Set, slovenští kolegové kupují Netrisk

Maďarská pojišťovací makléřka Netrisk ve středu uvedla, že podle státní tiskové agentury MTI koupila weby pro porovnávání politik online v České republice a na Slovensku.

