Ed Sheeran uspořádá exkluzivní večírek anglickému fotbalovému týmu v roce 2021 Euro | Zprávy ze zábavy

Ed Sheeran se ve středu (23.06.21) objevil v anglické fotbalové reprezentaci a zvýšil morálku na 2021 eur.

Tvůrce srdcí vyhrál v úterý (22.06.21) utkání s Českou republikou, poté porazil vedoucí skupiny D a poté se tento týden postavil fotbalovému týmu na soukromé párty v parku St George. to se stalo. Bezpečně jste přešli do vyřazovací fáze.

Podle záložníka Calvina Phillipsa přinesl Ed Harry Kane hrát, zatímco si tým užíval grilování.

Řekl BBC Radio 5 Live: „Myslím, že Harry Kane zařídil, aby přišel. Trochu zpíval, když jsme jedli.“

Calvin také řekl, že Ed měl krátkou ukázku „Three Lions“ od Paddella, Skinnera a The Lightning Seeds. To byl pokles eura v roce 1996.

„Upřímně, začal hrát a po 30 sekundách přestal,“ dodal.

O Edově vystoupení hovořil také anglický vice kapitán Jordan Henderson, který zpěváka ocenil jako „fantastického“.

Říká: Byl to úžasný člověk. Brzy se velmi zahřál a jako umělec každý zná jeho velikost. Bylo příjemné mít možnost hrát a mluvit nějaké písničky venku. Byla to opravdu dobrá noc. Bylo hezké několik hodin se procházet.

“Bylo to pohodlné.” Bylo to velmi zvláštní, málo jídla, grilování. Naskočte na kytaru a zahrajte si nějaké písničky. Bylo to neuvěřitelné. Někdy to bylo trochu neskutečné. Měli jsme jídlo. Seděl a hrál na kytaru při jídle.

“Nemohl jsem o něm mluvit jako o člověku dost. Myslel jsem, že je v pohodě a kluci si to opravdu užívali.”