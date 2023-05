Arsenal 2-3 Wolfsburg (celkem 4-5): Náhradník Pauline Bremer láme srdce Arsenalu vítězstvím v prodloužení v semifinále UEFA Women’s League Champions League | fotbalové zprávy

Zranění zasažený Arsenal prohrál finále Ligy mistrů žen nejtěsnějším rozdílem, když prohrál 3:2 v rukou dvojnásobného mistra Evropy Wolfsburgu v napínavém střetnutí na zaplněném Emirates Stadium.

Pauline Bremer trefila vítězný gól v prodloužení, aby zajistila, že tým Fraun-Bundesligy, který byl v letech 2013 a 2014 šampionem, se 3. června utká s žhavou favoritkou Barcelonou a bude mít šanci potřetí zvednout nad hlavu trofej v Eindhovenu.

Manažer Jonas Edvall řekl: „Je nám dovoleno být zraněni. Můžeme se cítit prázdní. Ale je nám také dovoleno být hrdí.“ Sky Sports Po emotivní noci, kdy Arsenal vypadl ze soutěže do Wolfsburgu druhou sezónu za sebou.



Alexandra Popeová slaví vedení Wolfsburgu 2:1



Kravata plná dramatu se dostala do titulků už před zápasem v očekávání rekordního davu v severním Londýně, u kterého bylo potvrzeno, že přesáhlo 60 000 lidí, ale byla to Stina Plakstenius, kdo přepsal scénář poté, co byli Gunners zastřeleni. v 11. minutě.

Každá přihrávka a zákrok byly ovlivněny jásajícím davem, který hrál statečně svou roli v historické noci ženského fotbalu v budoucnosti, ale nemohl inspirovat požadovaný výsledek jako góly bývalých kanonýrů Jill Rohrd (41) a Alexandry Popeové. (58) Obě strany poločasu otočily vývoj ve druhém zápase pro Wolfsburg nezvratným způsobem.

Aby toho utrpení nebylo málo, Blackstenius dostal další trest VAR za okrajový ofsajd, zatímco Jean Petit nakrátko obnovil naději, když v 75. minutě zamířil obratným centrem Lotte Woopen Moi a vynutil si špatné prodloužení. čas.

Statečné úsilí Gunners však bylo zklamáno, když vypršel čas, když Jule Brand sevřel míč Wubben-Moyovi, než umožnil Bremerovi zasadit rozhodující úder snadným zakončením na zadní tyč.

Wolfsburg si zahraje šesté evropské finále poté, co prohrál poslední tři zápasy v letech 2016, 2018 a 2020.

Hodnocení hráčů Arzenál: Zinsberger (7), Maritz (6), Beattie (8), Wubben-Moy (8), Rafaelle (7), Maanum (6), Walti (6), Bellova (7), McCabe (8), Blacksteinius (8 )), Catley (7). ponorky: Wienroither (NA), Hurtig (7), Kuhl (NA), Agymang (NA). Wolfsburg: Froms (8), Rauch (7), Hendrich (5), Jansen (6), Wilms (6), Rohrde (7), Oberdorf (6), Jonsdottir (6), Pope (8), Huth (7), Bajor (7). ponorky: Wassmuth (6), Bremer (8), Brand (7), Hegering (n/a), Biomqvist (NA). Hráč zápasu: Alex Pope

Jak se zhroutily evropské sny Arsenalu



Gól Arsenalu Stina Plakstenius nebyl uznán ve druhé polovině normální hrací doby



Když bývalý záložník Arsenalu Rohrde ve 41. minutě porazil Manuelu Zinsbergerovou skvělým zásahem z dálky a zrušil tak Blacksteiniusův úvodník, něco se na evropském osudu Wolfsburgu zdálo téměř nevyhnutelné.

Edvalův tým bojoval od stavu 2:0, aby vstoupil do druhého zápasu na stejné úrovni, což dokazuje, že neúspěchy lze překonat, ale tato poslední překážka byla o jeden skok příliš, protože Arsenal nikdy neporazil své německé protějšky v utkání dvou zápasů.

Kapitánka Popeová se v 58. minutě zvedla stejně vysoko jako švihový roh Felicitas Rauch, aby přiblížila hosty červnovému finále po jejím návratu po zranění, než Beattieho hlavička na opačném konci na okamžik udržela Arsenal na úrovni.



Jill Rohr z Wolfsburgu slaví vstřelení gólu proti svému starému klubu



Od Wubben-Moye bylo zapotřebí úžasného nájezdu, aby přerušil nebezpečný útěk Ewy Bajorové na hranici jejího vlastního šestiyardového boxu a poté poskytl Beattieho syčivé podání, aby mohl prokouknout Merle Frohmse – riziko se stalo stále návykovějším.

Arsenal měl většinu prodloužení pod kontrolou, ale přivolal každou unci písku, aby způsobil hostům problémy. Katie McCabeová otřásla břevnem krátce poté, co se Laura Weinreutherová stala nejnovějším přírůstkem v ošetřovně Gunners – náhradník se prodloužil. Od popadnutí kolena po kroutivém pádu.

Lena Hurtig se poté instinktivně snažila vynutit si chytrý zákrok od Frohmse, než Bremer ve 119. minutě poslal ošklivého osadníka.

„Jsou to opravdu malé marže,“ dodal Edvall. „Jsme v obtížné pozici, abychom se po dnešním večeru postavili na nohy a šli rovnou na hlavu. V této sezóně jsme dokázali několik skvělých věcí, ale musíme táhnout za jeden provaz a tlačit, abychom zápas dokončili.“ [the season] co nejsilnější.“

Edivale: Inspirovali jsme se Artetou

Jonas Edvall, trenér Arsenalu žen, řekl, že je hrdý na to, že se dostal alespoň do semifinále Ligy mistrů po výzvách a zraněních, které jeho strana překonávala.



Trenér Arsenalu Jonas Edvall:

„Je to těžké, o tom není pochyb, protože zápas se hrál s dobrými poměry. Myslím, že se můžeme cítit zraněni, cítit se prázdní. Ale také můžeme být hrdí na výkon a příležitost.

„Mozkem právě prochází spousta emocí. Můžete vytvořit příběh, až budete znát výsledek, a to bych raději nedělal.“

„Jako skupina jsme se dostali do semifinále Ligy mistrů a tam jsme se nedostali [to the final] Na menší straně, se všemi zraněními a problémy, kterým čelíme. To je vlastně neuvěřitelné. Jsem velmi hrdý.

„Práce, kterou jste viděli s naším mužským týmem a kterou odvádí Mikel (Arteta), je tak inspirativní, pokud jde o to, jak se zapojují do fanoušků a schopnost skutečně změnit trajektorii Emirates. Učíme se z toho a vidět to. [on Monday].

„Od 70. minuty jsme zápas doháněli a vrátili jsme se. Mladí hráči přicházeli, hráli na různých pozicích, byla to skvělá příležitost a odvedli dobrou práci. Bylo mi ctí vidět, jak to zvládli tak dobře.“

Co pak?

Arzenál Další v akci budou v pátek 5. května, kdy se vrátí k akci WSL proti Leicester CityA Živě na Sky SportsOdjezd 19:30.