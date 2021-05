Alinity reaguje na proudy horké vany a škubnutí

tento týden, Twitch konečně zachytil proudy horké vany„Druh vysílání, který na jevišti dominuje už několik týdnů a na cestě způsobí velké dělení a kontroverze. Odpověď byla dlouhá a podrobná, ale Cliffs je platforma vlastněná Amazonem a vytvořila kategorii „Bazény, vířivky a pláže“, která nyní bude zahrnovat tyto streamy, dříve umístěné do kategorie Just Chatting. Prozatím zbývá vidět, jak to změní krajinu proudů vířivky, ale Natalia „Alinity“ Mogollon, jedna z nejpopulárnějších streamerů na platformě, je velkým fanouškem odezvy a toho, co to znamená pro budoucnost přehlídka.

To je opravdu dobrá věc, kluci. Když už mluvíme o oznámení Twitch z tohoto týdne, Alente řekla: “Je to od nich příliš chytré, aby to udělali.”

Postupujte podle Alinity:

„Přáli byste si názor někoho, kdo je na Twitchi osm let? Protože vám na to mohu dát svůj osobní názor. Vypne to meta. Lidé to dělají kvůli režimu prohlížeče. Umístění prohlížeče na kanálu s 25 000 diváky není dost hlasitý na to, aby mohl být vysílán. „Je to dobrá věc.“

Pro ty, kteří nemají tušení, o čem Alinity je, nějak si nárokuje novou kategorii, pod kterou budou tyto streamy zařazeny, a jejich umístění na domovskou stránku Twitch bude mít za následek mnohem méně diváků. A protože je zde mnohem méně diváků, bude typ vysílání mnohem méně výnosný, a proto bude méně motivován k účasti na něm, zejména pokud jste uživatelem živého vysílání. Toto je rozumná předpověď, ačkoli teorie předpokládá, že většina diváků těchto proudů je aktivně nevyhledávala. To může být zpočátku pravda, ale toto již neplatí. Samotná možnost poklesu sledovanosti by však byla dostatečná, aby se zabránilo účasti některých ve vysílacím žánru.

