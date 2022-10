Scary postoupila v Mexiku do semifinále a kvalifikovala se do finále WTA

Komentář k tomuto příběhu Suspenze

GUADALAGARA, MEXIKO – Šestá nasazená Maria Sakkariová porazila v pátek večer Ruskou Veroniku Kudremetovou 6-1, 5-7, 6-4 a postoupila tak do semifinále Guadalajara Open 1000 a zajistila si postup do WTA Finals. V prvním setu se střetne se čtvrtou nasazenou Marií Buzkovou, která se ujala vedení po odstoupení Rusky Anny Kalinské, 5:2 ve prospěch Češky.

Scary si zahraje druhý rok po sobě finále WTA v texaském Fort Worth. Sedmadvacetiletý Řek se před rokem kvalifikoval do semifinále v Guadalajaře.

„Opravte mě, jestli se mýlím, ale myslím, že udělat to dvakrát za sebou je mnohem těžší než to udělat jednou. Na to jsem hlavně hrdý,“ řekl Scarry. Dal jsem si příležitost zakončit rok dne silná poznámka. Myslím, že tohle je ten nejlepší dárek, který si můžu dát, prostě to odvez do Fort Worthu.”

Nejlepší Iga Swiatek a Ons Jabeur si zajistili místo svým úsilím na US Open a Jessica Pegula se dostala do Mexika poté, co minulý týden v San Diegu prorazila vstupenku.

Mezi další finalistky patří Coco Gauff, Caroline Garcia, Arina Sabalenka a Daria Kasatkina.

Gauffová, která si tento týden zajistila místo dvěma výhrami, prohrála s Victorií Azarenkovou 7:6 (2), 4:6, 6:3.

33letá Běloruska Azarenková se dostala do semifinále poprvé od loňského října, kdy postoupila do finále v Indian Wells.

„Je to mladá hráčka, ale už má na turné dost zkušeností. Ráda sleduji hraní Coco,“ řekla Azarenková. „Myslím, že by ve sportu dokázala velké věci.“ Mám pocit, že potřebuje trochu víc, aby udělala ten krok vpřed.“

Azarenková, bývalá hráčka světového žebříčku č. 1, se utká se třetí nasazenou Jessicou Pegulaovou, která zvítězila 6-2, 6-2 nad bývalou šampionkou US Open Sloane Stephensovou.

Pegulaová touto výhrou nasbírala 37 výher na turnajích WTA 1000, nejvíce od roku 2021. Zlomila remízu se Swiatekovou (36).

„Viděl jsem statistiky, že jsem za poslední dva roky získal nejvíce výher,“ řekl Pegula, který prožívá skvělou sezónu. „Je to pěkné. Když jsem byl mladší, nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl mít dvě výhry dohromady, a to by byla zvláštní statistika pro zbytek mé kariéry.“