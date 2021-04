Bylo oznámeno 13 úmrtí a 2 765 případů COVID, když se New Jersey připravuje na otevření vhodnosti vakcíny

Pracovníci zdravotnictví v New Jersey v neděli informovali o nejnovějších zprávách 2765 potvrzených případů z Koronavirus 13 dalších potvrzeno Úmrtí v době, kdy se země připravuje na zahájení očkování pro všechny dospělé.

Vláda. Phil Murphy Oznámte nejnovější čísla na sociálních médiích.

Více než 1 ze 3 dospělých ve státě – 2 476 998 – bylo plně očkováno proti COVID-19, zatímco 3777 441 dostalo podle státu nejméně jednu dávku v sobotu ráno. Způsobilost pro vakcínu V pondělí se rozšiřuje o kohokoli staršího 16 let Kdo žije, pracuje nebo studuje v New Jersey.

Přenosová rychlost státu v neděli zůstala stabilní z sobotních 0,91, což je pokles z posledního maxima 1,07 dne 5. dubna. Jakékoli číslo větší než 1 naznačuje, že ohnisko se zvyšuje, přičemž každý nový případ vede alespoň k dalšímu. Nižší přenosová rychlost znamená, že se šíření zpomaluje.

Celkově nyní New Jersey hlásí 858 519 Potvrzené případy koronaviru patří mezi více než 12,9 milionu testů PCR, protože země hlásila svůj první případ 4. března 2020. Byly také 120334 Pozitivní testy na antigen. Tyto podmínky jsou považovány za možné a úředníci ve zdravotnictví varovali, že pozitivní testy na antigen mohou interferovat s potvrzenými testy PCR, protože jsou někdy podávány společně.

9 milionů lidí hlásilo 25 143 úmrtí na komplikace spojené s COVID-19 – včetně 22 551 potvrzených úmrtí A 2 592 úmrtí je považováno za pravděpodobné.

Nemocnice

Ve čtvrtek v noci bylo v 71 nemocnicích v New Jersey 2 095 hospitalizovaných pacientů s potvrzeným nebo suspektním případem COVID-19 – o 90 méně než předchozí noc. Poslední údaje z víkendu nebyly v neděli k dispozici.

To zahrnovalo 446 v kritické nebo intenzivní péči (o 10 méně než v noci před tím), 247 u ventilátorů (o šest méně).

Ve čtvrtek bylo z nemocnice propuštěno 299 pacientů s COVID-19.

Počet léčených se snížil asi na týden.

Pro srovnání, počet hospitalizací vyvrcholil u více než 8 300 pacientů během první vlny epidemie loni v dubnu.

Školní pouzdra

New Jersey hlásilo 245 ohnisek koronaviru ve škole, což podle státního panelu vedlo v letošním školním roce k 1 094 případům mezi studenty, učiteli a zaměstnanci školy.

Určete stav Vypuknutí škol Jako případy, kdy sledovatelé kontaktů identifikovali dva nebo více studentů nebo zaměstnanců školy, kteří byli chyceni nebo přenášeni COVID-19 ve třídě nebo během akademických aktivit ve škole. Tyto údaje nezahrnují studenty ani zaměstnance, o nichž se předpokládá, že byli nakaženi mimo školu, ani případy, které nelze potvrdit jako ohnisko ve škole.

Styly výuky se v době vypuknutí 1,4 milionu studentů a učitelů veřejných škol v celém státě lišily, přičemž některé školy vyučují osobně, některé používají hybridní formát a jiné jsou stále daleko.

Murphy nedávno oznámil, že většina škol v New Jersey může přestoupit Psací stoly ve třídě jsou odtud tři metry„Místo šesti stop, podle nových pokynů pro sociální distancování.

Guvernér také uvedl státní školy Vrátí se do plných osobních tříd Okresy pro příští školní rok nebudou moci nabízet virtuální učení, a to ani rodičům, kteří tuto možnost chtějí kvůli přetrvávajícím obavám z COVID-19. Ale Murphy Vysvětlil To, že studenti a učitelé, kteří mají zdravotní problémy, které by je mohly vystavit většímu riziku nákazy koronavirem, budou mít výchozí možnost.

stáří Oddělení

Zakázáno Podle věku„Největší podíl obyvatel New Jersey, kteří se nakazili virem, tvoří lidé ve věku 30 až 49 let (30,9%), následovaní osobami ve věku 50-64 let (22,7%), 18-29 let (19,9%), 65-79 let (10,2 %), 5-17 (9,6%), 80 a více (4,5%) a 0-4 (2%).

V průměru byl virus smrtelnější u starších obyvatel, zejména u pacientů s již existujícími podmínkami. Téměř polovina úmrtí na COVID-19 ve státě byla mezi populací 80 let a více (46,66%), následovanou 65-79 (32,91%), 50-64 (15,95%), 30-49 (4,06%). , 18-29 (0,39%), 5-17 (0%) a 0-4 (0,03%).

Ve státě došlo k nejméně 7989 úmrtím na COVID-19 mezi obyvateli a zaměstnanci v pečovatelských domech a jiných zařízeních dlouhodobé péče.

Existují aktivní ohniska Na 225 zařízeních, Což mělo za následek 3 676 aktivních případů u populace a 4 366 u zaměstnanců. Tato čísla se zpomalila, protože očkování pokračovalo v zařízeních.

Globální čísla

V neděli bylo podle COVID-19 po celém světě více než 140 milionů pozitivních testů na COVID-19 Spouštění statistik z Johns Hopkins University. Více než 3 miliony lidí zemřely na komplikace spojené s koronaviry.

USA hlásily nejvíce případů s více než 31,64 miliony a nejvíce úmrtí s více než 567 000.

