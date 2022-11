Přijďte si užít revoluční atmosféru s filmem HAVEL

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Zní to příliš nevkusně? Ne, slova bývalého prvního českého prezidenta jsou pravdivější než kdy jindy. Přijďte v předvečer výročí sametové revoluce do kina Aero, zažijte revoluční drama HAVEL v době, kdy byl dnes standardem boj za svobodu.

dne 16Desátý V listopadu v rámci cyklu „Někdo to má rád česky“, který si klade za cíl přiblížit českou kulturu a historii expatům žijícím v Praze, můžete navštívit promítání filmu HAVEL (2020, sledujte traktor).

Nejnovější film českého režiséra Slávka Horáka vám ukáže ohromující proměnu nesmělého dramatika v odhodlanou a statečnou revolucionářku a později světovou ikonu.

Odehrává se v letech 1968 až 1989 a můžete se konečně dozvědět o Československu za socialismu prostřednictvím tohoto dramatického filmu podle skutečných událostí.

Brian Lennon, okouzlující chlápek z Los Angeles, který má na svém kontě první krátký film, vám poskytne zábavný předfilmový úvod. Zábavnou formou bez spoilerů zjistíte, proč je rok 1968 pro Čechy tak důležitý.

S Brianem konečně zjistíte, co to byla Charta 77 a možná už cizí slova jako normalizace nebudou. Poznáte také některé významné osobnosti jako je slovenský politik a hlavní hrdina Pražského jara Alexander Dubček, manželka Olgy Havlové nebo filozof a odbojář Jan Patočka.

Ve filmu zazní i některé cool prvky undergroundu, kterými bezesporu byla rocková kapela The Plastic People of the Universe a jejich „manažer“ Martin Jirous aka Magor.

co čekáš? Kromě filmu s anglickými titulky budou po představení probíhat networkingové aktivity s pěknou odměnou pro účastníky. *mrknutí oka* Přijďte se seznámit s dalšími expaty, zahraničními studenty nebo i milovníky českého filmu, kteří pravidelně navštěvují seriály nebo si povídají přímo se zakladateli projektu o všem a čemkoli, co souvisí s Českou republikou a její kulturou.

Ochutnat můžete i 20Desátý Horn pitím „peton“ také známý jako večerní drink.

Takže, máme vaši pozornost? Pokud je odpověď ano, pak si přijďte vyzkoušet tento dramatický film v 16Desátý listopadu 20:30 v kině Aero (Vstupenky tady). To je čas užít si tu správnou prázdninovou atmosféru, protože 17Desátý V listopadu vám Češi ukážou, jak moc jsou za svobodu opravdu vděční.

Pokud se chcete o akci a projektu samotném dozvědět více, sledujte některé podobné v češtině Instagram (some_like_it_czech) popř Facebook (Somelikeitczech).