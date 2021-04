Mnoho evangelikálů tvrdí, že proti Covid-19 nebudou očkováni. Někteří odborníci tvrdí, že zde hrála roli nedůvěra a dezinformace

“Prostě ti dnes řeknu, jestli je tvůj protimask a protivakcina protivládní, pak jsem hrdý na to, že jsem protivládní,” řekl Spell, který si udělal národní jméno a protestoval proti Covid-19. pravidla v Baton Rouge v Louisianě, řekli stoupencům kostela Life Tabernacle Church.

„Pokud je vaše míra přežití 99,6%, tak proč byste chtěli, aby vám někdo kontaminoval krev něčím, co by vám mohlo nebo nemusí ublížit?“

na Průzkum nadace Kaiser Family Foundation Zveřejněno minulý měsíc, 28% dospělých bílých, kteří se identifikovali jako evangeličtí křesťané, uvedlo, že by očkovací látku určitě nedostali, 6% uvedlo, že by byli očkováni, pouze kdyby museli, a 15% uvedlo, že počkají a uvidí.

Někteří odborníci tvrdí, že pocity Covidova očkování u evangelikálů jsou poháněny kombinací nedůvěry ve vládu, neznalosti toho, jak vakcíny fungují, dezinformací a politické identity.

„Jsou to (evangelikálové) skupina, která s největší pravděpodobností řekne, že vakcínu nedostanou,“ řekl CNN Samuel Berry, profesor sociologie na Oklahomské univerzitě a specialista na náboženství. „Od začátku praktikovali nebo vyjádřili největší odolnost vůči vakcíně.“

A tuto pozici si v posledních anketách udržovali znovu a znovu, řekl Perry.

Dezinformace přispěla k tomu, že evangelikálové nedůvěřovali vakcíně

U republikánů bílí evangeličtí křesťané věří v určité konspirační teorie spíše než jiné náboženské skupiny. Studie konzervativního amerického podnikového institutu

“V bělošském křesťanském nacionalismu existuje tendence chtít věřit těmto druhům spiknutí, protože si myslím, že posilují tuto myšlenku, že jsme proti nim,” řekl Berry. „Problém je v tom, že lidé, kteří tento strach podporují, jsou motivováni k tomu, aby tento strach podporovali, protože lidé stále klikají a lidé poslouchají.“

Berry uvedl, že zpravodajská a informační „sila“ také hrají roli ve frekvenci očkování mezi evangeliky, kteří poslouchají konzervativní mediální hostitele, kteří vakcíny zpochybňují nebo je otevřeně odsuzují.

Někteří v kostele Life Tabernacle Church říkají, že vakcínu nedostanou

Bazén Spell je poněkud různorodý, zčásti proto, že jezdí s lidmi z celého města. Objeví se data CDC Hispánci jsou třikrát častěji než běloši hospitalizováni s Covid-19 a téměř dvakrát častěji zemřou na tuto nemoc.

Přestože barevní lidé mají větší riziko, že se nakazí Covidem, pastor řekl, že od vakcín stále odrazuje.

„Neznám v mém kostele nikoho, černého, ​​hnědého, salvadorského, honduraského a mexického, který by byl nakažen virem,“ řekl. „Nikoho neznám.“

Perry uvedl, že vůdci jako Spell „byli skutečně přesvědčeni o této myšlence, že pokud v tom budu pokračovat, zasadit toto vyprávění tam, kde se lidé budou cítit obětí, strach a vztek, mohu pokračovat v budování svého publika a budování své vlastní důvěryhodnosti v tomto skupina lidí, kteří říkají: „Ano, všichni ostatní, jen vy jste důvěryhodní.“

V Life Tabernacle Church několik lidí, se kterými CNN hovořilo, uvedlo, že nemají zájem o získání vakcíny.

Jeff Jackson, farník Life Tabernacle, řekl CNN, že věří, že vakcíny „jsou škodlivé pro vaše zdraví“.

„Když mluvil o získání výstřelu, řekl jsem:‚ Můžete si ho nechat, jak chcete. To nechci, ‘řekla Patricia Seale, která je také církví svatostánku Farnosti života, zatímco ona miluje bývalého prezidenta Donald Trump. “

Jacob McMorris, farník Life Tabernacle, řekl, že také nechce dostat vakcínu.

Řekl CNN: „Cítím se na to a vím, že to funguje léčivě, ale když do sebe dáte něco, co vám pomůže přestat to dostávat, nefunguje to pro mě.“ „Nikdy se mi to nelíbilo.“

Pouze jedna osoba, s níž CNN pohovorila, Keri Williamsová, uvedla, že dostala vakcínu. „Ano, dostal jsem vakcínu,“ řekl a naznačil, že ještě musí jít pro druhou vakcínu.

Odborník na zdraví: 70% populace potřebuje očkování, aby pomohlo zvládnout virus

Podle Nadace Kaiser Family Foundation počet Američanů, kteří jsou očkováni a mají být očkováni, stále stoupá, zatímco počet lidí, kteří tvrdí, že chtějí „počkat a uvidí“, klesá.

Ale u bílých evangelikálů počet těch, kteří tvrdí, že jsou proti očkování proti Covidům, zůstává vysoký, uvedl Perry, což by v některých oblastech mohl představovat problém, protože představují mnohem vyšší procento populace na národní úrovni.

„Uvidíme důsledky v těch částech země,“ řekl Perry. To pocítí slabí a starší lidé. “

Podle Pew Center tvoří evangelikálové přibližně 25% americké populace. A někteří odborníci tvrdí, že 70% populace potřebuje vakcínu, aby pomohla kontrolovat Covid-19.