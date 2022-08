NASA se zaměřuje na 13 míst přistání na jižním pólu Měsíce pro přistání lidí – Orlando Sentinel

NASA porovnala světlo a tmu, aby našla 13 potenciálních míst přistání pro budoucí misi Artemis III, která přivede lidi zpět na povrch Měsíce poprvé od roku 1972.

Klíčem k těmto možnostem byla schopnost najít místa, která by mohla podporovat duo pro astronauty po dobu 6½ dne na povrchu s dostatkem slunečního světla, aby poskytlo energii a tepelnou ochranu, ale také umožnit přístup do tmavých oblastí kráterů a potenciálně hornatého terénu poblíž jihu Měsíce. pól. obsahovat vodní led.

Hnací silou počátečních misí Artemis bylo nalezení vodního ledu, který lze rozložit na složky kyslíku a vodíkových sloučenin, aby poskytl životu udržitelný vzduch a potenciální palivo.

Bezpilotní raketa Artemis I je na startovací rampě v Kennedyho vesmírném středisku a čeká na možný start již 29. srpna. Artemis II má letět s astronauty v roce 2024, ale pouze obíhá Měsíc. Let Artemis III má začít v roce 2025 a dva ze čtyř astronautů, včetně první ženy, vezmou kopii kosmické lodi SpaceX na měsíční povrch.

„Mnoho navrhovaných míst v regionech leží mezi některými z nejstarších částí Měsíce spolu s trvale zastíněnými oblastmi, což poskytuje příležitost dozvědět se o historii Měsíce prostřednictvím dříve neprobádaného měsíčního materiálu,“ řekl Artemis z NASA. Šéfka lunárních věd Sarah Nobleová.

Každých 13 míst je přibližně 9,3 mil krát 9,3 mil dlouhých a každé potenciální místo přistání má poloměr 328 stop. Názvy třinácti možných lokalit jsou Faustini Rim A, Peak Near Shackleton, Connecting Ridge, Connecting Ridge Extension, de Gerlache Rim 1, de Gerlache Rim 2, de Gerlache-Kocher Massif, Haworth, Malapert Massif, Leibnitz Beta Plateau a Nobile Rim 1, Nobile Rim 2 a Amundsen Rim.

Tato místa přistání jsou na hony vzdálená šesti místům přistání lidí během misí Apollo v letech 1969-1972.

„Toto je nová část Měsíce. Je to místo, které jsme nikdy neprozkoumali,“ řekl Noble. Všech šest míst přistání Apolla se nacházelo v centrální části tak trochu na blízké straně. Nyní jedeme na úplně jiné místo v různých starověkých geologické terény.“

Noble vysvětlil, jak může vodní led přežít na Měsíci v jeho temných oblastech.

„Oblaky jsou jedinečné kvůli tamním světelným podmínkám a tomu, že intenzivní světelné podmínky vedou k velmi extrémním teplotám uvnitř některých z těchto kráterů, kam slunce doslova nedosáhlo po miliardy let,“ řekla. Existují některá z nejchladnějších míst ve sluneční soustavě. A tyto chladící pasti jsou tam, kde si myslíme, že je zachycena voda a další těkavé látky. Venku je tak chladno, že molekuly, které poskakují kolem Měsíce, se odrazí zpět do jedné z těchto chladných pastí a už se nemohou vrátit.“

Výběr míst se zúží, jak se bude blížit datum startu, přičemž některá budou dostupnější než jiná v závislosti na roční době, kdy bude raketa vypuštěna z KSC.

Všech 13 se nachází do 6 stupňů od jižního pólu Měsíce, mezi nimiž jsou podle NASA různé geologické útvary.

„NASA dostala výzvu přistát v jižní polární oblasti Měsíce, aby využila jedinečné podmínky prostředí,“ řekl Jacob Blecher, hlavní vědec NASA v oblasti průzkumu. „Podmínky, které poskytují větší než průměrné množství slunečního světla, podmínky, které nám umožňují přístup k nestálým modelům, které odhalí nová tajemství o naší sluneční soustavě, s potenciálem produkovat cenné zdroje, které mohou pomoci podpořit centralizaci budoucí infrastruktury.“

Řekl, že pól zahrnuje místa, kde povrch vidí nepřetržité světlo ze Slunce několik mil daleko od míst, která nikdy světlo nevidí.

„Myslím, že místa s větším než průměrným množstvím světla nám umožňují navrhovat systémy, které využívají světlo pro regulaci energie a teploty,“ řekl. Stejně tak trvalá místa a stín, které jsou pro póly jedinečné, poskytují příležitosti pro přístup k vodě a dalším těkavým látkám, které jsou zde uvězněny. Sluneční vítr je nesvléká. „

Byla vybrána místa, která shromáždila desítky let pozorování, včetně pozorování z NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Vědci a inženýři budou v příštích třech letech pokračovat v hodnocení potenciálních lokalit, než určí nejlepší možnosti. Mezi limitující faktory patří potřeba bezpečných přistání, jako je sklon terénu, snadnost kontaktu se zemí, světelné podmínky a schopnosti kosmické lodi Orion a plavidla kosmické lodi.

„Výběr těchto oblastí znamená, že jsme obří skok blíže k návratu lidí na Měsíc poprvé od Apolla,“ řekl Mark Kerasech, zástupce přidruženého ředitele divize rozvoje kampaně Artemis. „Když to uděláme, bude to na rozdíl od jakékoli předchozí mise, když se astronauti vydají do temných oblastí dříve neobjevených lidmi a položí základy pro budoucí dlouhodobé pobyty.“

