Podrobnosti o online kanadských vízech pro norské a české občany

tisková zpráva Zveřejněno 5. dubna 2023

Kanadské vízum pro norské občany

Norští občané musí požádat o kanadské vízum eTA pro všeobecné turistické, obchodní, tranzitní nebo krátkodobé lékařské účely. Všichni norští návštěvníci musí před vstupem do země získat kanadské vízum. Norští občané cestující do Kanady musí před vstupem do země získat cestovní povolení. Od doby, kdy kanadská vláda v roce 2016 zavedla systém elektronické cestovní autorizace (eTA), se tento proces výrazně zjednodušil. Norové, kteří plánují zůstat v Kanadě až 180 dní, mohou požádat o bezvízový styk online pomocí jednoduchého formuláře žádosti eTA. Schválený eTA pro Norsko je vícevstupová cestovní autorizace, která umožňuje celkem 6 měsíců pobytu v Kanadě s každým vstupem. Po vydání je kanadské elektronické povolení automaticky připojeno k cestovnímu pasu. Kanadský eTA je platný po dobu pěti let nebo do vypršení platnosti souvisejícího pasu, podle toho, co nastane dříve. Nyní je možné získat výjimku z kanadského eVisa z Norska výhradně prostřednictvím jednoduché online aplikace eTA, čímž odpadá nutnost osobně navštívit kanadské velvyslanectví nebo konzulát a požádat o cestovní povolení.A

Kanadské vízové ​​požadavky pro norské občany

Cestovní pas – Všichni žadatelé, kteří chtějí získat Kanadský ETA, musí být držiteli pasu. Před podáním žádosti si však zkontrolujte datum vypršení platnosti vašeho cestovního pasu, protože musí zůstat platný po dobu nejméně dalších 6 měsíců od data příjezdu do Kanady.

E-mailová adresa – Když je k vašemu pasu elektronicky připojeno kanadské ETA, obdržíte kopii autorizace e-mailem ve formátu PDF. Nepotřebujete mít fyzickou kopii, ale v případě potřeby si ji můžete vytisknout.

Platební metody – K úhradě poplatku eTA můžete použít kreditní/debetní kartu nebo účet PayPal.

Kanadské vízum pro české občany

Kanadská vláda zavedla toto online zrušení vízové ​​povinnosti pro vybrané země v roce 2015. Čeští občané patří k těm, kteří nepotřebují vízum k návštěvě Kanady za turistikou, obchodem nebo cestou. Platnou online cestovní autorizací je kanadská eTA. Občané České republiky cestující do Kanady mohou vstoupit do země s kanadskou eTA (Electronic Travel Authorization). Čeští občané musí požádat o kanadské vízum eTA pro vstup do Kanady za turistickými, obchodními, tranzitními nebo lékařskými účely. Platí 5 let a umožňuje českým občanům pobyt maximálně 6 měsíců při každé návštěvě. Po schválení se eTA elektronicky propojí s cestovním pasem. Cestovatelé, kteří mají v úmyslu navštívit Kanadu z jiných důvodů, jako je studium nebo práce, by se měli obrátit na nejbližší kanadské velvyslanectví nebo konzulát pro více informací. Čeští cestovatelé, kteří splňují všechny kanadské požadavky eTA, mohou vyplnit formulář žádosti o eTA online. Formulář je jednoduchý online dotazník, jehož vyplnění zabere asi 20 minut.

Kanadské vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o Kanadské eTA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za Kanadu eTA.

Platná e-mailová adresa pro příjem Canada eTA do jejich e-mailové schránky.

Online žádost o vízum do Kanady

Pokud jste z jedné ze zemí bez víz (země způsobilé pro eTA) a cestujete letecky nebo přes kanadské letiště, musíte pro cestu do Kanady požádat o eTA. Dnes byly žádosti o kanadské vízum nahrazeny kanadským vízem eTA, které má stejný význam a podobná kritéria a uděluje cestujícím stejné povolení. Elektronické cestovní povolení zavedla kanadská vláda v květnu 2016 s cílem urychlit proces žádosti o vízum. eTA Canada (Electronic Travel Authorization) je online vízum pro cestující ze zemí bez vízové ​​povinnosti, kteří chtějí vstoupit do Kanady letecky za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu. eTA umožňuje vícenásobné vstupy pro účely cestovního ruchu, obchodu nebo tranzitu na maximální dobu pobytu 6 měsíců. Jeho platnost je 5 let nebo do konce platnosti příslušného pasu, podle toho, co nastane dříve. Vzhledem k tomu, že formulář žádosti o kanadské vízum je k dispozici online, žadatel může snadno bez problémů požádat o eTA. Oprávnění návštěvníci požádat o kanadské vízum eTA mohou získat potřebné povolení kdykoli během dne z pohodlí svého domova, aniž by museli navštívit velvyslanectví nebo konzulát.

