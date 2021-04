Hostitelka Fox News Martha McCallumová se pokouší nakrmit Johna Stewarta a nedokáže zaútočit na Bidena

Po desetiletích nemilosrdněvykuchatFox News během svého působení v roli hostitele Denní showJohn Stewart dal úžasný počet Vystoupení v této síti Po celá léta téměř výlučně propagoval jeho aktivismus v otázkách, jako jsou lékařské výhody pro osoby první reakce na 11. září a nyní veterány, kteří byli v Iráku a Afghánistánu vystaveni „vypalování jam“.

Komik byl v úterý smrtelně vážný, když se připojil k hostitelce Fox Channel Martě McCallumové, aby vysvětlil, proč byl ve Washingtonu, aby loboval za návrh zákona, který by poskytoval pomoc veteránům zasaženým touto toxickou expozicí.

„Pokud si senátor nebo jeho zástupce nejsou jisti vědou, pojďme vykopat v jejich městě díru o rozloze 10 akrů, zapálit ji tryskovým palivem a zjistit, jak rychle se mohou projevit účinky na zdraví,“ řekl Stewart. Point, Foxová letuška soucitně přikývla.

Ale než vypršel jejich čas, MacCallum se mohl pokusit přimět Stuarta, aby si pohrával s příběhem Fox News o navrhovaných výdajích Bidenovy administrativy.

“Víš, vidíš biliony, o kterých právě teď mluvíme o utrácení mnoha různých věcí, za COVID a infrastrukturu,” řekla. „Co si myslíš o tom, za co tady platíš?“

Spíše než aby vzal návnadu, Stewart zcela zvrátil kontroverzi, což naznačuje, že peníze, které by byly zapotřebí k řešení problému s vypalováním, proti těmto dalším obavám „ubývají“, což z nich v podstatě nehraje roli.

“Poslouchejte, dokonce i v Pentagonu mluvíte o 750 miliardách dolarů, 800 miliardách ročně,” vysvětlil a dodal, že to, o co on a jeho kolegové žádají obhájce, je „zlomek toho, aby byla karta a implementace výhody, které tito lidé již získali. “

MacCallum odpověděl: „Velmi korektní“, než poděkoval Stewartovi za jeho práci a vyzval ho, aby se vrátil do Fox News, když nastal čas propagovat jeho nadcházející show na AppleTV +. Problém s Johnem Stewartem. Nedal žádné sliby.