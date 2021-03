Vakcíny Pfizer a Moderna Covid zjistily 90% účinnost ve studii „skutečného světa“.

Vakcíny Pfizer a Moderna Covid-19 jsou v reálném světě velmi účinné, protože u lidí, kteří byli plně očkováni, snižují infekci o 90%. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Zmínil jsem se v pondělí.

Ředitelka CDC Dr. Rochelle Wallinski popsala studii jako „velmi povzbudivou“ na pondělním brífingu a dodala, že „zdůraznila důležitost získání obou doporučených dávek vakcíny pro dosažení nejvyšší úrovně ochrany proti Covid-19, zejména Podle našich obav Proměnné Sublimovat. “

Výsledky jsou první skutečná data ze Spojených států a jsou v souladu s podobným výzkumem z jiných zemí. A studie Z Izraele bylo nedávno zjištěno, že vakcína Pfizer je 97% účinná při prevenci Covid-19, včetně závažných onemocnění a úmrtí.

Studie Centers for Disease Control and Prevention zahrnovala 3 950 lidí ve Spojených státech, kteří dostali vakcínu Pfizer-BioNTech nebo vakcínu Moderna během vrcholící zimní vlny země, od poloviny prosince do poloviny března. Všichni byli primární pracovníci, včetně pracovníků ve zdravotnictví a pracovníků první pomoci ze šesti států: Arizony, Floridy, Minnesoty, Oregonu, Texasu a Utahu.

Po dvou týdnech účastníků, kteří dostávali obě doporučené dávky, se jejich riziko rozvoje infekce SARS-CoV-2 snížilo o 90%. (Lidé jsou považováni za plně očkovaní dva týdny po podání poslední dávky.)

Studie zjistila, že i první dávka měla účinek, čímž se riziko infekce snížilo o 80 procent.

Důležité je, že výzkum také ukázal, že obě vakcíny nejen zabraňují lidem dostat onemocnění Covid-19, ale také pomáhají předcházet infekcím bez příznaků, které lidé nikdy nemají.

Úředníci v oblasti veřejného zdraví považují vakcíny Covid-19 za nejlepší způsob, jak ukončit nejhorší epidemii, zejména s rostoucím počtem vakcín. Země zmírňují omezeníA stavy masky jsou zrušeny.

Něco přes 140 milionů lidí ve Spojených státech Dostali alespoň jednu dávku vakcíny Pfizer nebo Moderna a 3 miliony dalších dostali jednu dávku vakcíny Johnson & Johnson. Více než 51 milionů Američanů bylo plně očkováno.

Ale to ponechává mnoho Američanů stále zranitelných vůči Covid-19 a Walensky vydal naléhavé varování V pondělí jsou problémy opět na vzestupu. Průměrný denní počet případů Covid-19 je těsně pod 60 000 – což je nárůst o 10 procent oproti předchozímu týdnu. Počet hospitalizací a úmrtí se v posledních týdnech zvýšil, ale ne dramaticky.

Chystáme se skončit, ale ještě ne. Takže vás žádám, abyste počkali o něco déle na očkování, až budete moci, aby všichni tito lidé, které všichni milujeme, zůstali, “řekl Wallinsky během briefingu. Tady končí tato epidemie . “

„Budu myslet na opakující se pocit, že mám blížící se smrt. Máme se na co těšit, spoustu nadějí a možností, do čeho jsme, a mnoho důvodů pro naději. Teď se bojím, “řekla upřímně.

