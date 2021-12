NHL by měla přeskočit olympiádu ve prospěch mistrovství světa v hokeji

Od politických problémů až po COVID-19 se zdá, že každý den obklopují další červené vlajky zimní olympijské hry v Pekingu 2022. Kvůli těmto problémům by se NHL neměla účastnit olympijských her v roce 2022. Jednou z možností, kterou by NHL měla zvážit jako alternativu, je Světový pohár v hokeji, který se hraje na severoamerickém ledě. Zde jsou některé z důvodů, proč je takový turnaj tou nejlepší volbou.

Možná přerušení hry

Problémy s hráči z NHL, kteří se účastní olympiády, přesahují to, co se děje na ledě. Politici v Kanadě a Spojených státech Vyzvala k bojkotu her kvůli zprávám o porušování lidských práv v Číně. To by mohlo znamenat, že hráči, kteří hrají za týmy v Kanadě a Spojených státech, si ani nebudou vybírat, zda se chtějí zápasů zúčastnit.

Existuje také možnost, že hráči přeruší akce kvůli tlaku veřejnosti nebo osobnímu přesvědčení. Tento týden naléhal útočník Boston Celtics Ines Freedom (oficiálně Ines Kanter). Sidney Crosby a Conor McDavid bojkotovat hry. Existuje také možnost, že někteří vlastníci nemusí mít pocit, že poslat své hráče do Číny je tou nejlepší volbou kvůli problémům kolem porušování lidských práv v Číně. Zkrátka, každý den vyvěšovat červené vlajky, NHL by se na to možná podívala a řekla, že nemá cenu posílat naše hráče na tyto olympiády.

Alternativa k olympiádě: Světový pohár v hokeji

Namísto přesunu hráčů do Pekingu může NHL k hraní využít třítýdenní okno v rozpisu Světový pohár v hokeji. Turnaje, který se naposledy konal v roce 2016, se zúčastní šest zemí spolu s týmem Evropy a týmu Severní Ameriky a stále umožní nejlepším hráčům světa soutěžit za své země. Turnaj může probíhat stejným stylem jako olympiáda nebo mistrovství světa, ale hraje se na severoamerickém ledě a 100 procent zisku jde do NHL a NHLPA.

NHL potřebuje způsob, jak získat zpět část ztracených peněz Odstávka COVID-19A tohle může být jedna z možností. Absolvování dvoutýdenního kurzu na přeplněných dvorech sice plně nevynahradí peníze ztracené za poslední rok a půl, ale pomůže. Fanoušci budou cestovat, aby viděli hru své země, a reklamní dolary, které by NHL mohla vydělat, by mohly být samy o sobě pobídkou. Není to jako na olympiádě, ale i tento turnaj může být speciální událostí, pokud se udělá správně.

potenciální rozdíl

Jak již bylo zmíněno, NHL může používat stejné nastavení jako v roce 2016. Týmy budou tvořit Kanada, Spojené státy americké, Finsko, Česká republika, Rusko a Švédsko. Tyto týmy se již kvalifikovaly na olympiádu a mohou hrát jako týmy na základě počtu hráčů, kteří aktuálně hrají v NHL. Fanoušci stále mohou vidět, jak se Crosby a McDavid utkají v mezinárodním souboji s Austonem Matthewsem a Jackem Eichelem. Rozdíl je v tom, že tento zápas bude o něco blíž k domovu.

Pak jsou tu ostatní, Team Europe a Team North America. V týmu Evropy, který se v roce 2016 dostal do finále, se představí hráči ze zemí jako Německo, Slovensko, Dánsko a Švýcarsko, v týmu Severní Ameriky se představí hráči z Kanady a USA, kterým je na konci roku méně než 24 let. Konkurence. Oba týmy měly velký podíl na úspěchu turnaje v roce 2016 a tentokrát by se měly vrátit.

Velkou otázkou tohoto turnaje bude, zda dokáže severoamerický tým překvapit a dostat se do finále? Tým je naskládaný, ale bude bez hvězdného obránce Adama Foxe, protože mu bude v průběhu turnaje 24 let, a proto bude v týmu USA. Takhle by mohla vypadat potenciální sestava.

útočníci

Brady Tkachuk Jack Hughes Dylan Cousins Alexis Lavrinier Nick Suzuki Robert Thomas Jason Robertson Kirby Dash Jordan Kero Tyson Jost Trevor Zegras Josh Norris Drake Patterson

obrana

Královna Hughesová Cal Makar Bowen Byram Jakub Cicero Kandrey Miller Evan Bouchard Ty Smith

brankáři

Carter Hart Spencer Knight Jeremy Swayman

Soudě podle této sestavy měl severoamerický tým zaujmout a v průběhu turnaje překonat i pár překvapení.

Je čas vytáhnout zástrčku z olympiády

Jak již bylo zmíněno, kolem nadcházející olympiády existuje spousta potenciálních problémů. Od politického tlaku po problémy COVID-19 kolem ligy by NHL měla zůstat doma. Ano, hráči budou zklamáni, ale toto rozhodnutí se z dlouhodobého hlediska ukáže jako správné. Pokud by se NHL a NHLPA zrychlily, mohly by pořád uspořádat mistrovství světa v hokeji v únoru, což by byl lepší výsledek pro týmy, hráče a všechny v NHL.