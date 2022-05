Boeing Starliner poprvé zakotvil na Mezinárodní vesmírné stanici

Kapsle Boeingu Starliner dorazila na Mezinárodní vesmírnou stanici v pátek večer (20. května), což představuje významný milník pro snahu vesmírného obra dopravit astronauty NASA na oběžnou dráhu a z oběžné dráhy.

Jdi na Starliner na palubě rakety Atlas 5 z United Launch Alliance ve čtvrtek večer (19. května), která se vydala na zásadní bezpilotní misi ke stanici tzv. Test orbitálního letu 2 (OFT-2). Po asi 22 hodinách, starliner Začala se soustřeďovat na Mezinárodní vesmírnou stanici, prováděla řadu průletů, přiblížení a ústupů, jejichž cílem bylo předvést své kousky ze setkání.

Tento tropický tanec vyvrcholil dnes ve 20:28 EDT (0028 GMT 21. května), když se Starliner konečně spojil se stanicí a zakotvil v předsunutém přístavu svého Harmony Node. The Boeing Kosmická loď a stanice pluly asi 270 mil nad jižním Indickým oceánem, když se setkaly na oběžné dráze.

„Starliner vypadá na přední části vesmírné stanice nádherně,“ vyslal ze stanice po přistání astronaut NASA Robert Haines rádiem do Mission Control.

Živé aktualizace: Boeing Starliner Orbital Flight Test 2 mise k Mezinárodní vesmírné stanici

Příbuzný: Koncepční let Boeingu Starliner OFT-2 na úžasných snímcích

Fotografie 1 z 5 Kosmická loď Boeing Starliner OFT-2 zakotvila u Mezinárodní vesmírné stanice 20. května 2022. (Obrazový kredit: NASA TV) Fotografie 2 z 5 Kosmická loď Starliner OFT-2 společnosti Boeing leží do 10 metrů od Mezinárodní vesmírné stanice během svého vůbec prvního dokování 20. května 2022. (Obrazový kredit: NASA TV) Fotografie 3 z 5 Kosmická loď Boeing Starliner OFT-2 se 20. května 2022 přiblíží k Mezinárodní vesmírné stanici během svého vůbec prvního dokování. (Obrazový kredit: NASA TV) Obrázek 4 z 5 Kapsle Boeing Starliner provádí letový test vedoucí k plánovanému připojení k Mezinárodní vesmírné stanici 20. května 2022. (Obrazový kredit: NASA TV) Obrázek 5 z 5 Kapsle Starliner Boeingu při pohledu z Mezinárodní vesmírné stanice 20. května 2022, více než dvě hodiny před plánovaným dokováním kapsle s laboratoří na oběžné dráze. (Obrazový kredit: NASA TV)

dokování zpožděno

K dokování došlo o více než hodinu později, než bylo plánováno.

NASA a Boeing původně zamýšlely připojit Starliner ke stanici v 19:10 EDT (2310 GMT), ale zpočátku to zdržely, aby počkaly na lepší světelné a komunikační podmínky, pak to znovu odložily, aby resetovaly dokovací systém vesmírných kapslí NASA, neboli NDS, když zjistí malou anomálii. Tento reset fungoval a Starliner se hladce připojil ke svému dokovacímu portu.

„Posledních několik hodin bylo bolestivých, víte, viděl jsem tu kosmickou loď mimo dosah.“ [the] „Je to opravdu důležitá demonstrační mise a bylo pro nás důležité získat tato experimentální data a poučit se z každého z kroků na této cestě,“ řekla novinářům Kathy Ludersová, zástupkyně ředitelky vesmírných operací Mezinárodní vesmírné agentury. dokování a projeďte auto. opravdu „.

Někdy, dodal Lueders, „ten let trvá trochu déle“, ale prozatím vidět „to plavidlo nyní zakotvilo u Mezinárodní vesmírné stanice je jen mimořádný jev.“

Pro Steva Stitche, manažera programu komerčních posádek NASA, byl úspěch Starlineru v doku tím nejlepším vánočním dárkem. Bylo mu 57 let a týmy NASA a Boeing oslavily malý dort, než Starliner dosáhl vesmírné stanice.

„Víte, měl jsem neuvěřitelných 24 hodin,“ řekl Stitch o sledování startu Starlineru a konečně dosažení vesmírné stanice, i když mělo více než hodinu zpoždění. „Na narozeninový dárek jsem si musel počkat o něco déle. Stálo to za to počkat.“

Dlouhá cesta Starlineru k Mezinárodní vesmírné stanici

Byl to historický okamžik pro Boeing, který V roce 2014 podepsal s NASA multimiliardový kontrakt K přepravě astronautů na az Mezinárodní vesmírné stanice pomocí Starlineru. Dnešní dokování ukázalo, že kapsle by se skutečně mohla dostat do laboratoře na oběžné dráze – což se jí už jednou nepodařilo.

