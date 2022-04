Uniklo devět obrázků „Pixel Watch“ – a jeden zvláštní příběh

První pohled na to, co se zdá být Google Pixel Watch, přichází za podivných okolností: někdo údajně našel jejich prototyp ležet v restauraci a poslal jejich fotky Android Central Pod podmínkou anonymity. Obrázky údajného zařízení odpovídají tomu, co jsme viděli Dříve uniklo Rendering, až po kulatý ciferník, otočnou korunku a design prakticky bez rámečku.

Jak je vidět na obrázcích, mezi dvěma tlačítky na boku hodinek je fyzická korunka. Kdyby něco takového Samsung Galaxy Watch 4, lze tato dvě tlačítka použít k zapnutí nebo vypnutí hodin, návratu na domovskou obrazovku nebo dokonce jako zkratku pro vyvolání naposledy použitých aplikací. Mezitím by malý otvor vedle koruny mohl být mikrofonem nebo možná snímačem výškoměru používaným ke sledování výstupu po schodech. Jako Android Central Poznámky: Čtyři šrouby na boku hodinek mohou být použity pro testovací účely a nemusí se objevit na finálním modelu.

Spodní část hodinek má černý rámeček s něčím, co vypadá jako eliptický senzor pro sledování zdraví uprostřed. Android CentralZdroj také uvádí, že spodní část hodinek má hladkou texturu a poznamenává, že „vypadá kovově, ale vypadá, jako by byla pokryta sklem“, podobně jako stávající skleněné pouzdro. Apple Watch.

Bohužel, Android Central Zdroj nebyl schopen plně napájet hodinky, aby viděl, jak může vypadat uživatelské rozhraní. Když se to pokusili zapnout, logo Google bylo bílé a poté se nic nestalo.

U hodinek taky nezůstala nabíječka, ale jako Android Central Poznámky, hodinky mohou být dodávány uvnitř krabice, stejně jako Apple Watch, chytré hodinky Fitbit Versa 3 vlastněné společností Google a Sense. I když nejsou žádné obrázky řemínku skutečně připojeného k hodinkám, zdá se, že přichází s pohodlným způsobem, jak řemínky zacvaknout, zatímco řemínky samotné jsou podobné těm, které přicházejí s řadou chytrých hodinek Fitbit. Celé uniklé obrázky si můžete prohlédnout na Android Centralumístění.

Zajímavější než samotné hodinky je příběh za nimi. Je podobná metodě používané souborem iPhone 4 unikl v roce 2010 – Někdo našel v restauraci prototyp iPhonu, který pak koupil a zboural Gizmodo (všechny obrázky záhadně zmizel z Gizmodowebové stránky, Mimochodem). ukazuje se Softwarový inženýr opouští prototyp Existuje, takže je jasné, že taková situace nastala a může nastat.

Co je ale na tomto případu ztrát a nálezů zvláštní, je to, že Google ani nevypadá, že by toto zařízení hledal (na rozdíl od Applu, který v té době zavolal na obnovu svého prototypu iPhone). Samozřejmě vždy existuje možnost, že je to všechno propracovaný trik od Googlu, aby získal větší publicitu pro své další hodinky, protože to všechno velmi připomíná dobu, kdy Pixel 3 XL nalezený na zadní straně Lyftu (Myslíš, že na to zapomeneme, Google?).

Zůstává zde spousta otázek nezodpovězených, a i když se okolnosti kolem objevu hodinek možná nikdy nevyjasní, alespoň vlastnosti skutečných hodinek ano. Zatím to víme Google připojí zařízení k Pixel Watch (Velké překvapení) a další podrobnosti se pravděpodobně dozvíme na konferenci Google I/O příští měsíc.