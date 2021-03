Hráč Slavie Praha Codela byl obviněn z rasismu Glenem Camarou

Glasgow, Skotsko – Záložník Rangers Glenn Camara obvinil soupeře Slavie Praha z „promyšleného a úmyslného“ rasistického zneužívání. Odmítl popřít obránce Ondřeje Kidela jako „absolutní lež“.

Camara vydala prohlášení pozdě v pátek poté, co UEFA oznámila, že bude ve čtvrtek vyšetřovat incidenty zápasu Evropské ligy mezi Rangers a Slavií Praha. Český tým chce, aby skotská policie vyšetřila údajný pozápasový fyzický útok na Codelu.

Na konci vítězství Slavie 2: 0 si Codela zakryl ústa oběma rukama a během pauzy ve hře řekl něco Camarině uchu.

Camara, která je černá, řekla, že to byl rasistický jazyk, který slyšel blízký týmový kolega. Codela přiznal, že přísahal na 25letého finského hráče, ale popřel jakékoli rasistické zneužívání.

„Jsem šokován a zděšen, když slyším takové rasistické týrání profesionálního fotbalisty,“ uvedl Camara ve svém prohlášení vydaném právníkem.

„Na mezinárodní scéně došlo k opovrženíhodnému rasistickému zneužívání, kterého se dopustil Ondřej (Codela), a jakékoli nečinnost ze strany UEFA bude považována za zelenou pro rasismus,“ uvedl.

Cudela se hádal s dalším hráčem Rangers, když Camara řekl, že se pokusil zasáhnout.

Camara řekl: „Požádal mě, abych mlčel, a pak řekl:„ Vteřinu, příteli, “než se přiblížil a údajně pronesl rasistickou poznámku.

Slavia obvinění popřela a tvrdila, že 33letá Kudela po zápase praštila Camaru, protože Češi „nebyli vpuštěni do šatny“ v Ibroxu.

„Slavia důrazně popírá nechutné obvinění jednoho z vedoucích týmu Ondřeje Kudely z rasistického chování,“ uvedl tým v pátečním prohlášení.

Cudela, bílá, připouští jen Camarino sliby.

„Bylo to řečeno v sentimentech,“ řekl Codela jako součást prohlášení týmu, „ale naprosto popírám, že by v těchto slovech bylo něco rasistického.“

Camara řekl, že vysvětlení Codela je „úplná lež, která neobstojí v žádné formě kontroly“.

Češi postoupili do čtvrtfinále Evropské ligy 3: 1 a budou čelit Arsenalu.

Slavia uvedla, že podala trestní oznámení na skotskou policii za fyzický útok na Codelu, i když neidentifikovala žádného hráče Rangers.

Pozdě v pátek tým řekl: „Útok byl brutální a byl proveden s plnou silou s úmyslem ublížit našemu hráči a ublížit mu.“

V pátek zahájila UEFA vyšetřování a jmenovala disciplinárního inspektora, který shromáždil důkazy poté, co dříve řekl, že čeká na zprávy od funkcionářů zápasu.

„Další informace o tomto vyšetřování budou k dispozici v pravý čas,“ uvedla UEFA ve svém prohlášení.