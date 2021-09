Astronomové vyřešili 900 let starou vesmírnou záhadu obklopující čínskou supernovu z roku 1181 n. L

Zápočet: University of Manchester



Mezinárodní tým astronomů odhalil, že 900 let stará kosmická záhada kolem původu slavné supernovy, která byla poprvé spatřena nad Čínou v roce 1181 n. L., Byla konečně vyřešena.





Nový výzkum zveřejněný dnes (15. září 2021) říká, že rychle se rozšiřující slabý mrak (nebo mlhovina), zvaná Pa30, obklopuje jednu z nejžhavějších hvězd v Mléčné dráze, známou jako Parkerova hvězda, a odpovídá profilu, poloze a věku historické supernovy.

V minulém tisíciletí (počínaje rokem 1006) bylo v Mléčné dráze pouze pět jasných supernov. Mezi nimi zůstala čínská supernova, známá také jako „čínská hostující hvězda“ z roku 1181 n. L., Záhadou. Původně byl pozorován a zdokumentován čínskými a japonskými astronomy z 12. století, kteří tvrdili, že byl jasný jako Saturn a zůstal viditelný po dobu šesti měsíců. Zaznamenali také přibližnou polohu na pozorovací obloze, ale moderní astronomové nezjistili žádné potvrzené zbytky erupce. Další čtyři supernovy se staly dobře známé moderní vědě a zahrnují slavnou Krabí mlhovinu.

Zdroj tohoto výbuchu ve 12. století zůstal záhadou až do nedávného objevu týmem mezinárodních astronomů z Hongkongu, Velké Británie, Španělska, Maďarska a Francie, včetně profesora Alberta Zigelstra z University of Manchester. V novém článku astronomové zjišťují, že se mlhovina Pa 30 rozpíná maximální rychlostí více než 1 100 kilometrů za sekundu (při této rychlosti by cesta ze Země na Měsíc trvala pouhých pět minut). Tuto rychlost používají k odvození věku asi 1 000 let, který by se shodoval s událostmi roku 1181 n. L.

Profesor Zijlstra (profesor astrofyziky, University of Manchester) vysvětluje: “Historické zprávy umisťují hostující hvězdu mezi dvě čínská souhvězdí, Chuanshe a Huagai. Parkerova hvězda se na místo dobře hodí. To znamená, že věk i poloha odpovídají událostem z roku 1181.”

Pa 30 a Parkerova hvězda byly dříve navrženy v důsledku sloučení dvou bílých trpaslíků. Předpokládá se, že takové události vedou ke vzácnému a relativně slabému typu supernovy, zvané supernova typu Iax.

Profesor Zijlstra dodal: “Pouze asi 10% supernov je tohoto typu a nejsou dobře srozumitelné. Skutečnost, že SN1181 byla slabá, ale velmi pomalu vybledla, odpovídá tomuto typu. Je to jediná událost svého druhu, kde můžeme studovat jak zbývající mlhovina a sloučená hvězda a má také popis samotného výbuchu.

sloučit zbytek hvězdya bílí trpaslíci a neutronové hvězdy, vedou k intenzivním jaderným reakcím a vytvářejí těžké prvky bohaté na neutrony, jako je zlato a platina. Profesor Zijlstra řekl: „Kombinace všech těchto informací, jako je věk, poloha, jas událostí a historicky zaznamenaná doba 185 dní, naznačuje, že Parkerova hvězda a Pa30 jsou izotopy SN 1181. Toto je jediný typ Iax Supernova Kde lze provést podrobné studie hvězdy a zbytkové mlhoviny. Je dobré, když můžeme rozluštit historickou a astronomickou záhadu. “

více informací:

Andreas Ritter et al, Remnants and Origin of the Historical Supernova 1181 AD, Astrofyzikální dopisy (2021). Andreas Ritter et al, Remnants and Origin of the Historical Supernova 1181 AD,(2021). DOI: 10,3847 / 2041-8213 / ac2253