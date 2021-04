Historické ceny Akademie se pokusí přehlídku znovu objevit

Obal

Může akademie znovu objevit Oscary po této bizarní sezóně udílení cen?

Na konci nejpodivnější a nejdivočejší sezóny udělování cen není překvapením, že 93. ceremoniál udílení Oscarů je tak odlišný. Večírek se koná (většinou) na vlakovém nádraží v centru Los Angeles na Union Station, spíše než v divadle; Ceny budou předány nejmladšímu osobnímu publiku za téměř 90 let; Červený koberec bude výrazně snížen; A protokoly COVID-19 budou mít dopad téměř na všechno, co se stane. Nemůžu si pomoct, ale myslím si, že na letošních Oscarech, které přicházejí na konci nekonečné cenové sezóny, která trvala o dva měsíce déle než obvykle, je prvek „pojďme na to“. Jedinečnost sezóny z něj ale také dělá nejzajímavější Oscary za poslední desetiletí a možná i jednoho z nejdůležitějších. Jak zdůraznil Steven Soderberg, který produkuje show s Jessem Collinsem a Stacey Sher, je to rok, kdy se můžete dostat pryč od zážitků, které by byly v běžném roce mimo stůl. Poté, co ostatní zadavatelé vytvořili sérii často roztržených a matoucích představení ve virtuálních (nebo hybridních) formátech s omezeným úspěchem, nikdo neočekává dokonalou oscarovou show. Pokud je to relativně zábavné, skvělé. Pokud pravidlo no-Zoom brání někomu v přijetí ztlumení řeči, když je mikrofon ztlumený, skvělé. Pokud neslyšíme „Existuji?“ Od vzdáleného přednášejícího nebo vítěze bude nabídka úspěšná. Pokud víc než to, mohlo by to být vítězství. (Nebo to může být skutečný nepořádek, ale snažím se být optimistický.) Přečtěte si také: Sbohem nejhorší oscarové sezóně všech dob a omluva za dobré filmy. Sázky jsou také nižší, pokud jde o hodnocení. Není pochyb o tom, že toto televizní vysílání bude mít nejhorší hodnocení v historii Oscarů; Latku drasticky snižují všechna předchozí ocenění, která ukazují, že pokud hodnocení neklesne o 50% oproti předchozímu rekordnímu minimu Oscarů (stanovenému v loňském roce), bylo by to považováno za známku pokroku. Tímto způsobem mají Soderbergh, Collins a Cher licenci na to, aby se pohrávali s formátem ocenění, z kterého je rozhodně unavený. A zdá se, že to je to, co dělají, i když se více zaměřili na vágní prohlášení o tom, jak by show vypadala jako film, než na podrobnosti, jak toho chtějí dosáhnout. Přinejmenším tato myšlenka zní zajímavě. Další plány pro nový tým jsou ještě pochybnější: přesunutí kandidátů na nejlepší původní píseň do předvádění v předem nahraných pořadech by například mohlo ukrást hvězdné momenty, jako je podmanivá verze Lady Gaga „Til It Happens to You“ „v roce 2016. Klade velký důraz na 90minutovou předváděcí akci (nepočítáme E! Pokrytí dokonce před červeným kobercem), která vyžaduje, aby diváci měli těžké nasazení času v roce, kdy je široká veřejnost možná méně zapojena do nominované filmy než kdy předtím. Ale nemůžete odmítnout tento nápad ani žádný jiný nápad, protože toto je obecné pro zkoušení nových věcí. A na Oscarech tu šanci moc často nedostáváte. Možná se to naposledy, v menší míře, stalo v roce 2009, kdy producenti Bill Condon a Lawrence Mark dokázali předělat Oscary způsobem, který vypadal nový, přetvořil divadlo Kodak (nyní Dolby) a vytvořil intimní, rychlý atmosférou. Ukázalo se. Od té doby se objevily dobré Oscary a špatné Oscary, ale nic nového ani jiného – až do letošního roku, kdy si pandemie vyžádá dramatičtější znovuobjevení. TAKÉ PŘEČTĚTE: Proč mohou být Oscaři diskvalifikováni jako nejsledovanější show roku po Super Bowlu Mohla by tato obnova nabídnout novou cestu vpřed pro Oscary? To je velká otázka – zda to, co se děje na Union Station, bude jednorázový experiment v reakci na jedinečnou situaci, nebo zda to může pomoci objevit lepší způsob udělování cen v 21. století. To je těžké, ale Soderberg je inovativní, nepředvídatelný a vynalézavý filmař, který byl pro Akademii pučem, který mu a jeho producentovi někdy přinesl Stacy Sher (která je zajímavě bývalým obchodním partnerem Michaela Shamberga, který zabil distribuční párty The Akademické ceny a žaloval Akademii za to, že nehlasoval o jeho návrhu na zlepšení jejich sociálních médií). Třetí producent, Jesse Collins, vstoupil na Grammy v březnu a je nejúspěšnější přehlídkou ocenění Pandemic Era. Oscaři se samozřejmě velmi dlouho brání znovuobjevení, protože vyžadují, aby bylo 23 cen předáno za tři hodiny (24 do letošního roku, kdy byly tyto dvě zvukové kategorie spojeny), což je více než dvojnásobek počtu Grammy Ocenění. Může se z toho dostat. Způsob, jakým lidé show vnímají, do jisté míry nezávisí na tom, jak je organizována, ale na tom, kdo vyhraje. Letos to znamená, že naše pocity z přehlídky budou záviset na tom, zda plavby „Nomadland“ dosáhnou očekávaného vítězství, nebo zda vás překvapí jiný film. Zda Chadwick Bosman vyhraje cenu posmrtně a poskytne důležitý emotivní okamžik; A kdokoli vyhraje šíleně konkurenceschopný závod o nejlepší herečku, který by mohl jít do Violy Davisové za „Black Bottom Ma Raineyové“ nebo Andra Day pro USA vs. Billie Holiday, Frances McDormand za „Nomadland“ nebo Carey Mulligan za slib mladé ženy. Přečtěte si také: Neuvěřitelná cesta Chloé Zhao a další důvody k oslavě rozmanitosti na Oscarech. Samotná show by však nebyla oscarovou show . U souborů cookie musí být jeho vzhled a dojem mnohem větší, než je obvyklé, což ovlivňuje způsob, jakým jsou tyto Oscary zapamatovány. A protože se jedná o období krize filmového průmyslu, je zde také otázka, zda budou Oscaři argumentem pro divadelní zážitek o rok později to byl Zážitek téměř chybí. Jinými slovy, jedná se o vzácný rok, ve kterém jsou naléhavé problémy, které v neděli spojují Oscary, spojeny s přehlídkou jako vítězové. Díky tomu je tento rok velmi zajímavý a určující rok v době, kdy lidé mají menší zájem sledovat Hollywood, jak přináší ceny. Vím, jestli se v neděli večer něco urovná na Union Station, ale budu to sledovat s mimořádným zájmem. Bez pandemie bych byl v Dolby Divadlo mých 29. Oscarů v tomto roce – a prvních 28krát jsem se zúčastnil v Dolby, Kodak, Shrine Auditorium nebo Dorothy Chandler Pavilion docela dobře vím, co očekávat. Tentokrát budu sedět doma a přemýšlím, co to sakra uvidím. A víš ty co? Toto je velmi zajímavý způsob, jak po všech těch letech cítit Oscary.