San Jose Sharks nezačali sezonu tak, jak chtěli, a oba zápasy přehráli Nashville Predators. Přesto byl jejich pobyt v Praze v rámci NHL Global Series nezapomenutelným zážitkem.

Cestu týmu vedli při návratu domů hráči českého původu Tomáš Hertel a Radim Simic. První prohlídka místních provedla jejich kolegy ve středu pražským Starým Městem.

Té noci Hurtl pohostil žraloky v San Jose k večeři. Přišel starý přítel:

„Ano, namočili jsme to. Muž z jeho rodného města, to musel.“

Check shodí slavnostní puk před pátečním večerním zápasem.

Jistě, večeře byla drahá karta, ale je možné, že se snažil ovlivnit Hertlův nedávno podepsaný kontrakt na 65,1 milionu dolarů.

Spolužáci ho nenechali utéct bez zaplacení!

I jeho krajan Simic pro česká média vtipkoval, že takový miliardář (v českých korunách) jako Hertel by jistě mohl zajistit večeři pro své kolegy.

Jonathan Beecher, prezident San Jose Sharks, se s milovníky žraloků vydal na prohlídku orloje na pražském Starém Městě. Hodiny připojené ke Staroměstské radnici jsou nejstaršími dodnes v provozu.

Bohužel hodinky nebylo možné použít pro žádné tweety „Timo Time“, protože Meier byl přes víkend bezcílně pozastaven.

Beecher také strávil čas sledováním Tančícího domu:

Ve čtvrtek začali San Jose Sharks a Nashville Predators pracovat a trénovat.

V O2 Areně se na ně čekalo s velkým davem nadšených z Hertla, Romana Josiho a jejich partnerů. Tisíce fanoušků se hrnuly, aby sledovaly, jak oba týmy NHL trénují před jejich dvouzápasovou sérií.

Hertel si před tréninkem šel nahoru popovídat s hokejovou legendou Jaromírem Jägerem.

Poté se zdálo, že se San Jose Sharks soustředí na svůj úkol a prohlídku památek nechali na další den.

Na svém blogu pro NHL.comobránce Matt Benning cítil, že hlavními událostmi v Praze bylo „jít na večeři, vidět dav komunikovat s Tommym.“ [Tomas Hertl] a zralý [Radim Simek]To bylo velmi speciální.“

Žraloci by už měli být doma, ale v Praze to byly nezapomenutelné čtyři dny. A hrdina z Hurtlova rodného města musel samozřejmě za vše poděkovat svému městu:

