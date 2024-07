Objevování podivných tvarů v horní atmosféře Země: ScienceAlert

Vědci z NASA objevili něco, co vypadá jako abecední polévka v… Ionosféračást zemské atmosféry nacházející se asi 48-965 kilometrů (30-600 mil) nad našimi hlavami – a objev by mohl pomoci zlepšit předpovědi kosmického počasí a rádiovou komunikaci.

Takové tvary však byly objeveny již dříve Poznámky na globální stupnici pro končetiny a ploténky Zobrazovací nástroj GOLD, který je zde použit, nám poskytuje dosud nejlepší pohled na věc – odhaluje podivná písmena X a C, která se objevují v neočekávaných časech a na některých překvapivých místech.

Ionosféra se během dne elektricky nabije, když na ni dopadne sluneční světlo, a to vytvoří plazmatické pásy nabitých částic, které jsou také ovlivněny magnetickým polem Země. Vrcholy a bubliny plazmy tvoří nyní pozorované tvary.

Předchozí studie Studie ukázaly, že slučující se vrcholy tvoří tvar X po slunečních bouřích a velkých sopečných erupcích, ale data v této nové studii odhalují, že se mohou tvořit i v takzvaných „tichých časech“, což naznačuje, že se na nich podílí více lokálních faktorů.

Počítačové modely naznačují, že nízké atmosférické podmínky by mohly plazmu stáhnout dolů.

„Předchozí zprávy o fúzích byly pouze během geomagneticky narušených podmínek.“ On říká Fazul Laskar, ionosférický fyzik na University of Colorado.

„Je to neočekávaná vlastnost během klidných geomagnetických podmínek.“

Existuje další objev, který vědce zmátl, a to je vzhled ve tvaru C A Otočte tvar písmene C Bubliny v plazmě. Předpokládá se, že tyto tvary vytváří vítr na zemi, stejně jako směry větru ovlivňují, jak se strom naklání.

Ale zlato Byl jsem spatřen Tyto C se tvoří překvapivě blízko sebe – někdy asi 634 kilometrů (400 mil) od sebe – a opět to naznačuje spíše lokální faktory, ať už střih větru, cyklón nebo něco jiného.

V současnosti se zdá, že těsné shluky C-forem jsou relativně vzácné, přičemž GOLD zatím pozoroval pouze dva. Vědci to však chtějí dále prozkoumat a zjistit, proč se objevuje v ionosféře.

„V tak těsné blízkosti se o dvou opačně tvarovaných plazmových bublinách nikdy neuvažovalo a nikdy nebyly zobrazeny.“ On říká Ionosférický fyzik Deepak Karan z University of Colorado.

Plazma v ionosféře je nezbytná k tomu, aby rádiové vlny mohly cestovat na velké vzdálenosti, a objevy v této oblasti zlepšují naše chápání toho, jak funguje rádio a GPS.

Ionosférické poruchy, jako jsou ty pozorované zde, mohou mít dopad na důležitou komunikační a navigační infrastrukturu.

Tato studie a data GOLD nám poskytují další příklad toho, jak nám špičkové technologie a inovace ve vědeckém výzkumu pomáhají lépe porozumět Zemi a vesmíru kolem ní – i když se neustále mění a vyvíjí.

„Skutečnost, že máme velmi odlišné tvary bublin blízko sebe, nám říká, že dynamika atmosféry je složitější, než jsme si mysleli.“ On říká Astrofyzik Jeffrey Klinzing z Goddard Space Flight Center NASA, který se na studii přímo nepodílel.

Výzkum byl publikován v Journal of Geophysical Research: Space Physics.