„Bylo opravdu na co se dívat,“ řekl v konferenčním hovoru po dokování Mark Naby, viceprezident Boeingu a programový manažer pro firemní program Commercial Crew Program. „Bylo opravdu vzrušující sledovat, jak to auto chvíli sedělo, dokud nebyl čas vjet.“

Původní OFT, který byl spuštěn v prosinci 2019, skončil předčasně poté, co byl Starliner vystaven Řada softwarových závad Uvízli na oběžné dráze příliš nízko na to, aby umožnila setkání Mezinárodní vesmírné stanice. OFT-2 měl původně vzlétnout loni v létě, ale předprovozní kontroly odhalily, že 13 z 24 ventilů je zoxidovaných v pohonném systému Starlineru. Zasekli jsme se. Identifikace a léčba příčiny problému trvalo asi osm měsíců.

Ani OFT-2 zatím neprobíhal zrovna hladce. Jedna z trysek Starlineru selhala během svého kritického vstupu na orbitální dráhu a shořela 31 minut po startu, uvedli představitelé NASA a Boeingu během čtvrteční tiskové konference po startu.

Zálohování se pro tento disk kompenzovalo, ale před dokončením vypalování se nezdařilo. Poté vzlétl trojitý záložní booster a Starliner byl schopen dosáhnout správné dráhy pro setkání Mezinárodní vesmírné stanice. Tento náhradní náporový motor byl také v pořádku úředníky NASA během pozdějšího spalování motoru Starlineru ve čtvrtek večer.

„Systém byl navržen jako redundantní a fungoval tak, jak měl. Nyní tým pracuje na tom, aby zjistil, proč k těmto anomáliím dochází,“ řekl Mark Naby, viceprezident a programový manažer společnosti Program komerčních posádek BoeinguŘekl to během tiskové konference.

V e-mailovém prohlášení dnes odpoledne zástupci Boeingu uvedli, že členové týmu mise nyní zjistili, že moje selhání platby bylo způsobeno nízkým tlakem v místnosti. V prohlášení se uvádí, že pohonný systém „funguje normálně během všech demonstrací pohonného systému a s redundancí nepředstavuje riziko pro zbytek letových testů“.

Prohlášení dodalo, že Starliner vyhrál řadu experimentů, než se začal přibližovat k Mezinárodní vesmírné stanici, včetně přerušení manévrů a testování systému fotoelektrických senzorů (VESTA), který používal k uzamčení orbitální laboratoře.

„Týmy řízení letu se nadále dozvídají více o vozidle a o tom, jak funguje ve vesmíru, a daří se jim dobře, když se dostává ke stanici,“ uvedli zástupci Boeingu v prohlášení. „Naváděcí, navigační a řídicí (GN&C) systémy fungují nominálně. Letové programy jsou implementovány tak, jak byly navrženy. Výroba energie je pozitivní.“

Prohlášení dodalo, že tým identifikoval nějaké neočekávané chování v „smyčce tepelného chlazení“, ale Starliner byl schopen udržet konstantní teplotu.

Kosmická loď Starliner OFT-2 společnosti Boeing leží do 10 metrů od Mezinárodní vesmírné stanice během svého vůbec prvního dokování 20. května 2022. (Obrazový kredit: NASA TV)

Starliner vpřed

Starliner je nyní bezpečně na Mezinárodní vesmírné stanici, kde zůstane čtyři nebo pět dní, než odletí na přistání na západě Spojených států. Pokud kapsle dosáhne svých zbývajících milníků, může jí být povoleno letět astronauty NASA na stanici, možná před koncem roku.

„Dnešek představuje velký milník, který poskytuje další komerční přístup na nízkou oběžnou dráhu Země, podporuje Mezinárodní vesmírnou stanici a umožňuje cíl NASA vrátit lidi na Měsíc a nakonec Mars„Řekl astronaut NASA Haynes ze stanice Mission Control, když blahopřál týmu Boeing. Velké úspěchy v kosmických letech lidí jsou dlouho v paměti. Dnes tomu nebude jinak.“

A když už mluvíme o milnících OFT-2 – další velkou etapou, kterou je třeba sledovat, jsou poklopy otevřené mezi Starlinerem a Mezinárodní vesmírnou stanicí, po kterých se na palubě novičoku mohou vznášet astronauti aktuálně žijící v laboratoři na oběžné dráze. Má se tak stát v sobotu (21. května) kolem 11:45 ET (1545 GMT). Živě ho můžete sledovat na Space.com, s laskavým svolením NASA; Vysílání začne v 11:30 ET (1530 GMT).

Boeing není jedinou společností, která má pro NASA komerční smlouvu s posádkou; Agentura podepsala podobnou smlouvu s SpaceX V roce 2014. Elon Musk již provozoval astronautskou taxislužbu a pro NASA zatím zahájil čtyři operační pilotované mise na Mezinárodní vesmírnou stanici. Jeden z Crew Dragons v současné době kotví na stanici poté, co v dubnu přesunul svou posádku na stanici.

„Naším cílem bylo mít dva redundantní dopravní systémy pro posádku,“ řekl Stitch o programu komerčních posádek NASA a dodal, že se to nakonec stalo realitou, když Starliner zaparkoval na stanici, kde už byla zaparkovaná posádka Dragonu.

„Byl to skvělý den, kdy jsem to viděl,“ řekl.

Poznámka redakce: Tento příběh byl aktualizován ve 22:51 EDT, aby zahrnoval nové komentáře z tiskové konference NASA po úspěšném připojení OFT-2 dokovací stanice Starlineru.