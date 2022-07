Recenze: Pak byla láska…

07/11/2022 – Druhý film od Shimona Hollowa je zvrácená smutná komedie o dvou generacích, které se snaží navzájem pochopit.

Zobrazeno v letošní sérii Proxima Mezinárodní filmový festival Karlovy Varypřilba pro mládež Šimon kolemDruhým celovečerním filmem je zkroucená smutná komedie, která má narativní strukturu a notnou dávku nespoutaného humoru. Holý debut s zrcadla ve tmě Loni se na stejném českém soustředění promítal příběh tanečnice na životní křižovatce.

Jeho nový film, A pak tu byla láska… je asi 60letá žena jménem Kristýna (Pavla Tomíková), beznadějný, depresivní a zoufale hledající lásku. Kristina je tak nějak přesvědčená, že nejlepší způsob, jak se vypořádat s mnoha problémy, je vycestovat do výšin Vysočiny. Tam uvidíte jasnovidku Zdinu (Tereza Hofová), který jí naúčtuje více než 600 eur za krátkodobý pobyt v jejím venkovském domě, který se nikde nenachází, a bude recitovat její tarot. Christina by však do výšin necestovala sama, protože by svou třicetiletou dceru Sarah donutila váhat (Sarah Winklowská), abychom přišli a podstoupili tuto podivnou „vnější léčbu“.

Obecně Tomicová a Venclovská odvedly ztvárnění dvou hlavních postav fér. Cristina pociťuje mnoho frustrací a démonů ze své minulosti a zdá se, že je připravena věřit všemu, co ji dokáže rozveselit. Zdá se, že se snaží přijmout, že už není mladá. Ale nečekejte, že uvidíte dámu, která je posedlá kosmetikou, plastickou chirurgií nebo vypadá mladě. Možná nejvíce Christině chybí lehkost ducha a svoboda jejích mladých let, a to činí její postavu méně stereotypní a sympatičtější. Mezitím se Sarah jeví jako racionálnější a fundovanější žena, jejíž matka je těžké pochopit, proč její matka stále dělá tolik špatných rozhodnutí, včetně neohrabaného flirtování s nedbalým kolegou, který by mohl být jejím synem.

Jejich boje umožňují Holému dostatečně do hloubky prozkoumat témata střetu generací a vyrůstání v dysfunkční rodině. I když se rozhodně nejedná o nová témata, režisérovi se daří je zviditelňovat na plátně chytrými komediálními prostředky a pouštět se do intimních dialogů.

Věštkyně zde působí jako jakési kuriózní médium. Diváci mohou váhat, zda ji nazvat podvodnicí nebo někým, kdo skutečně věří v umění výkladu karet jako nástroje pomoci lidem. Zajímavé je, že postava je představena prostřednictvím příběhu na Instagramu, kde tvrdí, že to bude „první a poslední video“, které zveřejní, protože má pocit, že by to „měla udělat“. Pravdou je, že své „zkušenosti s čtením karet“ propaguje prostřednictvím jakési podivné srovnávací reklamy, protože si nebude účtovat „20 € jen za zodpovězení jedné otázky“, jako to nedávno udělal někdo jiný.

Uzavření vyprávěcího oblouku dostatečně zohledňuje vývoj postav a závěrečná scéna (zejména poslední snímek) zanechává nádech tajemna ohledně Zediny postavy a jejích aktivit při čtení karet, což by někteří diváci mohli opravdu ocenit.

A pak tu byla láska… Jde o českou inscenaci v režii Hudlice se sídlem Film Se sídlem v Praze Aerofilmy.