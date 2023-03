Random: Smash Bros. se pravděpodobně nestane. Melee HD, podle bývalých zaměstnanců Nintenda

V průběhu let se objevilo mnoho žádostí, aby Nintendo oživilo hit GameCube Super Smash Bros. Ultimate. Melee, ale podle bývalých zaměstnanců Nintenda Kit & Krysta se to pravděpodobně nestane. v Nedávná epizoda jejich podcastu, dvojice odpověděla na otázku o možnosti Smash Bros. Ultimate. Melee v HD – zcela vyloučit myšlenku, že.

Krysta je přesvědčená, že „nikdy se to nikdy na 100 % nestane“, přičemž Kit to opakuje – vysvětluje, jak byla Melee „hrou pro matku 3 úrovně“ na Nintendu, kde, pokud je zmíněno, „Ty [would] Trochu napjaté.“ Zjevně vizualizace poprasku „uvnitř Nintenda“ a nutnost se s tím vypořádat bylo považováno za „noční můru“.

Krista: „Na Melee je z pohledu Nintenda tolik negativních věcí, že je to jako… teď má o ní ‚simulace černého trhu‘ a všechny ty další věci, které Nintendo nemá rádo…“

Kit dodal, že komunita Melee pravděpodobně nebude dobře reagovat na změny, pokud by nové vydání dostalo zelenou:

několik: „Myslím, že jedním z důvodů, proč tato hra nebyla dokončena, je to, jak je komunita otravná. Kdybych na této hře změnil byť jen jeden malý detail, bylo by to jako: ‚Ach, tato hra není funkční.“ „

Krista: „Neexistuje způsob, jak uspokojit nadšení této komunity a myslím, že Nintendo to velmi dobře ví.“

Zdálo se, že dvojice si myslí, že taková hra způsobí Nintendu jen „další bolesti hlavy“ a zmínili se, že nejlepším přístupem Nintenda bylo „zamést to pod koberec“ – kde „nemluvíte o Melee“, necháte komunitu, aby to udělala. vlastní věc a vy „pojedete dál.“

Jaký je váš názor na revival Smash Melee? Přáli byste si, aby se tento rváč GameCube nějakým způsobem vrátil nebo se někdy zformoval? Řekněte nám to v komentářích!