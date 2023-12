Antarktida skrývá děsivé a ohnivé tajemství

Napsal April Ryder |

Pod ledovým ledem Antarktidy se skrývá skrytá pravda. Vědci nedávno zjistili, že Antarktida má mnoho subglaciálních sopek rozprostřených po celém kontinentu, z nichž některé jsou aktivní.

Vzhledem k dlouhodobým obavám z tání polárních ledovců na Zemi vyvolává objev několika podpovrchových sopek v Antarktidě otázky, zda subglaciální sopky přispívají ke škodlivému polárnímu tání.

Stručně řečeno, vědci ukázali, že odpověď je „ne“. Ačkoli je velmi pravděpodobné, že doutnající sopečná formace přispívá k tání polárního ledovce, sopky Antarktidy existují miliony let.

Rychlé tání uvažovaných polárních ledovců je pro tuto oblast „relativně“ nové. Přítomnost vulkánů pod ledem Antarktidy situaci rozhodně neprospívá, ale nemohou za to.

To, co někteří věří, že je pro ledovce problém, je voda tekoucí pod zmrzlou vrstvou sněhu a ledu. Jak teplota vody po celém světě stoupá, teoreticky bude voda proudící pod ledovým příkrovem tát zdola. Vědci studující toto téma tvrdí, že změna klimatu, jak ukazují jejich klimatické modely, je hlavním přispěvatelem a hrozbou pro tání antarktického ledovce.

Pokud jde o sopky, vědci rozsáhle prozkoumali subglaciální formaci Antarktidy a zjistili, že největší sopečná oblast na Zemi je ukryta dva kilometry pod ledem pokrývajícím západní část Antarktidy. Existuje přibližně 100 sopek a výška nejvyšší subglaciální sopky je asi 4000 kilometrů.

Někteří vědci uvedli, že vulkanická oblast v západní Antarktidě je hustší než sopečná hmota, která lemuje východní pobřeží Afriky. Východní Afrika je součástí nechvalně známého tichomořského „Ohnivého kruhu“ a je domovem více než 70 sopek, zatímco na západním pobřeží Antarktidy je téměř 100 subglaciálních sopek čekajících na objevení.

Zatímco Antarktida leží na své vlastní (docela stabilní) tektonické desce, není příliš starostí s vulkány způsobujícími kolaps terénu. Problém nastává, když (nebo pokud) sopky vybuchnou. Rozsáhlá subglaciální sopečná erupce by mohla způsobit vážné poškození struktury ledového příkrovu pokrývajícího kontinent.

Dobrou zprávou je, že v Antarktidě není mnoho lidí, kteří by se ubytovali, takže odlamování ledu by pro lidi neznamenalo bezprostřední nebezpečí. Zhroucení ledu v Antarktidě by však mohlo znamenat potíže pro planetu jako celek.

Klimatické modely po desetiletí předpovídají, že lidé žijící v pobřežních komunitách zaznamenají zvýšení hladiny vody. Rozmrazování permafrostu může způsobit problémy i mnoha zvířatům. Lední medvědi, mroži, polární lišky, sovy sněžné, sobi a mnoho dalších druhů závisí na zmrzlé zemi.

Rychlé tání permafrostu také uvolňuje velké množství metanu do atmosféry. Metan je problematický skleníkový plyn, který podporuje dopady změny klimatu. Více tání znamená více metanu a více metanu znamená vyšší teploty.

Sopky umístěné pod povrchem antarktického ledového příkrovu jsou pro vědce velmi zajímavým objevem. Ačkoli se mohou zdát jako skličující objev, sopky nepředstavují pro svět žádné bezprostřední nebezpečí.

zdroj: NASA