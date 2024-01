Fanoušci Palworld proklínají Nintendo kvůli podezřele načasovanému pokémonovi

Fanoušci Palworldu od Nintenda zveřejnili tweet upozorňující na některé nechtěné detaily v Pokémon Scarlet & Violet, které nešly podle plánu.

Rychlý nárůst popularity Palworldu způsobil, že se dostal na vrchol žebříčků Steam a zlomil předchozí rekordy pro souběžné hráče na platformě. Vývojář Pocketpair nedávno oznámil, že více než 4 miliony lidí si zakoupilo Palworld během prvních tří dnů od jeho spuštění včasného přístupu.

Palworld, dříve známý jako „Pokémon with Guns“, způsobil rozruch mezi fanoušky Pokémonů, kteří tvrdí, že hra „krade“ návrhy a funkce stvoření ze série. Fanoušci Palworldu nemohli tato obvinění vystát a znovu střílejí na hordu Pokémonů.

Článek pokračuje po reklamě

Článek pokračuje po reklamě

Jak konflikt mezi dvěma skupinami hráčů zuří online, Nintendo Ameriky Zveřejnil pochybně načasovaný tweet vychvalující přednosti Pokémon Scarlet & Violet. Hráči Palworldu se snášeli s odpověďmi a neztráceli čas a stěžovali si na nejnovější příspěvky do franšízy Nintendo.

V tweetu se Nintendo of America zaměřilo na „skryté detaily“ v rámci Pokémon Scarlet & Violet. Šlo o to, že Spinarakovo břišní označení se mění na základě jeho nálady a nepatrných rozdílů v nakládacích obrazovkách při cestování z Paldea do Kitakami.

Článek pokračuje po reklamě

Většina lidí v odpovědích nebyla ani zdaleka ohromena a kritizovala Nintendo a Pokémony za vnímanou podřadnost vůči nedávno úspěšnému Palworldu. „Proč to teď tweetuješ?“ zeptal se jeden hráč podezřívavě, zatímco ostatní uživatelé mluvili o nedávném případu krotitele monster od Nintenda.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte nejnovější aktualizace o eSportech, hrách a dalších.

Článek pokračuje po reklamě

„Nezávislý tým vás přelstil, protože trváte na tom, abyste se drželi zpátky,“ řekl jeden uživatel porovnávající obě franšízy. „To se bude dít tak dlouho, dokud se budete i nadále chovat, jako by byl rok 2002.“

READ Unikla Fortnite Chapter 3 Létající zvířata Článek pokračuje po reklamě

„Pokémoni jsou ve všem tak zaostalí, že je to opravdu smutné vidět,“ řekl Palworld další nadšenec. „Jako unavení fanoušci vaší franšízy, vy, kluci, odmítáte vyvinout tuto věc, což je směšné vzhledem k tomu, co je to Pokémon.“

Kapesní pár Milujeme Koraidona a Miraidona, ale Palworld vám umožní jezdit víc než Pal

Většina stížností se týká špatného výkonu a chyb vyvolávajících noční můry, se kterými se Pokemon Scarlet & Violet vypořádal při spuštění.

Podle několika uživatelů, kteří odpověděli na tweet Nintendo of America, „Palworld je ve všech myslitelných ohledech lepší než Pokémon.“

Článek pokračuje po reklamě