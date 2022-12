Zde je důvod, proč je mise NASA Artemis I tak vzácná a tak úžasná

První krok na cestě je často nejtěžší. Takže stojí za to chvíli oslavit, že NASA právě udělala zásadní první krok na cestě k vytvoření trvalé přítomnosti v hlubokém vesmíru.

V pozadí modré oblohy a bílých mraků se kosmická loď Orion v neděli ponořila do Tichého oceánu několik set kilometrů od poloostrova Baja. Tím skončila mise Artemis I, 25,5denní vesmírný let, který ukázal, že NASA se chystá znovu začít vracet lidi do hlubokého vesmíru.

To se nestalo už půl století. Chvílemi se zdálo, že se to už nikdy nemusí opakovat. Ale teď už je to jisté děje se.

Postup NASA směrem k Měsíci a možná jednoho dne k Marsu byl občas letargický. Politický proces, který v posledních desetiletích vedl NASA až sem, byl chaotický a řízený úzkými šunkovými projekty. Ale v neděli je nepopiratelné, že tento proces přivedl NASA, Spojené státy a desítky dalších zemí účastnících se programu Artemis do bodu, kdy je program lidského průzkumu hlubokého vesmíru velmi reálný.

Už je to dávno.

falešné starty

Poslední mise Apolla skončila tento měsíc, v roce 1972. Američtí prezidenti a vesmírná agentura se nějakou dobu spokojili se zaměřením lidského průzkumu na nízkou oběžnou dráhu Země, s vývojem amerického raketoplánu a plány na vybudování velké vesmírné stanice.

Ale nakonec se někteří lidé začnou bát. U příležitosti 20. výročí přistání Apolla 11 v roce 1989 prezident George Bush oznámil iniciativu Space Exploration Initiative, dalekosáhlý závazek k lidskému průzkumu hlubokého vesmíru. V plánu bylo dokončit vesmírnou stanici a pak, do konce století, lidé na Měsíci začnou stavět základnu tam.

To, co se dělo potom, nebylo nijak zvlášť hezké. Někteří lidé z NASA, včetně administrátora Dicka Trulliho, nebyli s Bushovou myšlenkou tak úplně nakloněni. Obávali se, že by lunární plány mohly narušit vesmírnou stanici. Neslavně, NASA provedla a zveřejnila 90denní studii, která naznačovala, že Bushův plán by mohl stát půl bilionu dolarů nebo více. Protože Kongres neměl chuť na takový rozpočet, měsíční plány skončily.

Než je prezident George W. Bush přivedl zpět, byli by hibernovali téměř deset a půl let. Stejně jako jeho otec, i Bosch vymyslel smělý plán vrátit lidi na Měsíc, kde by se naučili operovat v hlubokém vesmíru a pak létali na Mars. Tím se stal program Constellation.

reklamy

Tato vize byla ve vesmírné komunitě dobře přijata, ale pak se staly tři špatné věci. Nový administrátor NASA Mike Griffin si pro návrat lidí na Měsíc vybral obzvláště velkou a drahou konstrukci – rakety Ares 1 a Ares 5. Mezinárodní partneři byli do značné míry ignorováni. A pak ani prezident, ani Kongres nebojovali o plné financování, které by program potřeboval k přežití.

Constellation byla roky pozadu a rozpočet byl značně nad rozpočtem, když jej prezident Obama v roce 2010 zrušil. V tu chvíli zasáhl Kongres a zachránil kosmickou loď Orion, která odstartovala v roce 2005, a dal dohromady návrh nové rakety. , Space Launch System. . Vývoj těchto programů po většinu poslední dekády pokulhával a spotřeboval více než 30 miliard dolarů bez jasného cíle. To se změnilo na konci roku 2017, kdy viceprezident Mike Pence oznámil, že NASA vysadí lidi na Měsíc.

To vedlo k tomu, že Artemis byl draftován v letech 2018 a 2019. K dokonalosti to mělo daleko, ale více než funkční. Navíc staví na minulých neúspěších. Zatímco program Constellation měl čistě vládní strukturu, Artemis se stále více opíral o komerční prostory. Artemis se také od samého počátku snažila budovat mezinárodní spolupráci prostřednictvím řady bilaterálních dohod tzv Artemis Accords. A od letošního roku je program plně financován.

„Před padesáti lety jsme šli jako země, jako vláda,“ řekl administrátor NASA Bill Nelson v neděli po přistání v Orionu. „Dnes jdeme nejen s mezinárodními partnery, ale i s obchodními partnery. Je to začátek nového začátku.“

Vzácné zarovnání

Pro program Artemis zůstávají nesčetné technické výzvy, včetně vývoje a testování kosmické lodi SpaceX a práce Axiomu na skafandrech schopných operovat v měsíčním prostředí. Tyto dvě zakázky, které byly zadány v roce 2021 a 2022, budou pravděpodobně vyžadovat čas a trpělivost, aby přinesly ovoce.