Žádost o vízum do Kanady online

Chcete-li požádat o vízum do Kanady, musíte dodržovat tyto jednoduché postupy:

Zkontrolujte, zda máte nárok na cestu do Kanady

Zkontrolujte, zda máte nárok na kanadské vízum.

Získejte dokumenty prokazující, že splňujete podmínky pro udělení víza

Vytvořte si online profil.

Vaše otisky prstů a fotografie (biometrie)

Sloučit soubor dokumentu dohromady.

Pokrýt výdaje.

Počkejte na vyřízení kanadského víza.

Je třeba předložit cestovní pas a náklady na zpracování.

Formulář žádosti o vízum do Kanady

Toto jsou kroky k dokončení žádosti o vízum do Kanady.

Vygenerujte GCKey a přihlaste se na web CIC Vyberte Návštěvnické vízum Vyplňte povinné údaje a uložte Stáhněte si všechny formuláře žádosti o vízum do Kanady Vyplňte přihlášky a elektronicky je podepište Nahrajte vyplněné a podepsané přihlášky Nahrajte podpůrné dokumenty Zaplaťte vízový poplatek Zaplaťte biometrický poplatek Odešlete žádost Předejte své biometrické údaje svému nejbližšímu VAC Zkontrolujte stav své žádosti Po schválení odešlete nebo zašlete pas svému nejbližšímu VAC Získejte nebo vyzvedněte svůj pas s kanadským vízem

Kanadský proces žádosti o vízum

Co se týče dovolenkových destinací, mnoho lidí přehlíží Kanadu, ale tito lidé přicházejí o zážitek, který se stane jen jednou za život. Dobrodružství, vzrušující příležitosti nebo odpočinek lze nalézt v podmanivé krajině nebo dokonce na úžasných plážích. Kanadské vízum je státem vydaný dokument, který umožňuje vstup do země z konkrétního důvodu, jako je turistika, podnikání nebo studium. Lidé z celého světa přicházejí do Kanady, aby navštívili, studovali, pracovali nebo imigrovali. Pokud chcete navštívit Kanadu, musíte požádat o vízum. Razítko vašeho pasu vás opravňuje ke vstupu do Kanady. Jedná se o zákonné povolení ke vstupu a pobytu v zemi buď dočasně, nebo trvale. Prvním krokem je rozhodnout se, jaký typ víza potřebujete, a zjistit, zda jste způsobilí žádat. Měli byste také vědět, jaké dokumenty k žádosti předložit. Žádost o vízum do Kanady znamená, že kanadské velvyslanectví nebo konzulát ve vaší domovské zemi určí, že máte nárok a splňujete požadavky na příjem.

Typy kanadských víz

Návštěvnická víza.

Studentská víza.

Pracovní víza.

Víza k trvalému pobytu.

Obchodní imigrační víza.

Programová víza pro expresní vstup.

Proces žádosti o vízum

Zjistěte, zda máte nárok na vízum do Kanady.

Vytvořte si účet online.

Sbírejte soubor dokumentu.

Vyplňte formulář žádosti o vízum s požadovanými informacemi a dokumenty.

Zaplaťte poplatek za zpracování víz ověřeným šekem nebo bankovní směnkou.

Navštivte nejbližší kanadské centrum pro podávání žádostí o víza se svým pasem, fotografiemi a dalšími dokumenty.

Musíte poskytnout svůj otisk prstu a fotografii (biometrické údaje).

Odešlete formulář žádosti o vízum v Centru žádostí o vízum v Kanadě.

Získejte účtenku z aplikačního centra s jedinečným sledovacím číslem.

Sledujte svou žádost online pomocí tohoto čísla.

Počkejte na vyřízení kanadského víza.

Mediální komunikace

Jméno společnosti: Kanadský důstojník

Kontaktní osoba: Robert Haas Rustam

E-mailem: Poslat email

Telefon: +44 20 7379 4334

Adresa:The Strand, Londýn WC2B 4LA

Země: Spojené království

Webová stránka: www.canada-visa-online.org/cy/visa/