University of Notre Dame de Namur oznamuje mezinárodní partnerství s An-Najah College ve Spojených arabských emirátech

BELMONT, CA, USA, 21. listopadu 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Univerzita Notre Dame de Namur (NDNU) dnes oznámila akademické partnerství s Success Point College (SPC), které umožňuje potenciálním studentům ve Spojených arabských emirátech (SAE) a po celém světě získat přístup k magisterským titulům akreditovaným WASC v oboru podnikání, managementu a klinické psychologie. Toto partnerství rozšiřuje dosah SPC ve Spojených státech a doplňuje partnerství, která navázala s předními univerzitami v Indii, Spojeném království a České republice.

Toto nové partnerství umožní zahraničním studentům žít ve Spojených státech a získat postgraduální titul na kampusu Université Notre-Dame de Namur v Belmontu v Kalifornii, který se nachází v srdci Silicon Valley. Podle této smlouvy budou NDNU a SPC nabízet následující absolventské tituly:

Master of Business Administration (MBA)

Master of Science in Technology Management (MS TM)

Master of Business Administration – administrativní vědy (MBA STEM)

Master of Science v klinické psychologii (MSCP) včetně způsobů manželské a rodinné terapie (MFT) a manželské a rodinné terapie / licencovaného profesionálního klinického poradenství (MFT/LPCC)

„Jsme potěšeni, že jsme schopni posílit náš závazek poskytovat vysoce kvalitní postgraduální tituly studentům po celém světě prostřednictvím našeho partnerství s Success Point College,“ řekl Greg White, viceprezident a senior viceprezident. „Toto partnerství představuje poslání NDNU vybudovat různorodou a inkluzivní vzdělávací komunitu, která vyzývá každého člena, aby vědomě uplatňoval hodnoty a etiku ve svém osobním, profesním a veřejném životě.“

Venas Condel, výkonný ředitel Success Point College, poznamenal: „SAE přitahují lidi z více než 200 zemí, aby žili a pracovali ve Spojených arabských emirátech, z nichž většina jsou cizinci, kteří začali svou kariéru ihned po absolvování univerzit ve svých zemích. Zvyšování dovedností a kvalifikací je velmi důležité pro prosperitu na vysoce konkurenčním trhu a to je přesně to, co my v Success Point College podporujeme spoluprací s NDNU, abychom mohli nabízet profesionálně akreditované postgraduální tituly.“

„Příležitost, která je vytvořena pro studenta, je příležitostí pro lepší svět,“ říká Shabin Nazar, MD, MA, který navrhl a zahájil program Diversion s podporou obou institucí. Jako člen NDNU Clinical Psychology Alumni Board a hlavní člen týmu SPC Dr. Nizar podporuje studenty z celého světa prostřednictvím různých vzdělávacích organizací.

Chcete-li se dozvědět více o postgraduálních programech University of Notre Dame de Namur, které nabízí návštěva Success Point College, navštivte: https://www.ndnu.edu/partnership-spc/

O univerzitě Notre Dame de Namur

University of Notre Dame de Namur (NDNU) je nezisková, koedukovaná, katolická instituce sloužící dospělým studentům z různých prostředí. NDNU, založená v roce 1851 sestrami Notre Dame de Namur, je třetí nejstarší vysokou školou v Kalifornii a první oprávněnou nabízet ženám bakalářský titul. Univerzita je akreditována WSCUC a nabízí magisterské studijní programy v oboru podnikání, vzdělávání a psychologie, stejně jako programy certifikace učitelů. NDNU udržuje silný závazek k akademické dokonalosti, sociální spravedlnosti, rozmanité a inkluzivní vzdělávací komunitě a zapojení komunity. Pro více informací navštivte www.ndnu.edu.

O An-Najah Point College

Success Point College (SPC), vysoce uznávaná vzdělávací instituce ve Spojených arabských emirátech, zprostředkovává diplomové, bakalářské a magisterské programy pro ambiciózní studenty a pracující profesionály. SPC spolupracuje s předními mezinárodními univerzitami na poskytování vysoce kvalitního akademického obsahu zaměřeného na aplikované učení a profesní rozvoj. Vysoká škola byla založena v roce 2015 prostřednictvím silné aliance mezi vládou Indie a vládou Sharjah pod záštitou Sharjah Chamber of Commerce a Indian Trade and Exhibition Centre. V průběhu let vysoká škola posílila své vazby s indickou vládou a zároveň vytvořila nová partnerství s univerzitami po celém světě. Success Point College FZE je licencována jako instituce vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím autority udělené společnosti Sharjah City Publication ministerstvem hospodářství Spojených arabských emirátů. https://www.successpoint.ae

