

Necháme chvíli nasáknout. A zhluboka se nadechněte, než budete pokračovat, protože to byla ta zkrocená část.

Bylo to v tomto období Že skupina měkkýšů známých jako hlavonožci nejprve natáhla svá chapadla zpod schránek a rozvětvila se do závratné řady velikostí a tvarů za to, co vypadalo jako pozoruhodně krátký časový úsek.

Geny těchto tvorů, mezi které dnes patří chobotnice, chobotnice a sépie, jsou stejně zvědavé jako zvířata sama, částečně díky jejich schopnosti modifikovat svou DNA za letu.

Autoři poměrně odvážného výzkumu tvrdí, že tato genetická anomálie může být známkou života z vesmíru.

Tentokrát ne z vesmírných virů, ale z příchodu celých genomů zmrzlých v propadech, než roztaje led v našich vlažných vodách.

Možnost, že chobotnice a/nebo kryokonzervovaná vajíčka chobotnic dorazila do ledových koulí před několika stovkami milionů let, by tedy neměla být vyloučena. oni psali.

Ve své recenzi článku lékařský výzkumník Keith Bafferstock Z University of Eastern Finland uznávám, že existuje mnoho důkazů, které docela dobře zapadají do HW teze, jako je podivná časová osa pro vznik virů.

Ale to není způsob, jakým věda postupuje.

„Věřím, že tento článek ospravedlňuje zpochybňování vědecké hodnoty nezávislých teorií původu života,“ Jade Baverstock včas.

„Váha rozumných, ale neprůkazných důkazů, jakkoli mohou být působivé, není důležitá.“

I když je tato myšlenka stejně nová a vzrušující jako provokativní, nic abstraktního nám nepomůže lépe porozumět historii života na Zemi než současné odhady, což našemu evolučnímu modelu nepřidává žádnou hodnotu.

Se silnými výhradami si však možná věda tu a tam poradí s pořádnou dávkou šílenství.

Redaktor časopisu Dennis Noble uznává, že „je potřeba další výzkum“, a je to trochu zjednodušení.

Ale vzhledem k vývoji souvisejícímu s vesmírnou organickou chemií v posledních letech existuje prostor pro debatu.

„Vzhledem k rostoucí důležitosti vesmírné chemie a biologie je vhodné vytvořit časopis věnovaný interakci mezi fyzikou a biologií, aby se podpořily diskuse,“ řekl Nabil.

„V budoucnu budou nápady jistě testovatelné.“

Pouze v případě, že tyto testy potvrdí spekulace, doporučujeme se na návrat hlavonožců dobře připravit. Kdo ví, kdy budou chtít ta vejce zpět?

Tento výzkum byl publikován v Pokroky v biofyzice a molekulární biologii.

Verze tohoto článku byla poprvé publikována v srpnu 2018.