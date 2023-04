Herec Resident Evil 4 Remake deaktivuje komentáře na Instagramu poté, co obdrží tisíce kritických zpráv

Hlasová herečka Resident Evil 4 Remake Lily Gao uzavřela svůj instagramový účet kvůli komentářům poté, co obdržela tisíce zpráv od hráčů kritizující její výkon jako Ada Wong.

Gao – která nadšeně sdílela několik příspěvků o této roli – deaktivovala odpovědi a skryla všechny své příspěvky kromě jednoho před veřejností poté, co byla zaplavena takzvanými štiplavými fanoušky Resident Evil.

„Jsem zhýčkaný tím remakem,“ napsal jeden z komentujících. „Mám pocit, že jsem jen utratil peníze za nákup luxusní edice, abych získal VA dabing Ada.“

Další dodal: „Vaše hlasové hraní bylo v remaku RE4 hrozné.“ „Znělo to příliš strnule a nebylo na tom nic svůdného? Vůbec se to nehodilo a doufám, že tě nevezmou jako Adina hlasového herce do další hry.“

„Proč se chovají, jako by se je osobně pokusila zabít?“ zeptala se. Jeden respondent byl ohromen.

„Moc miluji její výkon! Líbí se mi, že je stoická, ale přesto je s Leonem nenápadně zábavná. Cítí Adinu upřímnost,“ trval na svém. Další komentátor. „Lidé by se měli opravdu uklidnit a obtěžování nikam nevede. Obě herečky odvedly vynikající práci a podávají skvělý výkon této ikonické postavy.“

To, co se stane s Adou VA v Resident Evil 4 (2023), je nepřijatelné. Každý má názory podle své vlastní zkušenosti, ale chodit na její sociální sítě (a dokonce i na bývalé asistenty postavy), aby ji urazil, je nechutné a srdcervoucí. Vážím si Lily Gao a její práce. pic.twitter.com/VxByjojlME – Archivy Ady Wongové. (archiveadawong) 2. dubna 2023

Sleduje podobné problémy v minulosti, jako jsou vývojáři The Last of Us 2 – konkrétně hlasová herečka Laura Bailey, která hrála Abby – dostávali výhrůžky smrtí.

Capcom oznámil, že Resident Evil 4 Remake se za první dva dny po vydání prodalo již více než 3 miliony kopií. Řekla, že titul byl „solidní začátek“, ačkoli Capcom nedávno vydal varování pro hráče Resident Evil 4 Remake, aby „si byli vědomi vzácné, ale kritické chyby v postupu“.

I když k problému dojde „pouze za velmi specifických okolností“, tým uvedl, že pracuje na opravě, a omluvil se za případné nepříjemnosti.