40 % středně velkých společností v Latinské Americe využívá provozní kapitál k podpoře růstu

V regionu Latinské Ameriky a Karibiku (LAC) využívá 40 % středně velkých společností různá řešení pracovního kapitálu k podpoře plánovaného růstu, přičemž generuje nejvyšší průměrné skóre ze všech regionů po celém světě.

To je podle „Index podnikového pracovního kapitálu pro růst v letech 2023–2024: vydání LAC„, PYMNTS Intelligence and vízum Spolupráce také zjistila, že přibližně 88 % nejvýkonnějších společností v regionu mělo přístup k provoznímu kapitálu za stejným účelem, zejména v odvětvích zemědělství a služebních cest. To naznačuje, že využití pracovního kapitálu přispívá k úspěšnému růstu a provozní efektivitě. Vzhledem k tomu, že region i nadále čelí ekonomickým výzvám, řešení pracovního kapitálu budou hrát roli v obchodní výkonnosti.

vize budoucnosti

Zpráva zdůraznila, že se očekává, že 94 % středně velkých společností v Latinské Americe a Karibiku bude mít v příštím roce přístup k externím řešením pracovního kapitálu pro plánované investice do růstu. Rozsah řešení pracovního kapitálu je široký a rozmanitý, ale některá se ukázala jako preferované možnosti. Například 31 % finančních ředitelů ve středně velkých společnostech uvedlo úvěry na provozní kapitál jako potenciální řešení v nadcházejícím roce. Kromě toho 17 % uvedlo bankovní úvěrové linky a 11 % uvedlo revolvingové nástroje třetích stran.

Na druhou stranu 13 % nejvýkonnějších společností v regionu uvedlo, že plánují přístup k virtuálním kartám v příštím roce. Tato metoda zjednodušuje platby tím, že eliminuje pozdní dny a snižuje administrativní úkoly, což vede k lepšímu řízení cash flow.

Pokud jde o zdroje externích řešení pracovního kapitálu a poradenství, latinskoamerické a karibské společnosti důvěřují především bankám. Téměř 6 z 10 středních společností v regionu uvedlo, že hledají radu od bankéřů a téměř třetina využívá poradce pro pracovní kapitál.

O číslech

„Index podnikového pracovního kapitálu pro růst v letech 2023–2024: vydání LACZkoumá potřeby pracovního kapitálu středně velkých společností v regionu Latinské Ameriky a Karibiku. Studie definuje rostoucí společnosti jako společnosti s ročními příjmy mezi 50 miliony a 1 miliardou USD v odvětvích vozového parku, mobility, služebních cest a zemědělství.