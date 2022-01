Tony Watt: Dundee United podepsalo do roku 2025 útočníka z Motherwellu | Zprávy dopravního centra

Dundee United podepsalo Tonyho Watta z Motherwell poté, co se útočník dohodl na dohodě do roku 2025 v Tanades Park.

Osmadvacetiletý hráč již dal papír na papír v předsmlouvě s United, ale tento krok učinil trvalý tento měsíc poté, co se oba kluby dohodly na nezveřejněném poplatku.

Watt je v této sezóně nejlepším střelcem skotské Premier League a ve všech soutěžích vstřelil 10 gólů.

obrázek:

Watt byl odhalen v Tanadis Park v pondělí poté, co dokončil svůj přesun z Motherwell



V prohlášení Wattův nový klub uvedl: „Dundee United s potěšením oznamuje podepsání útočníka Tonyho Watta.

„Tony prošel Airdrieho řadami a po zkouškách s Liverpoolem a Rangers podepsal v zimním období 2011 smlouvu s Celtic.

Mladík se v Celticu začal prosazovat během sezóny 2012/13, odehrál 28 zápasů ve všech soutěžích, včetně tří v Lize mistrů – kde vstřelil slavný gól proti Barceloně.

„Od odchodu z Glasgow si Toni užil působení v evropských ligách s Lercy, Standard Liege a Oh. Proti České republice v roce 2016.

„Watt se vrátil do Skotska v roce 2018 se St Johnstonem, než ho v lednu 2020 naverbovala Motherwell a přišel do Tanadisu jako nejlepší střelec Premier League pro sezónu 2021/22 s devíti góly. Tony podepsal smlouvu do roku 2025.“

Trenér Motherwell Graham Alexander řekl: „Popovídali jsme si v sobotu poté, co jsme s Tonym trénovali, a přes víkend klub souhlasil s poplatkem, který jsme považovali za přijatelný.

„Všechno, co děláme, je pro to nejlepší pro klub a tým. Věděli jsme o potenciální situaci v létě, o tom, jakým směrem se ubírá, a rozhodli jsme se, s jakým postupem budeme spokojeni.“

obrázek:

Graham Alexander říká, že Wattův odchod je v nejlepším zájmu Motherwell



Watt se připojil k Motherwell v roce 2020 a vstřelil 19 gólů v 70 zápasech za klub ve všech soutěžích. V sezóně 2020/21 byl čtyři po sobě jdoucí měsíce od října do ledna zvolen hráčem měsíce Motherwell Fans.

Motherwell není připraven nahradit Watta, protože již podepsal útočícího hráče Rosse Tierneyho a tento měsíc zajistil trvalou smlouvu pro Jordana Robertse.

„Nehledáme za Tonyho přímou náhradu,“ řekl Alexander před úterním zápasem proti Ross County v Dingwallu.

„Cítíme, že už tady v klubu máme hráče, abychom udrželi výsledky.“

„Cítíme, že v těchto předních oblastech máme opravdu dobré možnosti a cítíme způsob, jakým hrajeme a budeme i nadále dávat góly a vyhrávat zápasy, k tomu každý přidává.“