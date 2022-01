NASA odkládá utažení slunečního štítu vesmírného dalekohledu Jamese Webba, aby mohla studovat energetický systém

Zaměstnanci NASA tráví den studiem masivního energetického subsystému Vesmírný dalekohled Jamese Webba Abyste se ujistili, že je observatoř připravena provést hlavní postup: utáhněte širokou sluneční clonu.

webový vesmírný dalekohled, která byla zahájena 25. prosinceProbíhá měsíční proces nasazení nezbytný k přípravě dalekohledu na sběr dat. Ale většina kroků tohoto postupu je řízena ze Země: Zatímco NASA má předběžný plán akcí, vedoucí mise se mohou rozhodnout plán upravit. a pak vzít sobotu (1. ledna) Jako den odpočinku stráví Webbův tým neděli (2. ledna) studiem energetického subsystému observatoře, oznámila NASA.

Bill Ochs, ředitel webového projektu v Goddard Space Flight Center (GSFC) v Marylandu, uvedl v prohlášení. Prohlášení agentury Vyšlo v neděli (2. ledna). „Nyní je čas chopit se příležitosti a dozvědět se vše, co můžeme o jeho základních operacích. Pak podnikneme další kroky.“

Zejména se tým zaměřuje na teplotu řady motorů, které budou během provozu použity sluneční clonaProces, který odděluje a vyhlazuje pět tenkých vrstev slunečního reflektoru ve tvaru draka. (Webb se specializuje na infračervená pozorování, která jsou citlivá na teplo, díky čemuž je opalovací krém životně důležitou součástí observatoře.)

„S Webbem jsme strávili 20 let v terénu, navrhovali, vyvíjeli a testovali,“ uvedl ve stejném prohlášení Mike Menzel, hlavní systémový inženýr pro Webb v GSFC. „Právě jsme strávili týden sledováním toho, jak se observatoř ve skutečnosti chová ve vesmíru. Není neobvyklé, že se po letu naučíte určité vlastnosti své kosmické lodi. To je to, co nyní děláme. Naše hlavní nasazení zatím skončilo.“ tak hladce, jak jsme doufali. Chceme si ale dát na čas a porozumět všemu, co o observatoři můžeme, než půjdeme dál.“

Utahování sluneční clony je složitý proces, který podle NASA potrvá dva dny. NASA původně zamýšlela začít pracovat v sobotu, ale Páteční operace proběhly později, než se očekávalo Tým se rozhodl vzít si na Nový rok volno.

A když se manažeři mise rozhodli blíže podívat na teploty motoru, nechtěli, aby tým pracoval na dvou stranách observatoře najednou.

Po úplném utažení sluneční clony se tým přesune k nasazení sekundárního zrcátka.

Přestože bylo publikování přerušeno, observatoř stále postupuje. V 15:00 EDT (2000 GMT) byl Webb od Země vzdálen více než 510 000 mil (825 000 km), neboli 57 % cesty ke svému konečnému cíli, pozemskému Lagrangeovu bodu a Slunci 2. Tento bod, také známý jako L2 It se nachází 1 milion mil (1,6 milionu km) od Země v opačném směru než Slunce.