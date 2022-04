Američtí zdravotníci uvedli první případ vysoce patogenní ptačí chřipky u lidí

A Vysoce nakažlivý kmen ptačí chřipky který má Možná jste zabili stovky ptáků Rozšířila se do více než dvou desítek států a ve Spojených státech byla poprvé detekována u člověka, uvedli ve čtvrtek úředníci.

Státní zdravotní úřad v prohlášení uvedl, že muž pracoval na komerční farmě v Coloradu a podílel se na utrácení podezřelé infikované drůbeže, když byl přímo vystaven chřipce H5N1.

Oddělení uvedlo, že muž, popisovaný jako mladší než 40 let, hlásil pouze jeden příznak – únavu – a bral antivirotikum Tamiflu.

Pozitivní test tento týden státním zdravotním oddělením, které podle něj monitorovalo lidi vystavené drůbeži a volně žijícím ptákům, ve středu potvrdilo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, uvedla agentura.

Zdravotníci si stále nejsou jisti, zda muž skutečně měl virus, nebo zda virus v době testu kontaminoval pouze povrch jeho nosu, řekla v pátek pro NBC News epidemioložka ze státu Colorado Rachel Herlihyová.

„Se vším, co bylo řečeno, jsme rozhodně opatrní a zacházíme s tím, jako by to mohla být infekce,“ řekla.

Státní ministerstvo zdravotnictví muže popsalo jako vězně, který před svým propuštěním pracoval na farmě okresu Montrose v rámci programu zaměstnanosti.

Hurlihy řekl, že farma nedávno zažila vypuknutí ptačí chřipky H5N1 a on a další uvěznění měli za úkol pomáhat při eutanazii hejna.

Řekla, že dostali osobní ochranné prostředky, i když není jasné, zda jsou používány správně.

Ostatní vězni jsou monitorováni, ale mají pozitivní test na virus. Řekla, že muž, který měl negativní test, byl od té doby negativní, ale byl požádán, aby zůstal v izolaci až do soboty.

Státní zdravotní úřad a CDC ve čtvrtek uvedly, že riziko, které virus pro lidi představuje, zůstává nízké.

Ačkoli Úředníci veřejného zdraví jsou znepokojeni Že by mutace mohla představovat hrozbu pro člověka, byl celosvětově objeven pouze jeden případ člověka – člověk, který ve Spojeném království choval ptáky, kteří byli v prosinci pozitivně testováni na virus. CDC řekl, že osoba byla asymptomatická.

Co je ptačí chřipka H5?

tam Tři typy virů H5 které infikovaly ptáky ve Spojených státech: H5N1, H5N2 a H5N8.

Hurlihy řekl, že muž v Coloradu měl pozitivní test na ptačí chřipku H5.

Písmeno H znamená hemaglutininjeden ze dvou proteinů na povrchu chřipkových virů, které umožňují virům proniknout do buněk.

Herlihy řekl, že probíhají práce na identifikaci druhého proteinu, neuraminidázového podtypu, neboli N, viru nalezeného u muže.

Má to být N1, řekl Hurlihy, protože ve Spojených státech v současné době necirkulují žádné jiné viry H5 kromě H5N1.

Jiné typy chřipky, konkrétně H1 a H3, jsou typy, které obvykle způsobují propuknutí u lidí.

O většině virů H5 identifikovaných po celém světě je známo, že infikují volně žijící ptáky a drůbež, ale příležitostně mohou infikovat i lidi, řekl Dr. Paddy Krish, odborník na infekční choroby z Vanderbilt University Medical Center v Nashvillu, Tennessee.

Předchozí verze viru infikovaly téměř 880 lidí počínaje rokem 2003. Ačkoli virus infikuje lidi jen zřídka, může být vážný: Podle CDC je úmrtnost 60 procent.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že nyní cirkulující virus H5N1 byl detekován u komerčních ptáků a ptáků na dvorku ve 29 státech a u volně žijících ptáků ve 34 státech.

Předpokládá se, že ohnisko v jezeře u Chicaga zabilo přinejmenším více než 200 ptáků Zemřeli tři orli bělohlaví viru v Gruzii. Miliony kuřat a krůt byly zabity, aby se zabránilo šíření viru, což zvýšilo ceny drůbeže.