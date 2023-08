Proti přijetí eura je 73 % Čechů. Kredit: Freepik.

PRAHA 12. srpna (ČTK) – Vládní koaliční strany se neshodnou na postupu přijetí měny euro v ČR, které se podle očekávání stane tématem stranických programů pro parlamentní volby naplánované na dva roky. vyjádření zástupců stran v ČTK.

Velká koaliční strana Občanští demokraté (ODS), dříve hluboce euroskeptická, nyní uznává vnitřní debatu na toto téma. Malá TOP 09, která se řadí mezi nejsilnější zastánce přijetí eura, považuje rok 2030 za reálné datum, kdy se Česká republika připojí k zemím používajícím jednotnou evropskou měnu. Další zastánci přijetí eura Starostové, nezávislí (Stán) a Piráti říkají, že vysvětlovat výhody postupného nahrazování české koruny eurem je dlouhodobý úkol.

Součástí pětičlenné vládní koalice jsou i KDU-ČSL.

„Občanská demokratická strana na téma možného přijetí eura vede dlouhodobě otevřené diskuse, ve kterých vidíme odůvodněné argumenty pro i proti,“ řekl ČTK mluvčí Občanské demokratické strany Jacob Skiva. Přijetí eura však pro nás v tuto chvíli není zásadní téma a není ani součástí programového prohlášení vlády. Hlavní a zásadní prioritou jsou pro nás nyní zdravé a efektivní veřejné finance, které jsou jedním z předpokladů přijetí eura.

Živá diskuse na toto téma proběhla na Jarní konferenci ODS. Premiér a lídr Jednoho demokratického státu Peter Fiala pak ČTK řekl, že nejprve musí zmírnit inflaci a dát do pořádku rozpočet.

Podle svých nedávných vyjádření se domnívá, že Česká republika v příštím roce pravděpodobně splní hlavní maastrichtské kritérium pro přijetí eura, což znamená pokles deficitu veřejných rozpočtů pod 3 %.

„Současné oslabení české koruny, kterému předcházelo její posílení, dokazuje, že pro české exportéry a importéry je stále příliš drahé jistit se proti kurzovým rizikům,“ řekl ČTK Miloš Nový, poslanec Nejvyššího parlamentu ČR 09. . Členství v eurozóně by tato rizika nejen zcela eliminovalo, ale vedlo by také k nižší inflaci, nižším úrokovým sazbám a obecnější finanční stabilitě. Z pohledu přijetí eura považuje TOP 09 rok 2030 stále za reálný.

Podle bývalého poslance Jana Varského (Stan) považuje jeho strana přijetí eura za důležitý krok pro další vývoj a budoucí směřování země.

„O ekonomických přínosech eura podle nás není pochyb, je jasné, že výhody převažují nad nevýhodami,“ řekl ČTK. „Ve společnosti, která byla historicky ovlivněna silným euroskepticismem kvůli předchozím vládám, je naším úkolem postupně vysvětlovat tyto pozitivní aspekty a výhody široké veřejnosti spolu s technickými kroky, které je třeba učinit pro přijetí jednotné měny.“

Náměstek ministra financí Jerry Valenta (Pirát) uvedl, že vláda je odhodlána usilovat o co nejrychlejší splnění maastrichtských kritérií pro vstup do eurozóny.

„Toho se musí dosáhnout. Jménem pirátů také vyzýváme ke vstupu do evropského mechanismu směnných kurzů, tedy navázání koruny na euro. Státnímu rozpočtu to ročně ušetří desítky miliard korun na dluhové službě, ušetřit mohou i domácnosti a firmy. Navíc získáme možnost podílet se na rozhodování o měnové politice pro všechny země eurozóny, což je pro nás jako exportně orientovanou ekonomiku významnou výhodou.

Zároveň poznamenal, že v České republice nikdy neproběhla otevřená a konstruktivní diskuse o přijetí či nepřijetí eura. Ve veřejném prostoru tak koluje i kvůli populistům velký zmatek a lidé se pochopitelně obávají potenciální změny. Je správné na tom pracovat, protože není dobré k tomuto zásadnímu kroku přistupovat silou a bez plného informování občanů o tom, co jim to může přinést a naopak jaká jsou nebezpečí.

Proti přijetí eura se staví opoziční Svoboda a přímá demokracie (SPD) a ANO.

„Výhody naší měny v tuto chvíli jednoznačně převažují nad naší ekonomikou a jsem přesvědčena, že se tato situace v dohledné době nezmění,“ napsala ČTK Alena Šilerová, šéfka Viceskupiny ANO. „Nechceme opustit měnovou politiku, importovat do České republiky jihoevropské problémy a přijetím eura dávat více pobídek ke zdražování.“

Téměř tři čtvrtiny české veřejnosti (73 %) jsou proti přijetí eura, vyplývá z jarního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). To je zhruba stejně jako před dvěma lety. Úroveň [approval for adopting the Euro] Od roku 2011 je to zhruba pětina a nepřesáhlo čtvrtinu, což potvrzuje i aktuální průzkum,“ uvedlo CVVM.

