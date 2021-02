Ruští diplomaté opouštějí Severní Koreu v ručně poháněném železničním voze kvůli omezením koronaviru

Ruské velvyslanectví na své ověřené stránce na Facebooku uvedlo, že cesta bludištěm je jediným způsobem, jak mohou ruští diplomaté a jejich rodiny opustit zemi.

Vůz, známý také jako kolečko, je typ železničního vozu, který se stal oblíbeným v devatenáctém století a který obsluhují jeho obyvatelé pomocí pumpy nebo lidé, kteří jej ručně pohánějí zezadu.

Ambasáda zveřejnila dvě fotografie třetího tajemníka Vladislava Sorokina, jak tlačil svou rodinu a jejich zavazadla po železničních tratích v hustém zimním oblečení. Nejmladší z posádky byla Sorokinova tříletá dcera Faraya.

Sorokin musel tlačit kolečko kilometr (0,6 míle), jehož součástí byl most přes řeku Tumen oddělující Rusko od Severní Koreje.

Jakmile rodina dorazila na ruský terminál Khasan, setkala se s kolegy z ministerstva zahraničí, kteří jim pomohli dostat se na letiště Vladivostok.

Více izolace

Odchod rodiny Sorokinů a dalších ruských diplomatů znamená, že již tak malá komunita krajanů v Pchjongjangu, cenný zdroj informací o jedné z nejizolovanějších a nejtajnějších zemí světa, se ještě zmenšuje.

Diplomaté, humanitární pracovníci a pracovníci nevládních organizací se rozhodli spíše opustit Severní Koreu, než aby riskovali uvíznutí přísnými a nepružnými hraničními kontrolami země. Cizinci, kteří se rozhodli zůstat v Severní Koreji, popsali stále zoufalejší situaci v Pchjongjangu, protože v obchodech s potravinami docházelo jídlo a lidé podle ruského velvyslance v Severní Koreji Alexandra Matsegury ztratili práci.

Severní Korea se v roce 2020 rozhodla přerušit téměř všechny vztahy s vnějším světem, aby zabránila přílivu případů koronavirů. Odborníci se domnívají, že Kim učinil toto rozhodnutí, protože věděl, že nemocný systém zdravotní péče v jeho zemi bude vypuknutím epidemie zastíněn.

Matsegura uvedl, že dovoz do Severní Koreje se téměř úplně zastavil, protože v září na Korejský poloostrov zasáhly ničivé tajfuny. „Severokorejský vůdce veřejně přiznal, že zde neexistuje úplná lékařská infrastruktura, která by splňovala moderní požadavky a byla by schopná se s tímto problémem vypořádat,“ uvedl v rozhovoru pro ruskou zpravodajskou agenturu Interfax.

Zdá se, že Kimova strategie fungovala z hlediska veřejného zdraví. Severní Korea nehlásila závažné vypuknutí Covid-19 a nic nenasvědčuje tomu, že by k tomu došlo, ačkoli odborníci jsou skeptičtí k tvrzení Pchjongjangu, že v zemi nedošlo k jedinému případu viru.

Nedostatek jídla

Rozhodnutí ukončit téměř veškerý obchod s Pekingem, který je ekonomickým záchranným lanem, které chudá země potřebuje, aby zabránil hladovění svých obyvatel, vedlo ke snížení severokorejské ekonomiky. Blížící se na pokraji kolapsu, než tomu bylo po celá desetiletí

“Život pro nás v Pchjongjangu nebyl snadný,” řekl Matsegura. “Za měsíce izolace se zásoby dostupné v regálech snížily na minimum. Je výzvou koupit i základní komodity, jako jsou těstoviny, mouka, rostlinný olej a cukr, a neexistují slušné oblečení ani boty.” Pokud se něco dá koupit, obvykle to stojí třikrát nebo čtyřikrát. Více, než tomu bylo před krizí. “

Matsigurovy komentáře byly překvapivé, vzhledem k tomu, že Severní Korea má více vazeb s Ruskem než s téměř jakoukoli jinou zemí kromě Číny. Zatímco Kim a další severokorejští vůdci uznávají, že ekonomika země kvůli viru trpí, neuznali, že její dodávky potravin jsou pod tlakem.

Asi 10,3 milionu lidí v Severní Koreji – Více než 40% populace Podle Světového potravinového programu trpí podvýživou. The Světový potravinový program uvedl Její operace v Severní Koreji byly v loňském roce „sporadické“ kvůli uzavření hranic a varovala, že operace v letošním roce by mohly být ohroženy.

Mluvčí WFP Kun Lee uvedl, že organizace „nezastavuje operace“ v Severní Koreji, ale čelila výzvám, kterým čelilo mnoho průmyslových odvětví během epidemie.

“Naše práce se nikdy nezastavila. Navzdory výzvám při zajišťování potravinové pomoci a zajišťování zásob kvůli opatřením na tlumení koronaviru jsme v roce 2020 přinesli omezené množství potravin; oslovili jsme více než 500 000 lidí, včetně žen a zranitelných dětí,” a pomoc s krmením. “ „Naše práce pokračuje prostřednictvím našich národních zaměstnanců v Pchjongjangu a mezinárodních zaměstnanců, odkud jsou dočasně umístěni.“