Nic z toho se nestane rychle. Artemis II je Je nepravděpodobné, že bude létat před rokem 2025Mise přistání na Měsíci přijde až později v dekádě, možná v roce 2027 nebo 2028.

Ale dlouhý pohled je zde užitečný. Další dva programy hlubokého vesmíru po Apollu selhaly, protože jim chyběla politická podpora, financování nebo obojí. Artemis je jiná. Má politickou podporu a financování. Je pozoruhodné, že téměř každý aspekt vesmírné politiky – Bílý dům, Kongres, mezinárodní spojenci, tradiční letectví, komerční vesmír a komunita vesmírné obrany – jsou v souladu s širokými cíli Artemis.

Tento druh podpory neexistuje pro program jako je tento od 60. let a pro program Apollo. Toto nadšení vykrystalizovalo v kelímku národní tragédie, která následovala po atentátu na prezidenta Johna F. Kennedyho. Pro Artemis nebylo nic podobného té sjednocující události. Místo toho musely prvky tohoto programu přežít čtyři různé, ostře protichůdné administrativy, od Bushe přes Obamu přes Trumpa po Bidena.

reklamy

„Vidíte národ rozpolcený stranictvím,“ řekl Nelson. „Tady to prostě neexistuje. NASA není stranická. R a D se scházejí, aby nás podpořili.“

Překvapivě je tedy politika v pořádku. Nyní přichází na řadu technická realizace. Inženýrství je tvrdé, ale alespoň na rozdíl od vesmírné politiky je založeno na rozumu. Artemis I se ukázal jako technicky úspěšný. Myslíte si, že SpaceX nedokáže postavit raketu pro přistání na Měsíci? Nebo že Axiom navržený NASA neumí vyrábět skafandry, které by udržely měsíční prach mimo?

Jistě, mohou a budou.

Nedostatek koordinace?

NASA také podniká kroky k vyřešení jednoho z posledních velkých problémů s Artemis, nedostatku koordinace. Johnsonovo vesmírné středisko v Houstonu je zodpovědné za výcvik Orionu a astronautů. Marshall Space Flight Center v severní Alabamě staví raketu SLS a řídí vývoj lunárního landeru. Kennedyho vesmírné středisko zahájilo mise.

V důsledku toho mnoho externích organizací a konzultantů kritizovalo NASA za to, že nemá „programovou kancelář“, která by koordinovala nesčetné množství prvků, které půjdou do mise Artemis.

Například Úřad generálního inspektora v NASA nedávno zmíněný„Na rozdíl od prvních pilotovaných letů na měsíční povrch v rámci programu Apollo nemá NASA generálního manažera programu NASA, který by dohlížel na mise Artemis, ani hlavního dodavatele, jako v programu raketoplánů, kde slouží jako hlavní systémový integrátor. “ Jde o to, že bez tohoto úředníka bude program postrádat koherenci a zažije vnitřní boj o vliv.

Takový úřad však již přichází. Mike Sarafin, hlavní inženýr NASA, který úspěšně sloužil jako manažer mise Artemis I, se stane „ředitelem vývoje mise“ pro Artemis III. Sarafin v rozhovoru řekl, že kancelář programu Artemis je stále ve fázi vývoje a že zatím nechce diskutovat o podrobnostech. Zdá se však, že jeho role bude zahrnovat celkové plánování a koordinaci složité cesty na povrch Měsíce – spojení rakety SLS, kosmické lodi Orion a softwaru lidského přistávacího systému pod jednou střechou.

Sarafin se zdá být vynikající volbou pro vedení vývoje Artemis III. Provedl misi Artemis I nesčetnými zpožděními, překonáním problémů s kapalným vodíkovým palivem a ne jedním, ale dvěma hurikány v týdnech před definitivním startem mise. Díky tomu všemu však on a jeho tým přivezli domů vesmírnou loď ve skvělé kondici, která splnila nebo překonala všechny své cíle s nedělním pádem.

Další kritikou Artemise je, že jednoduše opakuje program Apollo. Pokud Artemis selže po několika misích, je tato kritika zasloužená. Vzhledem k široké základně podpory pro to, co se dnes děje, má však NASA nyní věrohodnou cestu vpřed, aby nejen prozkoumala měsíční jižní pól, ale naučila se žít a pracovat v hlubokém vesmíru a nakonec poslala lidi do hlubin slunce. Systém.

„Tam jsme dokázali nemožné, umožnili jsme to,“ řekl Nelson o Apollu. „Teď to děláme znovu, ale za jiným účelem. Tentokrát se vrátíme na Měsíc, abychom se naučili žít, pracovat a vyrábět.“

Největším úspěchem, který si Artemis dokáže představit, bude to, že si užívá stálosti, které se netěšila za Apollónova věku. Ve světle úspěchu tohoto víkendu má NASA takovou budoucnost před očima. Oni a jejich partneři prostě potřebují pokračovat v práci stejně skvěle jako minulý měsíc.