Putinovy ​​komentáře, které v neděli zveřejnila státní televize, pravděpodobně podpoří spekulace o jeho zahraničněpolitických záměrech mezi kritiky, kteří ho obviňují ze spiknutí za účelem obnovení Sovětského svazu a z úvah o útoku na Rusko. Ukrajina Je to myšlenka odmítnutá Kremlem a popisovaná jako způsobující strach.

„Byl to rozpad historického Ruska pod jménem Sovětský svaz,“ řekl Putin podle agentury RIA v komentářích odvysílaných v neděli v rámci dokumentu nazvaného „Rusko. Nová historie“.

„Proměnili jsme se ve zcela jinou zemi. To, co bylo vybudováno za tisíc let, je z velké části ztraceno,“ řekl Putin s tím, že 25 milionů Rusů v nově nezávislých zemích se najednou ocitlo odříznuto od Ruska, což je část toho, co nazval “ velká lidská tragédie.“

Putin také poprvé popsal, jak ho osobně ovlivnily těžké ekonomické časy, které následovaly po sovětském kolapsu, kdy Rusko trpělo dvoucifernou inflací.

„Někdy jsem (já) musel zasvítit a řídit taxi. Je nepříjemné o tom mluvit, ale bohužel se to také stalo,“ řekl prezident. Putin, který sloužil v sovětské KGB, dříve nazval rozpad Moskvou ovládaného Sovětského svazu „největší geopolitickou katastrofou“ 20. století, ale jeho nové komentáře ukazují, jak přesně to bylo vnímáno jako překážka ruské moci. . Ukrajina byla jednou z 15 sovětských republik a Putin použil obsáhlý článek zveřejněný letos na webu Kremlu, aby vysvětlil, proč věří, že jižní soused Ruska a jeho obyvatelé jsou nedílnou součástí ruské historie a kultury. Kyjev tento názor odmítl jako příliš zjednodušující a politicky motivovanou historickou verzi. Západ obvinil Rusko, že v rámci přípravy na možný útok už v lednu shromáždilo u Ukrajiny desítky tisíc vojáků. Skupina sedmi bohatých demokracií varovala Moskvu v neděli před hroznými následky a vysokými náklady, pokud by zaútočila na Ukrajinu. READ Nový tým COVID-19 Origins zahrnuje známé tváře Kreml uvedl, že Rusko nemá v plánu zahájit nový útok na Ukrajinu a že se zdá, že Západ se přesvědčil o agresivních záměrech Moskvy na základě toho, co nazývá falešnými západními mediálními příběhy. Rusko anektovalo ukrajinský Krym v roce 2014 a podpořilo separatisty, kteří téhož roku ovládli část východní Ukrajiny a kteří pokračují v boji proti ukrajinským vládním silám.